Po bardzo udanym minionym tygodniu, w którym główne indeksy warszawskiej giełdy zostały wyniesione na nowe szczyty hossy, popyt wyraźnie zwolnił. WIG20 niemal od startu sesji kurczowo trzymał się kreski, odnotowując jedynie minimalne wahania.

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Do zakupów nie zachęcały niejednoznaczne sygnały płynące z pozostałych europejskich rynków akcji. Część indeksów rozpoczęła nowy tydzień od pogłębienia zeszłotygodniowej korekty, podczas gdy inne próbowały odrabiać straty. Wśród tych ostatnich przeważały zachodnioeuropejskie parkiety.

Brak porozumienia na Bliskim Wschodzie i kontynuacja blokady cieśniny Ormuz nie podziałały zachęcająco. Tym bardziej, że ceny surowców energetycznych w poniedziałek odbiły po spadkach.

Efektowne odbicie PGE, wyprzedaż Modivo

Inwestorzy handlujący w Warszawie selektywnie podchodzili do zakupów największych spółek. W indeksie WIG20 największym zainteresowaniem cieszyły się walory PGE, które efektownie wróciły do łask po zeszłotygodniowej wyprzedaży, zyskując blisko 5 proc. Chętnych nie brakowało na papiery Orlenu i CD Projektu. Inwestorzy łaskawym okiem patrzyli także na walory PKO BP. Przeciwwagę stanowiły dla nich przecenione akcje pozostałych banków oraz KGHM. Dla miedziowego koncernu jest to już czwarta spadkowa sesja z rzędu. Na celowniku sprzedających znalazły także papiery Modivo. Odzieżowa spółka poinformowała o zamiarze dokonania sporych odpisów.

Jednocześnie chętnie pozbywano się akcji mniejszych spółek. W indeksie mWIG40 pozytywnie wyróżniały się akcje Creotechu, uskrzydlone lepszymi od oczekiwań wynikami za II kwartał br.. Na drugim biegunie były walory Rainbow Tours, kontynuujące zeszłotygodniową korektę.