Fundusze indeksowe to z założenia produkty dość proste, ale diabeł tkwi w szczegółach. Odwzorowywanie instrumentu bazowego (np. indeksu akcji, obligacji czy kryptowaluty), czyli podstawowe zadanie funduszu indeksowego, czasami może okazać się trudne. Przekonać mogli się o tym inwestorzy, którzy w ostatnich miesiącach szukali szczęścia z Beta ETF Bitcoin Portfelowym. Przypomnijmy – na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy powstały trzy fundusze skoncentrowane na bitcoinie, natomiast ich wyniki wyraźnie się różnią. Pod względem stopy zwrotu od instrumentu bazowego mocno odstaje właśnie Beta ETF Bitcoin Portfelowy, gdzie różnica w porównaniu z benchmarkiem sięga około 8 pkt. proc.

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Jak zachowanie bitcoinowego funduszu tłumaczą zarządzający?

– Mamy świadomość, że obecna jakość odwzorowania zachowania bitcoina jest niezadowalająca – przyznaje Mateusz Mucha, zarządzający funduszami Beta ETF. Jak przyznaje, wpływ na to mają przede wszystkim trzy czynniki. Pierwszym z nich jest dynamiczny wzrost aktywów funduszu z niskiej bazy, który wiązał się z podwyższonymi kosztami transakcyjnymi do ogólnej masy funduszu. Kolejnym natomiast ograniczone możliwości oprocentowania wolnych środków pieniężnych. – Dopiero wiosenne zmiany w polityce inwestycyjnej umożliwiły lokowanie znaczących nadwyżek w korzystniej oprocentowane instrumenty – wskazuje Mucha. Do tego dochodzi sama konstrukcja funduszu. – Metoda replikacji oparta na kontraktach futures na bitcoina, które fundusz roluje co miesiąc. W analizowanym okresie utrzymywało się wysokie contango, co oznaczało konieczność odnawiania ekspozycji po relatywnie wyższych cenach. Generowało to ujemny efekt rolowania, negatywnie wpływający na stopę zwrotu funduszu względem ceny spot BTC – analizuje Mucha.

Jak twierdzi, zdecydowana większość negatywnego efektu odwzorowania przypadła na pierwszą część bieżącego roku. – Od momentu wdrożenia zmian dotyczących oprocentowania środków pieniężnych obserwujemy poprawę, jednak jej skala pozostaje dla nas niesatysfakcjonująca – przyznaje. – Dlatego jesteśmy obecnie na zaawansowanym etapie prac nad zmianami w polityce inwestycyjnej funduszu, które mają istotnie poprawić jakość odwzorowania zachowania bitcoina. Ze względu na obowiązujący reżim statutowy musimy wstrzymać się ze szczegółami do momentu oficjalnej publikacji zmian. Poinformujemy o nich po ich ogłoszeniu, przy czym przewidziany jest trzymiesięczny okres pomiędzy ogłoszeniem a wejściem zmian w życie – zapowiada Mucha.

Do tego w funduszach Beta ETF trwają prace przygotowujące fundusze do OKI. Dotychczas doszło już do zmian w statutach kilku funduszy polskich akcji oraz obligacji. Zmiany mają jeszcze dotyczyć czterech funduszy lewarowanych na indeksy WIG20 Total Return oraz mWIG40 Total Return. We wrześniu 2026 r. aktywa funduszy Beta ETF przekroczyły 3 mld zł.