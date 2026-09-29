W przeciwnym razie ceny ropy mogą utrzymywać się na podwyższonych poziomach, generując presję inflacyjną, której banki centralne nie będą mogły ignorować. To z kolei wspiera wzrost rentowności na rynku długu, a oprocentowanie amerykańskich obligacji znajduje się na najwyższych poziomach od dwóch dekad. Rosnące koszty finansowania długu budzą obawy o stabilność finansów publicznych.

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Informacje dotyczące dalszego rozwoju konfliktu z Iranem będą pozostawały kluczowe dla sytuacji rynkowej. Przedłużający się brak pozytywnych sygnałów może zwiększać presję na rynku długu i ciążyć ryzykownym aktywom. Jednocześnie inwestorzy będą oczekiwać danych obrazujących kondycję gospodarki.

Dziś w USA opublikowany zostanie indeks zaufania konsumentów Conference Board, który może pozostawać pod negatywnym wpływem rekordowych cen paliw. To jednak dopiero przedsmak ważniejszych publikacji. Jutro poznamy preferowany przez Fed wskaźnik inflacji PCE, a w piątek wrześniowe dane z amerykańskiego rynku pracy.

Wzrost oczekiwań na dalsze zacieśnianie polityki monetarnej przez Fed wspiera dolara i ciąży notowaniom złota. Nie jest to również korzystne otoczenie dla złotego, jednak mimo wszystko parze EUR/PLN udaje się zejść w kierunku poziomu 4,36.