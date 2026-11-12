Jak czytamy w opracowaniu, II kwartał przyniósł wyraźne przyspieszenie wzrostu oszczędności Polaków – ich wartość powiększyła się o 123,4 mld zł. Od początku 2026 r. oszczędności zwiększyły się już o blisko 212 mld zł.

Za mocny wynik w II kwartale odpowiada poprawa koniunktury na rynkach finansowych. Miało to wpływ na wzrost aktywów zgromadzonych w OFE i funduszach inwestycyjnych. Jednocześnie systematycznie rosły środki trzymane na rachunkach bankowych oraz w gotówce.