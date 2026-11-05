Rynek ETF-ów zbłądził – wynika z analizy mTFI. Niemal 48 proc. ETF-ów uruchomionych w latach 2010-2020 zostało zamkniętych lub połączonych. Do tego fundusze inwestujące w modne tematy są średnio dwa razy droższe od funduszy szerokiego rynku, a ponad co trzeci ETF sektorowy lokuje ponad 30 proc. aktywów w zaledwie trzech spółkach. Wyniki badania burzą obraz ETF-ów, kojarzących się z tanim, długoterminowym i zdywersyfikowanym inwestowaniem.

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– ETF-y odniosły ogromny sukces i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Nasza analiza nie pokazuje słabości ETF-ów jako kategorii inwestycyjnej. Pokazuje natomiast, jak bardzo rozrósł się i skomplikował sam rynek – tłumaczy Bartosz Pawłowski, prezes mTFI. – Dwie dekady temu inwestor wybierał spośród stosunkowo niewielkiej liczby funduszy. Dziś wybiera spośród wielu tysięcy produktów i jeszcze większej liczby ich wariantów. Sam skrót ETF nie mówi już wiele o kosztach, stopniu dywersyfikacji czy trwałości konkretnego funduszu – zauważa.

Raport pokazuje, że tanieją przede wszystkim fundusze inwestujące w szeroki rynek. Mediana opłaty bieżącej nowo uruchamianego ETF-u spadła z 35 pkt. baz. w 2010 r. do 25 pkt. baz. w 2025 r. Jednocześnie fundusze inwestujące w konkretne branże, modne trendy lub pojedyncze rynki od lat pozostają znacznie droższe. W tej grupie mediana opłat utrzymuje się na poziomie 40-50 pkt. baz. Jeszcze wyższe koszty dotyczą ETF-ów związanych z najgłośniejszymi tematami inwestycyjnymi ostatnich lat. Mediana opłat dla funduszy inwestujących m.in. w AI, cyberbezpieczeństwo, przemysł zbrojeniowy, blockchain, energetykę jądrową, sektor kosmiczny wyniosła 49 pkt. baz. – Sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, obronność czy blockchain rozbudzają wyobraźnię inwestorów i równocześnie należą do grupy produktów pobierających wyraźnie wyższe opłaty niż fundusze szerokiego rynku. Dane pokazują, że wraz z modą na określone tematy rośnie również liczba nowych produktów tworzonych na bazie tych motywów – analizuje Michał Hołda, dyrektor departamentu zarządzania aktywami mTFI.

Przykładowo, pierwsze fundusze związane z sektorem obronnym pojawiły się w badanej próbie w 2022 r., a już w 2025 r. uruchomiono ich jedenaście. Fundusze związane z komputerami kwantowymi pojawiły się dopiero w 2025 r., kiedy na rynek weszło pięć takich produktów. Największa liczba funduszy związanych z sektorem kosmicznym przypadła natomiast na obecny rok.

Raport podważa także popularne przekonanie, że ETF automatycznie oznacza szeroką dywersyfikację. – Dwadzieścia lat temu wybór ETF-u był w dużej mierze wyborem indeksu. Dziś jest wyborem spośród ponad czterech tysięcy funduszy i ponad siedmiu tysięcy klas jednostek. Koszt inwestowania nie zniknął wraz ze spadkiem opłat – tłumaczy Pawłowski. – Coraz częściej przyjmuje postać czasu i pracy potrzebnych do oceny, co naprawdę kryje się za nazwą konkretnego funduszu – mówi.