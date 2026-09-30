Poprawiło to w pewnym stopniu sentyment rynkowy, choć nastroje nadal pozostają mieszane. W środowy poranek nieznacznie odbijają kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy, podczas gdy na Starym Kontynencie przeważa czerwień, a niemiecki DAX spada w kierunku 25 500 pkt. Rentowności na rynku długu utrzymują się w pobliżu ostatnich szczytów. Głównym tematem pierwszej połowy tygodnia pozostaje utrzymujący się impas pomiędzy USA a Iranem.

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Iran jest coraz bardziej sceptyczny co do możliwości osiągnięcia porozumienia przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi w USA. Zdaniem Teheranu kwestie programu nuklearnego mogą być omawiane dopiero po rozwiązaniu problemu Cieśniny Ormuz i zniesieniu amerykańskiej blokady morskiej. Stany Zjednoczone oczekują natomiast równoczesnego rozwiązania obu kwestii. Działania mediacyjne cały czas są prowadzone, jednak rynek nie dostrzega obecnie perspektyw szybkiego przełomu. Z tego względu entuzjazm inwestorów po spadku cen ropy pozostaje ograniczony. Utrzymujący się impas generuje również ryzyko dalszej eskalacji konfliktu.

Im dłużej będzie utrzymywał się obecny stan rzeczy, tym większe mogą być konsekwencje dla inflacji. Rynek coraz mocniej wycenia więc scenariusz, w którym banki centralne będą zmuszone do dalszego zacieśniania polityki pieniężnej. Stąd utrzymujące się wysokie rentowności na rynku długu.

Na rynku walutowym dolar dziś lekko się cofa, a para EUR/USD próbuje wrócić w okolice 1,14. W centrum uwagi rynków znajdą się dziś preferowany przez Fed wskaźnik inflacji PCE za sierpień oraz raport ADP, będący przedsmakiem oficjalnych danych z amerykańskiego rynku pracy zaplanowanych na piątek.

Warto również zwrócić uwagę na wyniki Microna, spółki będącej jednym z kluczowych beneficjentów rozwoju sztucznej inteligencji. Jej raport może pokazać, czy popyt na pamięci wykorzystywane w centrach danych i systemach AI pozostaje wystarczająco silny, aby uzasadniać wysokie wyceny całego sektora technologicznego.