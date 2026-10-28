Dla jednych przyszłość finansów, dla innych czysto spekulacyjny instrument. Mowa oczywiście o bitcoinie, który w tym roku raczej nie rozpieszcza inwestorów. Niestety nie jest to też łatwy rynek dla zarządzających, chcących dać klientom ekspozycję na świat krypto.

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Z zabezpieczeniem czy bez?

Obecnie kurs bitcoina wyrażony w złotych jest niemal w tym samym miejscu co na koniec 2025 r. Oczywiście częściej inwestorzy patrzą na tę największą kryptowalutę przez pryzmat dolara i tu jest już słabiej – kurs bitcoina osunął się od początku roku o 8,5 proc. Do końca tego roku jeszcze sporo czasu, ale przypomnijmy, że z podobnym spadkiem bitcoin finiszował w 2025 r. Dwa poprzednie lata przyniosły jednak zwyżki grubo przekraczające 100 proc., a obecnie pięcioletnia stopa zwrotu sięga 36,3 proc. Właśnie okres pięciu lat jest wskazywany przez twórców krajowych funduszy naśladujących rynek krypto jako minimalny horyzont inwestycyjny dla tych produktów. W ostatnich latach na najważniejszych rynkach kryptowaluty trafiły już pod strzechy, natomiast krajowe rozwiązania są stosunkowo młode – najmłodszemu z trzech funduszy niebawem stuknie rok. Warto więc przyjrzeć się temu, jak zarządzający radzą sobie z realizacją strategii.

Foto: Parkiet

Dwa z bitcoinowych funduszy działają w formie funduszu otwartego. Mowa o inPZU Bitcoin O oraz BeGlobal Bitcoin PLN. Pierwszy zarządzany jest oczywiście przez TFI PZU, drugi zaś przez Rockbridge TFI. inPZU Bitcoin za benchmark obrał indeks Bloomberg Bitcoin. Zgodnie z wyceną na koniec września wynik funduszu sięga minus 6 proc. (minus 8,85 proc. na 23 października), podczas gdy benchmark notuje 4,95-proc. spadek. Fundusz zarządzany przez Rockbridge TFI benchmarku nie posiada, natomiast według wyceny z 23 października jego zniżka sięga 4,39 proc.

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Michał Tuczyński, wiceprezes Rockbridge TFI tłumaczy, że różnica między wynikiem BeGlobal Bitcoin PLN a kursem BTC/PLN w tym roku prawie w całości wynika z zabezpieczenia walutowego. – Fundusz z założenia daje ekspozycję na BTC bez ryzyka kursowego, a zgodnie ze strategią co najmniej 80 proc. aktywów jest zabezpieczone przed ryzykiem kursowym. W tym roku USD umocnił się wobec PLN o ponad 9 proc., ale fundusz w tym wzroście prawie nie partycypował – mówi Tuczyński. – Tworząc fundusz BeGlobal Bitcoin PLN przyświecała nam idea stworzenia dla klienta produktu, który będzie maksymalizował ekspozycję na BTC oraz minimalizował ryzyko kursowe – dodaje.

Jak wskazuje, bitcoin w USD, mierzony indeksem Bloomberg Galaxy Bitcoin Index, spadł od początku roku do 23 października o 7,1 proc., podczas gdy w tym samym okresie kurs USD/PLN urósł o 9 proc. Bitcoin w PLN notuje więc zwyżkę o około 1 proc., zaś BeGlobal Bitcoin PLN spadek rzędu 4,4 proc. – Należy podkreślić, że nasz fundusz nie posiada formalnego benchmarku. Bloomberg Galaxy Bitcoin Index przywołujemy pomocniczo, w celach porównawczych, jako miarę zmian ceny bitcoina w USD. W okresie umacniania się USD względem PLN bezpośrednia inwestycja w BTC/PLN korzysta z dodatkowego efektu walutowego. W drugą stronę, przy umacnianiu się PLN wobec USD, mechanizm ten działa w przeciwnym kierunku – tłumaczy Tuczyński.

Jak podkreśla, należy jednak pamiętać, że kurs walutowy to miecz obosieczny – w 2025 r. ten, kto inwestował w S&P500 w USD, osiągnął stopę zwrotu około 16 proc., ale ponieważ w tym samym czasie PLN umocnił się do USD, to przeliczając te wyniki do PLN, jego stopa zwrotu wynosiła już tylko około 1 proc.

Foto: Parkiet

– My chcemy oferować naszym klientom wyłącznie ekspozycje na BTC, eliminując ryzyko kursowe. Drugim istotnym elementem wpływającym na różnice pomiędzy naszym funduszem a kursem BTC jest konstrukcja portfela. Nasza strategia przewiduje ekspozycję na bitcoina w przedziale 80–100 proc. Ekspozycję na BTC budujemy wyłącznie przez notowane w Europie produkty ETP (ETN i ETC), kwalifikujące się do inwestycji przez fundusze UCITS. Nie inwestujemy w amerykańskie ETF-y na BTC, ponieważ uważamy, że polski fundusz nie może posiadać amerykańskich ETF-ów, chyba że udowodni ich zgodność z regulacjami MIFID, co jest bardzo uciążliwe w długim okresie – przyznaje członek zarządu Rockbridge TFI. – Obecnie możemy zbudować ekspozycję na bitcoina w przedziale 80-88 proc. i tego się trzymamy. Głównym kryterium doboru (poza przesłankami regulacyjnymi) jest ocena jakości odwzorowania (tracking error) danego ETP w porównaniu z BTC – mówi Tuczyński. Przypomina także, że na różnice względem samego indeksu wpływają oczywiście koszty funduszu, instrumentów bazowych, wynik zabezpieczenia walutowego oraz rebalancing oraz różnice godzin wyceny funduszu i BTC w danym dniu. Jeśli weźmiemy pod uwagę powyższe, wynik naszego funduszu oceniamy bardzo dobrze – zapewnia Tuczyński.

Podaż ograniczona

Według Tuczyńskiego w dłuższym horyzoncie widać potencjał zwyżki wyceny bitcoina wynikający z ograniczonej podaży kryptowaluty i rosnącego wykorzystania go w portfelach inwestorów instytucjonalnych. – W krótszym terminie oczekujemy utrzymania wysokiej zmienności. O kierunku notowań będą w dużej mierze decydować globalna płynność, poziom realnych stóp procentowych. Z reguły zależność jest prosta – wyższe realne stopy procentowe zwiększają atrakcyjność obligacji względem BTC, ponieważ pozwalają zachować wartość pieniądza w czasie i wypłacają kupony – wtedy bitcoin traci swój charakter cyfrowego złota – przyznaje ekspert Rockbridge TFI.

Zgodnie z wtorkową wyceną aż 17,9-proc. spadek od początku roku ma za sobą notowany na GPW fundusz portfelowy Beta Bitcoin ETF. Wynik ten jest zdecydowanie gorszy od benchmarku (Futures Bitcoin). Różnica odwzorowania z końcem września sięgała aż 8,25 proc. Do zamknięcia tego wydania gazety nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi od zarządzających.