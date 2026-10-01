Niższe od oczekiwań dane o inflacji PCE początkowo poprawiły nastroje inwestorów, jednak efekt ten nie utrzymał się długo. Równocześnie poznaliśmy lepsze od prognoz dane o PKB oraz regionalny wskaźnik koniunktury z Chicago, co ponownie zaczęło podnosić rentowności na rynku długu. Rentowność 10-letnich obligacji wzrosła do 5,30%, a 30-letnich do 5,63%, czyli najwyższego poziomu od 2002 r. W efekcie apetyt na ryzyko osłabł.

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Dziś kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy zdecydowanie odbijają, a Nasdaq zyskuje 1,5%. To reakcja na lepsze od oczekiwań wyniki Microna, opublikowane po zamknięciu sesji. Spółka jest jednym z kluczowych beneficjentów rozwoju sztucznej inteligencji. Producent pamięci półprzewodnikowych poinformował, że około 75% planowanej produkcji na rok fiskalny 2027 jest już zakontraktowane. Najnowsze wyniki Microna pokazują, że sektor AI nadal pozostaje jednym z niewielu obszarów rynku oferujących silny wzrost zysków.

Sierpniowe dane o preferowanej przez Fed inflacji PCE okazały się znacząco niższe od prognoz, co zmniejszyło oczekiwania na to, że Fed po raz drugi z rzędu zdecyduje się na podwyżkę stóp procentowych. Inflacja wyniosła 3,4% r/r wobec oczekiwanych 3,7% r/r. Dodatkowo dane o PKB przewyższyły prognozy. Według trzeciego szacunku zannualizowany wzrost gospodarczy w II kwartale wyniósł 2,2% wobec 1,5% wskazanych w drugim szacunku. Indeks Chicago PMI, obrazujący poziom aktywności w największym okręgu przemysłowym USA, wzrósł we wrześniu niespodziewanie do 58,8 pkt. z 47,1 pkt. odnotowanych w sierpniu.

Raport ADP również przebił prognozy i wskazał na utworzenie 90 tys. miejsc pracy w sierpniu. Obecnie rynek z około 40% prawdopodobieństwem wycenia możliwość kolejnej podwyżki stóp procentowych podczas październikowego posiedzenia Fed.

Na rynku walutowym dolar pozostaje silny, a para EUR/USD spada w okolice 1,13. Baryłka WTI utrzymuje się poniżej poziomu 90 USD.