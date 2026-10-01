Obrót na całym rynku sięgnął 2,80 miliarda złotych przy 2,38 miliarda złotych zebranych przez koszyk blue chipów. Z perspektywy końca sesji widać, iż o wyniku dnia przesądziła korelacja z otoczeniem, które operowało w kontekście wyprzedaży na rynku długu i zwyżek cen ropy. Rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich i 30-letnich znalazły się dziś na poziomach najwyższych od 2002 roku i znacząco podniosły awersję do ryzyka. W przypadku rynku ropy zwyżki były pochodną informacji, iż trzy statki – w tym jeden przewożący ropę – zostały zaatakowane w Cieśninie Ormuz. Popytowi w Warszawie nie pomagała też przecena miedzi i mocny dolar, który owocował osłabieniem złotego do EUR i USD. Lokalną zmienną było tąpnięcie spółek bankowych, których indeks WIG-Banki oddał dziś 3,64 procent przy przecenie pięciu spółek sektora w WIG20. W istocie, akcje banków w koszyku blue chipów oddały od przeszło 3 procent do przeszło 4 procent i zajęły pięć pierwszych miejsce na liście najsłabszych walorów w indeksie WIG20. Rozdanie miało też ważny kontekst techniczny, którym jest wyrysowanie przez indeks WIG20 dynamicznego, czarnego korpusu. Świeca o silnie spadkowej wymowie uzupełniła się z ostatnią porażką byków w rejonie 4200 pkt., gdzie wykres WIG20 odbił się od oporów tworzonych przez połamane wsparcie i linię lokalnej fali spadkowej, która prowadzi obecną korektę. Rynek zrealizował oczekiwany spadek w rejon 4100 pkt. i finalnie WIG20 zdołał zamknąć sesję na psychologicznym wsparciem. Niemniej, bariera jawi się jako naruszona, a wsparcie osłabione i trzeba liczyć się z ryzykiem, iż przecena zostanie poszerzona w rejon 4050 pkt. Elementem, którego nie należy pomijać w prognozowaniu dalszych spadków jest korelacja z otoczeniem, które już jutro ma ważne spotkanie z comiesięcznymi danymi z rynku pracy w USA. W praktyce, stale warto zakładać, iż kolejny ruch GPW zostanie podyktowany przez giełdy bazowe.

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Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.