Po kilku bezbarwnych sesjach krajowe indeksy w końcu poderwały się do zwyżek niesione falą powracającego optymizmu. W efekcie WIG20 na chwilę powrócił powyżej 4200 pkt. Bliskość szczytów wszech czasów najwyraźniej podziałała deprymująco na kupujących, bo wówczas popyt nieco odpuścił, a przewaga indeksów stopniała. Mimo to wskaźnik w okolicach półmetku sesji mógł pochwalić się blisko 1-proc. zwyżką. Większość głównych indeksów na europejskich parkietach rozpoczęła środowe notowania na minusie, ale liczba rynków z przewagą koloru zielonego w miarę upływu czasu zaczęła się wykruszać. Brak postępów w rozmowach USA z Iranem nie skłania do nadmiernego optymizmu. Lekkie odbicie cen ropy po wtorkowym spadku zostało przyjęte bez większych obaw. Kluczowy będzie dalszy rozwój wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

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Energetyka na fali, Dino i Allegro korygują wzrosty

Na krajowym parkiecie w segmencie największych spółek podaż odpuściła, stwarzając dogodne warunki do odbicia. Zwyżkom w indeksie przewodzą walory spółek energetycznych, kontynuując dobrą passę z dwóch poprzednich sesji. Najmocniej rośnie PGE, będąc ponad 4 proc. na plusie. Zainteresowaniem kupujących cieszą się również papiery banków, które wróciły na radary inwestorów po kilku słabszych sesjach. Chętnych nie brakuje na akcje KGHM i Orlenu, które są wspierane odbiciem cen na rynku surowców. Wśród przecenionych zdecydowanie przeważają spółki związane z handlem detalicznym z Dino i Allegro na czele. Obie odreagowują efektowne zwyżki z poprzednich sesji.

Akcje firm z szerokiego rynku mają mniejsze powodzenie. Nie bez znaczenia jest fakt, że przed sesją spłynęła na rynek ostatnia fala raportów z wynikami za II kwartał br., wśród których nie brakowało zaskoczeń. Najmocniejsza reakcja ma miejsce na kursie Mostostalu Warszawa, który poszybował w górę o ponad 17 proc. Najmocniejsza reakcja ma miejsce na kursie Mostostalu Warszawa, który poszybował w górę o ponad 17 proc. To odpowiedź na lepsze od oczekiwań wyniki budowlanej grupy