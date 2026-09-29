Wtorkowe przedpołudnie na GPW przynosi drobne spadki głównych indeksów. WIG20 utrzymuje się jednak w zakresie wahań z poprzednich dni. Rynek zdążył już przetestować najbliższe wsparcie oraz opór. Poranek nie przynosi zatem większych zmian na warszawskim parkiecie. Wśród dużych spółek dziś najsłabsze są Budimex, Orlen, Dino i Pekao. W górę ciągną rynek spółki handlowe i energetyczne. Akcje PGE zyskują 4,2 proc. a Tauronu 2,4 proc.

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Poranek przynosi kontynuację umocnienia amerykańskiego dolara. Kurs głównej pary walutowej zniżkuje o 0,3 proc., do 1,13. Krajowi inwestorzy płacą z rana za dolara 3,85 zł. Notowania USD/PLN są bliskie wybicia ponad lokalne szczyty i oznaczałoby to wyjście na najwyższe poziomy USD od ponad roku.

Europejskie rynki w większości święcą na zielono pomimo przewagi spadków w Azji i słabej poniedziałkowej sesji w USA. DAX zaczął dzień ze zwyżką o 0,5 proc., a CAC40 jest 0,2 proc. nad kreską. Kontrakty na amerykańskie indeksy w godzinach porannych zniżkowały, ale w południe utrzymują się w okolicach wczorajszego zamknięcia.

Czytaj więcej Handel i konsumpcja Dobry start sesji Pepco Group po wynikach O około 3 proc. zwyżkują walory sieci sklepów w reakcji na prezentację wyników kwartalnych. Kurs jest znów blisko tegorocznych szytów.

Notowania ropy naftowej także są blisko poziomów z wczorajszego finiszu sesji. Baryłka ropy Brent kosztuje 97,8 dolarów. Ostre spadki z poniedziałku nieco wymazuje złoto – we wtorek przed południem uncja kruszcu kosztuje 4140 dolarów. Bitcoin wyceniany jest na 83,9 tys. dolarów, o 0,9 proc. ponad wczorajszym zamknięciem.

Inwestorzy szczególnie bacznie obserwują zachowanie obligacji skarbowych. We wtorek rentowności papierów skarbowych pozostają stabilne, ale zarazem w okolicach tegorocznych szczytów, które też są najwyższymi poziomami od lat. Oprocentowanie amerykańskich papierów dziesięcioletnich sięga 5,25 proc., z kolei polskich 6,48 proc. W poniedziałek dochodowości krajowych obligacji dziesięcioletnich zamknęły się najwyżej od wiosny 2023 r. Przecena papierów skarbowych to reakcja na rosnące ceny ropy, które przekładają się na inne produkty. W środę poznamy wstępny odczyt inflacji za wrzesień, która najpewniej przekroczyła 4 proc. wzrostu rok do roku. Kolejne banki inwestycyjne zmieniają oczekiwania względem ścieżki stóp procentowych, oczekując już podwyżek stóp w Polsce.