Negatywne emocje na giełdach opadły, stwarzając okazję do odreagowania. Biorąc jednak pod uwagę zasięg zeszłotygodniowej przeceny, skala odbicia indeksów na krajowym parkiecie jak na razie nie robi dużego wrażenia. Warto przypomnieć, że dziś wystartował nowy system transakcyjny warszawskiej giełdy WATS i jak na razie wszystko przebiega bez zakłóceń. Przed południem indeks największych spółek WIG20 był ok. 0,6 proc. na plusie. Do większych zakupów nie zachęcają niejednoznaczne sygnały płynące z pozostałych europejskich rynków akcji. Część indeksów rozpoczęła nowy tydzień od pogłębienia zeszłotygodniowej korekty, podczas gdy inne próbują odrabiać straty. Nie pomaga utrzymująca się niepewność na Bliskim Wschodzie i wciąż wysokie ryzyko eskalacji konfliktu USA z Iranem. Przed południem ceny ropy naftowej ustabilizowały się w okolicy piątkowych poziomów.

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Orlen motorem odbicia na GPW, banki zawodzą

Beneficjentami poprawy nastrojów na krajowym rynku są m.in. posiadacze największych firm. Największym zainteresowaniem kupujących cieszą się walory Orlenu, odreagowujące mocne spadki z poprzednich sesji. Na celowniku są także papiery LPP, które po zeszłotygodniowej korekcie wróciły na wzrostową ścieżkę. Dobrą passę kontynuują papiery KGHM wspierane rosnącymi cenami miedzi, choć w ich przypadku zwyżka jest nieco mniej efektowna. Jednocześnie nadal zawodzą banki, które wcale nie palą się do odbicia po zeszłotygodniowej wyprzedaży. Na niewielkich minusach są PKO BP i Pekao. Ponadto inwestorzy chętnie pozbywają się akcji Modivo.

Na szerokim rynku niewielką przewagę ma popyt, choć warto zauważyć, że obroty pozostawiają dziś wiele do życzenia. Uwagę zwraca bardzo efektowne, bo ponad 90-proc. odbicie notowań Remaku, co ma związek z planami ogłoszenia wezwania na akcje spółki przez Zarmen.