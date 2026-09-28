Ropa ponownie zaczęła drożeć, a ceny obligacji spadać. Poniżej 4200 USD za uncję spadły także notowania złota, osiągając najniższy poziom od początku sierpnia. Na rynku walutowym dolar ponownie zaczyna zyskiwać na wartości, a kurs EUR/USD spada poniżej 1,14.

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Trump odrzucił najnowszą propozycję Iranu dotyczącą ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz. Decyzja osłabiła nadzieje na szybkie złagodzenie napięć na Bliskim Wschodzie, które jeszcze pod koniec ubiegłego tygodnia wspierały poprawę nastrojów rynkowych. Rynek traci nadzieję na szybką normalizację sytuacji na rynku ropy. Do podwyżki stóp procentowych przymierza się jutro Bank Rezerwy Australii i wiele wskazuje na to, że zarówno w przypadku Fed, jak i EBC, przed końcem roku mogą pojawić się kolejne podwyżki stóp procentowych.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynków będą znajdowały się dane z USA, które obok rozwoju sytuacji na rynku ropy naftowej będą wpływały na oczekiwaną przez rynek ścieżkę stóp procentowych. W środę poznamy dane o preferowanej przez Fed inflacji PCE oraz raport ADP, będący przedsmakiem oficjalnych danych z rynku pracy zaplanowanych na piątek. Dodatkowo w czwartek, jako że będzie to pierwszy roboczy dzień miesiąca, opublikowana zostanie cała seria wskaźników koniunktury dla sektora przemysłowego.

Umocnienie dolara negatywnie wpływa na złotego, a para EUR/PLN ponownie kieruje się w stronę 4,38. O dalszym rozwoju sytuacji na krajowym rynku walutowym w dużym stopniu mogą zdecydować nadchodzące dane z USA.