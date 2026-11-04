Tym razem na czele miesięcznej, październikowej tabeli wynikowej uplasowały się fundusze dłużne. Stopy zwrotu może nie były nad wyraz okazałe, ale z pewnością uspokoiły część inwestorów. Przykrą niespodziankę przyniosły za to metale szlachetne.

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Polityka ma krótkoterminowy wpływ

Trudno mówić jeszcze o uspokojeniu na rynkach obligacji, aczkolwiek niejeden analityk czy zarządzający stwierdził już, że szczyty rentowności papierów skarbowych na świecie prawdopodobnie są już za nami. Z drugiej strony z pewną dozą nieufności inwestorzy traktują pozytywne sygnały w kwestii amerykańsko-irańskiego starcia. Sporo pewnie będzie zależeć od wyników tzw. wyborów połówkowych w USA. Będąc przy Stanach Zjednoczonych warto zauważyć, że za nami bardzo marny miesiąc szczególnie dla firm technologicznych. Nastroje inwestorów miały poprawiać wyniki spółek, ale jak na razie częściej przynoszą rozczarowania, choćby w przypadku Intela, który w miesiąc niemal się przepołowił.

Foto: GG Parkiet

W przypadku pojedynczych funduszy nastawionych na amerykańską technologię w październiku doszło nawet do około 20-proc. strat, które przekreśliły wyniki z poprzednich miesięcy tego roku. Ogółem jednak średnia stopa zwrotu funduszy akcji amerykańskich sięgnęła w październiku minus 0,2 proc. Podobnie bez wyrazu zeszły miesiąc zakończyły fundusze polskich akcji, bez względu na strategię. Dzięki przejściu ich przez październik suchą stopą wciąż pozostają najmocniejszymi w tym roku rozwiązaniami na krajowym rynku TFI.

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Listopad za oceanem rozpoczął się w marnych nastrojach, a spółki technologiczne kontynuowały spadki. Według Piotra Milińskiego z Quercusa TFI wokół spółek technologicznych mamy obecnie trzy ryzyka: wysoka wycena Anthropica w ramach planowanego IPO, wyścig o kapitał w ramach emisji akcji i obligacji oraz kwestia wyborów w USA. Jak zauważa, zażarta konkurencja o kapitał inwestorów może być szczególnie dotkliwa dla mniejszych spółek w USA.

A Polska? W kraju na pierwszy plan w ostatnich dniach wysunęła się polityka. Historia podpowiada, że na ogół rynek dość szybko bagatelizował podobne zdarzenia. Czy tak będzie i tym razem? – W mojej ocenie takie obrazki mają wpływ zwykle tylko krótkoterminowy. W średnim terminie, jeżeli spór polityczny nie przekłada się na bardziej mierzalne z perspektywy gospodarki i rynku skutki, to nie ma to przełożenia na zachowanie inwestorów – przypomina Andrzej Nowak, zarządzający Uniqa TFI. – W tej sytuacji takich materialnych konsekwencji, póki co, nie widać. Paraliż Sądu Konstytucyjnego trwa od dłuższego czasu i z tej perspektywy niewiele może się zmienić na minus. Biorąc pod uwagę wsparcie ze strony Komisji Europejskiej, nie ma na ten moment ryzyka wstrzymania środków z Unii Europejskiej – podkreśla Nowak.

Ropa może odpuścić

Choć w październiku rentowność polskich papierów dziesięcioletnich nieco wzrosła, to ruch ten był zdecydowanie mniejszy niż w trzech poprzednich miesiącach. Listopad natomiast zaczyna się lekko pozytywnie. Fundusze dłużne potrzebowały takiego oddechu, choć nie wszystkim udało się wyjść nad kreskę od początku roku. Wciąż pod wodą pozostają fundusze nastawione na papiery skarbowe o dłuższym okresie zapadalności, gdzie przeciętne straty po 10 miesiącach tego roku sięgają 1,7 proc., nawet pomimo 0,7-proc. zwyżek w zeszłym miesiącu. Fundusze papierów skarbowych krótkoterminowych mają aż 4,2 pkt proc. przewagi, a w październiku zarobiły po około 0,4 proc. Najlepiej zachowały się za to fundusze obligacji Stanów Zjednoczonych, aczkolwiek tu dużą rolę odgrywa też czynnik walutowy.

Jeśli chodzi zaś o krajowy rynek długu, to pozytywne informacje płyną z najświeższego opracowania Ministerstwa Finansów. Według rządowych danych inwestorzy zagraniczni we wrześniu zwiększyli portfel polskich papierów skarbowych aż o 9,7 mld zł, do 211,3 mld zł. Nominalnie jest to poziom najwyższy od połowy 2017 r., aczkolwiek obecnie udział zagranicy w zadłużeniu sięga zaledwie 12,5 proc.

Jak tłumaczy Izabela Sajdak, zarządzająca BNP Paribas TFI, w ostatnich dniach krajowe obligacje skarbowe zachowują się wyraźnie lepiej pod wpływem mniejszej presji inflacyjnej oraz oczekiwań na brak podwyżek stóp procentowych przez RPP w najbliższych miesiącach. – Inwestorzy z entuzjazmem zareagowali na uspokojenie sytuacji w zarządzie NBP. Także na świecie pojawiają się sygnały, że konflikt w Zatoce Perskiej może zmierzać w stronę porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem – dodaje.

Potężne emisje akcji i obligacji wysysają kapitał

Spółki technologiczne walczą o kapitał

Piotr Miliński dyrektor ds. rynków zagranicznych, Quercus TFI

Nad spółkami technologicznymi wiszą obecnie trzy ryzyka, które psują nastroje i powodują ucieczkę inwestorów do innych sektorów. Wyczekiwany prospekt Anthropica zawierał kilka pozytywnych niespodzianek, ale wycena w planowanym na połowę listopada IPO budzi kontrowersje. Równocześnie, cały sektor prześciga się w pozyskiwaniu kapitału, co pogłębia presję na rynek. W ciągu tygodnia zobaczyliśmy potężne emisje długu i akcji ze strony Anthropica, Microsoftu, Mety, SpaceX, Alphabetu i Oracle’a. Czempionom nie przeszkadzają przy tym niskie wyceny czy szerokie spready kredytowe. Do tego dochodzi kwestia wyborów w USA, gdzie wygrana demokratów w niektórych stanach (np. wybór gubernatora w Teksasie) mogłaby utrudnić rozwój centrów danych. Fundamentalnie nie widzę jednak oznak hamowania popytu na usługi AI, a wyceny sektorowych liderów po ostatniej przecenie wyglądają atrakcyjnie. Utrzymuję swoje pozytywne, długoterminowe nastawienie, jednak liczę się z kontynuacją październikowej zmienności. W przypadku mniejszych spółek, zażarta konkurencja o kapitał inwestorów może być szczególnie dotkliwa.

Mocny spadek wycen półprzewodników

Krzysztof Kaźmierczak zarządzający, Caspar AM

Ostatnia słabość spółek technologicznych odzwierciedla obawy części inwestorów o skalę wydatków na sztuczną inteligencję, sposób ich finansowania i przyszłą rentowność. Rynek niepokoi zarówno dostępność energii do zasilania centrów danych, jak i ryzyko nadmiernej rozbudowy infrastruktury. Jednocześnie giganci technologiczni raportowali bardzo dobre wyniki kwartalne. Silny wzrost przychodów z segmentów chmurowych Microsoftu, Amazona i Alphabetu potwierdza, że popyt pozostaje wysoki. Te spółki potwierdzały także chęć dalszego zwiększania inwestycji w kolejnym roku. Korekty są naturalną częścią inwestowania na giełdzie i mogą tworzyć okazje inwestycyjne. Słabsze zachowanie się kursów mechanicznie obniża mnożniki wyceny. Według szacunków Goldman Sachs, indeks SOX, w którego skład wchodzą spółki półprzewodnikowe, doszedł do mnożnika na poziomie około 12-krotności ceny do zysku. Taka wartość mnożnika oznacza przebicie poziomów z Liberation Day.

Caspar Akcji Globalny Megatrendy utrzymuje zdywersyfikowaną ekspozycję na sektor technologiczny.

Trudno o głębsze spadki rentowności obligacji

Izabela Sajdak zarządzająca, BNP Paribas TFI

W ostatnich dniach krajowe obligacje skarbowe zachowują się wyraźnie lepiej. Rentowności spadają pod wpływem mniejszej presji inflacyjnej oraz oczekiwań na brak podwyżek stóp procentowych przez RPP w najbliższych miesiącach. Inwestorzy z entuzjazmem zareagowali na uspokojenie sytuacji w zarządzie NBP. Także na świecie pojawiają się sygnały, że konflikt w Zatoce Perskiej może zmierzać w stronę porozumienia między USA a Iranem. Taniejąca ropa wspiera notowania obligacji skarbowych.

Perspektywy polskiego długu zależą nie tylko od czynników zewnętrznych, ale także od retoryki RPP oraz rozwoju sytuacji w krajowej polityce. Wzrost napięć może skutkować wzrostem oczekiwanej premii za ryzyko. W krótkim terminie ryzykiem pozostaje postawa agencji ratingowej S&P, która w piątek ogłosi swoją decyzję po rewizji ratingu kredytowego Polski. Z powodu braku wyraźnej konsolidacji fiskalnej trudno oczekiwać istotnego spadku dochodowości krajowych obligacji. W dłuższym horyzoncie inwestycyjnym obecne poziomy rentowności pozostają wciąż atrakcyjne.

Obligacje w trendzie bocznym do końca roku

Filip Nowicki prezes, Superfund TFI

Po solidnej przecenie we wrześniu, październik przyniósł stabilizację kondycji krajowego rynku długu. Uważamy, że ostatnie miesiące tego roku powinny przebiegać spokojniej, bez istotnej zmiany kierunku rentowności.

Z wysokim prawdopodobieństwem można założyć, że globalne rynki obligacji w październiku wyznaczyły średnioterminowy szczyt rentowności, więc sytuacja globalna także nie powinna wywierać dodatkowej presji na polski dług, jak miało to miejsce w ostatnich miesiącach.

Ogólnie potencjał długoterminowych obligacji skarbowych uważamy za ograniczony z uwagi na wysoki deficyt strukturalny i podwyższoną inflację.

Głównym ryzykiem dla naszego scenariusza spokojnej końcówki roku jest potencjalna eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Zaognienie sytuacji mogłoby wywindować ceny ropy na tegoroczne szczyty i znacząco podnieść zakładaną ścieżkę stóp procentowych w perspektywie kolejnych dwunastu miesięcy, negatywnie przekładając się na ceny obligacji.