Przecena obligacji skarbowych zbiera żniwo – w październiku klienci TFI dalej wypłacali oszczędności z funduszy dłużnych. Tym razem jednak wyraźnie wzrosły wpłaty do funduszy akcji oraz innych strategii powiązanych z rynkami papierów udziałowych.

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Odwilż przeszła koło nosa

Około 1,2 mld zł netto zainwestowali klienci TFI w październiku – wynika ze wstępnych szacunków Analiz Online. To oczywiście dobra informacja, ale jest też zła – wiele osób znów wyciągnęło pieniądze z funduszy dłużnych, a przez to nie załapało się na trwające właśnie odreagowanie rynku papierów skarbowych. W październiku umorzenia z funduszy dłużnych przewyższyły wpłaty aż o około 1,22 mld zł. To tylko o około 0,6 mld zł mniej niż we wrześniu. Łącznie zatem w dwa miesiące wypłacono z funduszy dłużnych około 3 mld zł, ponad dwukrotnie więcej niż produkty te przyciągnęły w sierpniu.

Uczestnicy funduszy dłużnych w ostatnich tygodniach nie wytrzymali presji przeceny. Portfele papierów długoterminowych, którym oberwało się najmocniej, traciły chwilami blisko 3 proc. od początku roku, ale teraz większość z nich jest już nad kreską. Fundusze obligacji krótkoterminowych, czyli znacznie bardziej popularne rozwiązania, broniły się dość dzielnie. Początek listopada przyniósł jednak wyraźną poprawę nastrojów na rynkach obligacji. TBSP, indeks polskich obligacji, który jeszcze pod koniec zeszłego miesiąca był pod kreską od początku roku, zdołał na początku listopada dynamicznie wydostać się na plus. Część ekspertów twierdzi nawet, że fundusze papierów długoterminowych w perspektywie 12 miesięcy mogą wypracować dwucyfrowe stopy zwrotu. Wygląda jednak na to, że część klientów TFI straciła cierpliwość albo skusiły ich wyniki funduszy akcji.

– Stopy zwrotu z funduszy dłużnych, zarówno krótkoterminowych, jak i papierów o dłuższych okresach zapadalności, są zdecydowanie inne niż te, do których się „ulica” przyzwyczaiła. Rząd wielkości 0–3,5 proc. w skali roku jest niezadowalający i być może następuje szukanie wyższych stóp zwrotu – twierdzi Jędrzej Janiak, dyrektor ds. doradztwa inwestycyjnego, F-Trust iWealth. – A co jak co, polski rynek akcji ma co pokazać za ostatnie 2–3 lata – przypomina. Zwraca jednak uwagę, że moment na zwiększenie ryzyka portfela może być niefortunny. – Dla mnie barometrem koniunktury i tego, czego się spodziewać od gospodarki w kolejnych kwartałach jest sWIG80, a tam wyniku nie ma już od jakiegoś czasu. Obawiam się więc, że niestety może to nie być najlepszy moment, by rotować się z długu do polskich akcji – mówi Janiak.

Według szacunkowych danych Analiz Online w październiku do funduszy akcji trafiło aż 860 mln zł w porównaniu z 417 mln zł we wrześniu. Zapowiada się zatem na najlepszy miesiąc od stycznia tego roku, kiedy wpłaty netto zbliżyły się do 1 mld zł.

Zyskują także inne kategorie powiązane z rynkami akcji. Fundusze mieszane tym razem przyciągnęły aż 840 mln zł, czyli o 32 mln zł więcej niż miesiąc wcześniej. Fundusze absolutnej stopy zwrotu natomiast przyjęły w październiku 82 mln zł wpłat netto, tj. o 53 mln zł więcej niż miesiąc wcześniej. Solidnym wsparciem znów były pracownicze plany kapitałowe, do których trafiło 693 mln zł.

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Do akcji nie idą świeżaki

Według Piotra Tukendorfa, zarządzającego portfelem, Erste BM, wpłaty do funduszy powiązanych z rynkami akcji to tylko w części środki pochodzące z umorzeń funduszy dłużnych. – Tylko w niewielkim stopniu są to te same pieniądze, bo (najpewniej) skala napływów do funduszy akcji w porównaniu z odpływami od funduszy dłużnych jest nieporównywalna, patrząc na dane za wrzesień i październik – analizuje.

Jego zdaniem trudno też sobie wyobrazić, by osoby zdegustowane słabym zachowaniem funduszy dłużnych zdecydowały się na większą zmienność rynków akcji. – Zupełnie inny jest profil ryzyka klienta w przypadku obu tego typu rozwiązań. Zakładam, że po prostu część klientów wypłaca środki podobnie, jak to było we wrześniu, patrząc na stopy zwrotu od początku roku, które dla funduszy dłużnych skarbowych są już ujemne, a dla funduszy dłużnych krótkoterminowych niskie dodatnie, co w obliczu sporej niepewności zachęca do realizacji nawet tych niewielkich zysków – wskazuje ekspert Erste BM.

Jak zauważa Patryk Pyka, dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego, DI Xelion, odpływy z rynku obligacji są generowane głównie przez banki, gdzie awersja klientów do ryzyka rynkowego jest wyjątkowo wysoka. – Warto zauważyć, że największe odpływy obserwujemy z najbezpieczniejszych funduszy o niskim poziomie duracji. Napływy do funduszy akcji z kolei pochodzą w mojej ocenie głównie od inwestorów, którzy mieli już wcześniej styczność z funduszami akcji – twierdzi Pyka. Jego zdaniem dla takich inwestorów polski rynek jest dobrą opcją zabezpieczenia portfela przed ryzykiem związanym ze spółkami AI, których na GPW brakuje. – W ostatnich miesiącach paradoksalnie sprzyjało to krajowemu rynkowi akcji – przypomina.