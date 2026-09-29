Przebieg sesji wskazuje, iż GPW zaczęła rozdanie szukaniem zwyżki razem z otoczeniem, ale szybko władzę nad lokalnymi nastrojami przejęły spółki bankowe. Presja w koszyku spółek sektora spowodowała, iż WIG20 skończył pierwszą godzinę sesji spadkiem, gdy w kolejnych godzinach korelacja między indeksem WIG-Banki i WIG20 pozostała bardzo silna. W istocie, właśnie kondycję spółek bankowych można uznać za element, który przesądził o negatywnym wyniku dnia. Ostatecznie indeks WIG-Banki oddał 0,92 procent, a w WIG20 przecenił się komplet spółek sektora, gdy akcje spółek Alior, mBank, PKO i Pekao straciły od 0,8 procent do 1,6 procent. Skupienie uwagi rynku na akcjach sektora dobrze oddaje też obrót bankami, który wyniósł przeszło 670 milionów złotych. Słabo zaprezentował się Orlen, ale przecena o 2,70 procent była pochodną solidarnych spadków cen ropy WTI i Brent. Rynek nie znalazł przeciwwagi dla przeceny banków w innych spółkach, ale warta odnotowania jest dobra postawa spółek energetycznych. Tylko w WIG20 PGE zdrożało o 5,3 procent, gdy Tauron zyskał 1,7 procent. W efekcie indeks spółek energetycznych zyskał 3,46 procent. Zwyżki zanotowały również Dino i Pepco. W drugiej linii do odnotowania są mocne wzrosty spółek Creotech, Asbis, Rainbow i Enea i spadki Millennium, BNP i Grupa Pracuj. Technicznie patrząc sesja skończyła się ledwie osunięciem WIG20 w rejon 4157 pkt., ale też naruszeniem wsparć w rejonie 4150-4145 pkt. Ważnym elementem jest kontra podaży, gdy WIG20 podszedł w rejon 4200 pkt., co wzmacnia opór w rejonie psychologicznej bariery. Sumarycznie, zachowanie rynku na sesji wtorkowej i obraz techniczny WIG20 stają się ostrzeżeniem, iż rośnie ryzyko cofnięcia indeksu w rejon 4100 pkt. Prognozując dalszą przecenę w Warszawie nie warto jednak tracić z pola uwagi zachowania rynków bazowych, które pozostają wrażliwe na rentowności długu i wahania cen ropy. Każdy z tych elementów zawiera w sobie potencjał, który zapewne przesądzi o kolejnym ruchu cen w Warszawie.

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Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.