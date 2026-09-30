WIG20 wzrósł o 0,59 procent, gdy indeks szerokiego rynku WIG zyskał 0,56 procent. Obrót zbliżył się do 2,90 miliarda złotych, z czego na koszyk dwudziestu blue chipów przypadło przeszło 2,40 miliarda złotych. Warto odnotować, iż blisko 750 milionów przypadło na finałowy fixing, co sygnalizuje, iż finałowa sesja września i III kwartału przyniosła porządkowane portfeli przez inwestorów instytucjonalnych. Z perspektywy końca sesji widać, iż rozdanie nie miało większej historii. Rynek otworzył sesję kosmetyczną zmianą WIG20, która szybko zmieniła się w blisko procentową zwyżkę, a później przeszła w konsolidację pod psychologiczną barierą 4200 pkt. i pod linią lokalnej fali spadkowej, tożsamą z linią prowadzącą korektę. Technicznie patrząc indeks skończył sesję bez przesilenia i w konsolidacji pod 4200 pkt. Zakończenie miesiąca i kwartału pozwala jednak spojrzeć na szersze perspektywy czasowe, które można uznać za udane dla byków. WIG20 skończył wrzesień trzecim miesiącem zwyżek w serii i czwartym kwartałem wzrostów z rzędu. Zwyżka kwartalna była też największą zmianą procentową od I kwartału 2025 roku. Jeszcze ciekawiej prezentuje się w tym układzie czasowym indeks WIG, który ma za sobą siódmy kwartał zwyżek w serii. W historii indeksu były tylko dwie takie serie. Pierwsza – równa obecnej - miała miejsce w czasie pierwszej hossy na GPW w latach 1992-1994, gdy druga z lat 2003-2007 trwała imponujące siedemnaście kwartałów i została przerwana dopiero przez Wielki Kryzys Finansowy. Mała liczba podobnych serii nie pozwala ekstrapolować historii na przyszłość, ale warto pamiętać, iż giełdy wchodzą właśnie w IV kwartał, który w oparciu o dane historyczne uznaje się za poprawny dla rynków akcji. W praktyce, zrozumiałe jest oczekiwanie, iż GPW wejdzie w październik spoglądając na północ i oczekując przedłużenia serii zwyżek na finałowy kwartał roku.
Adam Stańczak
Analityk DM BOŚ
Wydział Analiz Rynkowych
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
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