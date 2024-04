Poranek maklerów – Dobry kwartał na GPW

We wtorek w godzinach porannych nadzwyczaj silnie rośnie Hang Seng, ale neutralnie zachowują się rynki w Szanghaju i Tokio. Lekko spadają kontrakty na indeksy amerykańskie i europejskie. Początek sesji w Polsce i Europie może okazać się neutralny lub lekko negatywny, ale nie oznacza to, że zakończy się ona negatywnie. W trakcie dnia poznamy marcowe dane o inflacji z Niemiec oraz lutowe dane JOLTS z amerykańskiego rynku pracy, wypowiadać będzie się też co najmniej czterech członków FOMC. Nawet pomimo naszych obaw o zachowanie giełd w całym kwartale nie można zapominać, że pozytywna sezonowość w kwietniu jest niezwykle silna – w ciągu ostatnich 20 lat S&P 500 rósł w tym miesiącu 16 razy, co daje skuteczność na poziomie 80%. Przeciętny wzrost sięgał 2%, w tym horyzoncie jest to statystycznie jeden z najlepszych miesięcy w roku (wraz z lipcem i listopadem). Analizując stopy zwrotu od 1945 r., dzieli pierwsze miejsce z grudniem. Na rynku oczywiście nigdy nie ma gwarancji, ale jeżeli sytuacja miałaby się pogorszyć, wydaje się to bardziej prawdopodobne w maju lub czerwcu.

I kwartał już za nami

Anna Tobiasz, DM BDM

I kwartał na GPW zakończył się jednocyfrowymi wzrostami głównych indeksów. W tym okresie najlepiej radziły sobie średnie spółki – mWIG40 zyskał 9,4%. Indeks maluchów zakończył okres z wynikiem plus 5,9%, natomiast WIG20 wzrósł o 4%. Sektorowo najlepiej w tym okresie spisały się banki, których indeks wzrósł o 22,3%, za nimi ulokowały się nieruchomości (+19,3%) i budownictwo (+11,4%). Z drugiej strony mocno ucierpiały spółki energetyczne (-13,8%), górnicze (-7,3%), czy chemiczne (-5,9%). Z rynków zagranicznych mocnymi kwartalnymi wzrostami może pochwalić się DAX (+10,4%), S&P 500 (+10,2%), czy Nasdaq (+9,1%). Wzrosty cen dosięgnęły także surowców. Ropa Brent jest droższa o 12,9% niż pod koniec 2023 r., a WTI wzrosła ponad 16,1%. Złoto w tym czasie wzrosło o 8%, zdecydowanym liderem jest kakao, którego cena w ciągu jednego kwartału wzrosła o ok. 140%.

Pierwsze dni po świątecznej przerwie będą obfitować w dane makro. Dzisiaj ukaże się seria odczytów PMI dla przemysłu oraz wstępny odczyt inflacji w Niemczech, a w środę w strefie euro. W czwartek zapadnie decyzja ws. stóp procentowych, rynki oczekują utrzymania dotychczasowych poziomów. W piątek z kolei ukaże się raport na temat rynku pracy w USA. Rozkręcił się także sezon wyników na GPW. W czwartek raport za IV kw. 2023 r. opublikują PGE, Grupa Pracuj i Voxel, a w piątek CCC, czy Mex Polska.

O poranku na rynkach azjatyckich panują mieszane nastroje – Nikkei 225 oscyluje w okolicach punktu odniesienia, Shanghai Composite traci 0,1%, natomiast Hang Seng rośnie o 2,2%. Kontrakty terminowe w Europie rosną, natomiast za oceanem świecą na czerwono.

Byki nie odpuszczają

Piotr Neidek, BM mBanku