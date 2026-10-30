Andrzej Bieniek, który dotychczas pełnił funkcję dyrektora inwestycyjnego Esaliens TFI, zmienia rolę w ramach tego samego towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Reklama Reklama

– Pięć lat zarządzania funduszami w Esaliens. Dwa fundusze na pierwszym miejscu w swoich kategoriach. Stopy zwrotu sięgające 148 proc. w ostatnich trzech latach. Z takim bilansem zamykam etap pracy jako dyrektor inwestycyjny – poinformował Bieniek w mediach społecznościowych.

– Teraz czas mocniej pokazać rynkowi potencjał Esaliens. Obejmuję stanowisko dyrektora ds. komunikacji inwestycyjnej. Doświadczenie zdobyte przy zarządzaniu aktywami wykorzystam do rozwijania relacji z inwestorami i pokazywania, skąd biorą się nasze wyniki oraz gdzie szukamy kolejnych szans – zapowiedział Bieniek.

Esaliens TFI to jedno z największych na rynku TFI niepowiązanych z grupą bankową czy ubezpieczeniową. Jego aktywa pod zarządzaniem z końcem września sięgały 6,1 mld zł. Esaliens TFI specjalizuje się w produktach emerytalnych, takich jak PPE i PPK.

Za osiągnięcia funduszy w 2026 r. Esaliens TFI zdobyło kilka statuetek Złotych Portfeli „Parkietu”. Wyróżnienie otrzymał m.in. zarządzany przez Bieńka Esaliens Małych i Średnich Spółek.