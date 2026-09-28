Teoretycznie to świetne paliwo dla dolara, ale tak się nie dzieje. Amerykańska waluta traci dzisiaj chociażby względem funta (inwestorzy aż tak się ucieszyli z planów podwyżki podatków przez rząd Andy'ego Burnhama?), czy też jena (psychologia strachu przed kolejną interwencją robi swoje), a względem pozostałych mamy stabilizację. Rynek coś wie? Cisza przed burzą? Spekulacji można mnożyć, a głównym ich tematem są oczywiście przyszłe scenariusze dla rynków długu. Presji nie wytrzymały dzisiaj kruszce, które po wybiciu ważnych technicznych wsparć na złocie i srebrze zaliczają silną przecenę, ciągnąc w dół też inne metale (miedź, platyna, pallad itd.).

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W kalendarzu makro jest dzisiaj pusto, emocje wzrosną dopiero w kolejnych dniach - dla USA ważne punkty to inflacja PCE w środę, ISM dla przemysłu w czwartek, oraz piątkowe dane Departamentu Pracy USA. Większą uwagę będą przykuwać jednak ropa i obligacje - każda plotka mogąca prowadzić do zmian na tych układach może mieć spore znaczenie dla pozostałych klas aktywów.

EURUSD - bez testu zeszłotygodniowego wsparcia?

Zmienność na parze EURUSD jest dzisiaj rano zaskakująco niska. Mimo teoretycznie "dolarowych" argumentów nie doszło do przetestowania zeszłotygodniowego minimum przy 1,1358 i trudno ocenić, kiedy do tego faktycznie dojdzie. Rynek może być teraz bardziej wrażliwy na nieoczekiwane zwroty akcji - po fiasku powodzenia politycznego scenariusza, który mógłby zawrócić w dół ceny ropy, teraz może stać się jasne, że bez jakiejś formy zewnętrznej interwencji decydentów (czy to werbalnej, czy fizycznej) nie uda się zatrzymać pochodu rentowności obligacji w górę. Tymczasem takowa mogłaby nadszarpnąć zaufaniem do FED (jego celem jest walka z inflacją) i tym samym do dolara...

Foto: GG Parkiet

Wykres dzienny EURUSD

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk rynkowy DM BOŚ