Po kilku bezbarwnych sesjach krajowe indeksy w końcu poderwały się do zwyżek niesione falą powracającego optymizmu. W efekcie WIG20 na chwilę powrócił powyżej 4200 pkt. Bliskość szczytów wszech czasów najwyraźniej podziałała deprymująco na kupujących, bo wówczas popyt nieco osłabł, a przewaga indeksów stopniała. Kupujący jednak całkowicie nie odpuścili i na finiszu WIG20 znalazł się 0,6 proc. na plusie. Większość głównych indeksów na europejskich parkietach rozpoczęła środowe notowania na plusach, ale w miarę upływu czasu zaczęły się wykruszać z grona rosnących rynków. Brak postępów w rozmowach USA z Iranem nie skłaniał do nadmiernego optymizmu. Lekkie odbicie cen ropy po wtorkowym spadku zostało przyjęte jednak bez większych obaw. Kluczowy będzie dalszy rozwój wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

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Energetyka nie zwalnia tempa, Modivo pogłębia korektę

Na krajowym parkiecie w segmencie największych spółek podaż odpuściła, stwarzając dogodne warunki do odbicia. Zwyżkom w indeksie przewodziły walory spółek energetycznych, kontynuujące odbicie z dwóch poprzednich sesji. Najmocniej rosła PGE, będąc nawet ponad 5 proc. na plusie. Zainteresowaniem kupujących cieszyły się również papiery banków, które wróciły na radary inwestorów po kilku słabszych sesjach. Ponadto na celownikach znalazły się akcje KGHM i Orlenu, wspierane odbiciem cen na rynku surowców. Wśród przecenionych zdecydowanie przeważały spółki związane z handlem detalicznym z Modivo na czele. Spółka pogłębiła korektę, zaliczając piątą spadkową sesję z rzędu. Akcje firm z szerokiego rynku miały mniejsze powodzenie. Nie bez znaczenia było, że przed sesją spłynęła na rynek ostatnia fala raportów z wynikami za II kwartał , wśród których nie brakowało zaskoczeń. Najmocniejsza reakcja miała miejsce na kursie Mostostalu Warszawa, który zanotował dwucyfrowe odbicie.