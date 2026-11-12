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Już ponad 3 bln zł oszczędności Polaków. Wzrost dzięki inwestycjom

Z końcem półrocza oszczędności finansowe polskich gospodarstw domowych sięgnęły 3,12 bln zł – wynika z szacunków Analiz Online. Co ciekawe, udział inwestycji zwiększył się kosztem depozytów bankowych i gotówki.

Publikacja: 12.11.2026 06:00

Już ponad 3 bln zł oszczędności Polaków. Wzrost dzięki inwestycjom

Foto: Adobe Stock

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Andrzej Pałasz

Jak czytamy w opracowaniu, II kwartał przyniósł wyraźne przyspieszenie wzrostu oszczędności Polaków – ich wartość powiększyła się o 123,4 mld zł. Od początku 2026 r. oszczędności zwiększyły się już o blisko 212 mld zł.

Za mocny wynik w II kwartale odpowiada poprawa koniunktury na rynkach finansowych. Miało to wpływ na wzrost aktywów zgromadzonych w OFE i funduszach inwestycyjnych. Jednocześnie systematycznie rosły środki trzymane na rachunkach bankowych oraz w gotówce.

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