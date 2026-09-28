Marek Rogalski, główny analityk walutowy DM BOŚ
Teoretycznie to świetne paliwo dla dolara, ale tak się nie dzieje. Amerykańska waluta traci dzisiaj chociażby względem funta (inwestorzy aż tak się ucieszyli z planów podwyżki podatków przez rząd Andy'ego Burnhama?), czy też jena (psychologia strachu przed kolejną interwencją robi swoje), a względem pozostałych mamy stabilizację. Rynek coś wie? Cisza przed burzą? Spekulacji można mnożyć, a głównym ich tematem są oczywiście przyszłe scenariusze dla rynków długu. Presji nie wytrzymały dzisiaj kruszce, które po wybiciu ważnych technicznych wsparć na złocie i srebrze zaliczają silną przecenę, ciągnąc w dół też inne metale (miedź, platyna, pallad itd.).
W kalendarzu makro jest dzisiaj pusto, emocje wzrosną dopiero w kolejnych dniach - dla USA ważne punkty to inflacja PCE w środę, ISM dla przemysłu w czwartek, oraz piątkowe dane Departamentu Pracy USA. Większą uwagę będą przykuwać jednak ropa i obligacje - każda plotka mogąca prowadzić do zmian na tych układach może mieć spore znaczenie dla pozostałych klas aktywów.
Zmienność na parze EURUSD jest dzisiaj rano zaskakująco niska. Mimo teoretycznie "dolarowych" argumentów nie doszło do przetestowania zeszłotygodniowego minimum przy 1,1358 i trudno ocenić, kiedy do tego faktycznie dojdzie. Rynek może być teraz bardziej wrażliwy na nieoczekiwane zwroty akcji - po fiasku powodzenia politycznego scenariusza, który mógłby zawrócić w dół ceny ropy, teraz może stać się jasne, że bez jakiejś formy zewnętrznej interwencji decydentów (czy to werbalnej, czy fizycznej) nie uda się zatrzymać pochodu rentowności obligacji w górę. Tymczasem takowa mogłaby nadszarpnąć zaufaniem do FED (jego celem jest walka z inflacją) i tym samym do dolara...
Wykres dzienny EURUSD
Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk rynkowy DM BOŚ
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