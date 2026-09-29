Tylko początek wtorkowej sesji był optymistyczny. Jeszcze w pierwszej godzinie sesji WIG20 zaświecił na czerwono i w tym kolorze schodził też do szatni. Przez dużą część dnia spadki były jednak mocno ograniczone, a poziom 4150 pkt skutecznie powstrzymywał podaż. Przy lokalnych dołkach dochodziło też do wzrostów obrotów. Po południu jednak indeks dużych spółek dość gwałtownie osunął się o około 20 pkt, ale i wówczas znaleźli się odważni do zakupów. Pod koniec dnia WIG20 tracił około 0,7 proc., a to oznacza, że pomimo wybicia dołem w trakcie sesji, wciąż pozostawał powyżej minimów z ostatniego czwartku. W krótkim terminie poziom ten odgrywa zatem dość ważną rolę.

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Dla WIG20 bardzo pomocne były zwyżki PGE, które zyskiwało pod koniec dnia o 5,2 proc., będąc w towarzystwie umacniającego się o 1,5 proc. Tauronu. Zyskiwały także spółki handlowe. Gorzej było z bankami, Orlenem i Budimeksem, który finiszował 3,6 proc. pod kreską.

Krajowy rynek w ostatnich dniach dzielnie opierał się narastającej presji podaży. Wtorkową sesję na czerwono zakończyła większość azjatyckich indeksów, a do tego w godzinach porannych zniżkowały kontrakty na amerykańskie wskaźniki. Otwarcie sesji za oceanem nie przyniosło większej poprawy nastrojów. S&P 500 po spadku pierwszego dnia tygodnia pozostawał w okolicach zamknięcia z poniedziałku, ale Nasdaq 100 obrał kierunek północny.

Na rynku ropy było tym razem spokojniej, ale dolar nie odpuszcza. Kurs USD/PLN rósł do 3,855 zł, będąc w okolicach tegorocznych szczytów. Nieco rosły też notowania euro. Nie odpuszcza też podaż na rynkach obligacji. Oprocentowanie amerykańskich papierów dziesięcioletnich rosło o 2 pkt baz., do 5,26 proc.

W środę czeka nas szereg publikacji danych m.in. z USA, ale i wstępny odczyt inflacji za wrzesień w Polsce. Dynamika wzrostu cen w mijającym miesiącu prawdopodobnie przekroczyła 4 proc.