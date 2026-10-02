Obrót na całym rynku wyniósł niespełna 2,44 miliarda złotych, z czego koszyk blue chipów zebrał niemal 1,92 miliarda złotych. Z perspektywy końca sesji widać, iż rozdanie przyniosło relatywną słabość GPW wobec otoczenia, które w sposób klasyczny dla pierwszych piątków miesiąca skupiło się na comiesięcznym raporcie amerykańskiego Departamentu Pracy. Dane z rynku pracy w USA okazały się gorsze od oczekiwań. Wzrostowi stopy bezrobocia z 4,1 procent do 4,2 procent towarzyszył mniejszy od oczekiwań wzrost liczby miejsc pracy poza rolnictwem, który wyniósł ledwie 29 tys. przy prognozie wynoszącej około 90 tysięcy. Dodatkowo, odczyty liczby etatów z poprzednich dwóch miesięcy, na których opierano tezy o silnym rynku pracy, zredukowano w dół. W obecnym układzie sił dane zostały przyjęte optymizmem budowanym na spadku wycen prawdopodobieństwa podwyżek ceny kredytu przez Fed. Dane obniżyły również rentowność długu i podniosły apetyt na ryzyko. Jednak dla GPW raport z USA okazał się wydarzeniem bez większego znaczenia. W pierwszym odruchu WIG20 próbował odpowiedzieć na wzrost apetytu na ryzyko na świecie, ale ostatecznie skończył sesję na poziomach nieznacznie wyższych od notowanych przed 14:30. To samo można powiedzieć o złotym, który tylko nieznacznie skorzystał na słabszym dolarze. W praktyce można mówić o relatywnej słabości GPW i WIG20 wobec otoczenia. Ostatni element znajduje odzwierciedlenie w układzie technicznym. W perspektywie dziennej WIG20 spadł pod 4100 pkt. i skonfrontował się ze wsparciami w rejonie 4050 pkt, których przełamanie skieruje uwagę rynku na rejon 4000 pkt. W perspektywie tygodniowej obraz indeksu sprowadził się do wykreślenia czarnego korpusu, który wzmacnia zeszłotygodniową świecę z górnym cieniem i sprzyja szukaniu wsparć, a nie oporów.

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Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.