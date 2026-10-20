Nowy fundusz Pekao TFI inwestuje przede wszystkim w krótkoterminowe obligacje skarbowe, a jego celem jest zapewnianie stopy zwrotu nieco wyższej od stawek rynku pieniężnego. Pekao Rynku Pieniężnego SFIO różni się od funduszy dłużnych krótkoterminowych restrykcyjnymi wymogami dotyczącymi sposobu inwestowania środków. Jak podaje TFI, celem tych wymogów jest zapewnienie wysokiej płynności inwestycji i możliwe ograniczenie ryzyka lokowanych środków.

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– To zupełnie nowa jakość na rodzimym rynku i wygodne narzędzie do zarządzania płynnością najbardziej wymagających firm i instytucji. Zakładamy, że potencjalnym odbiorcą tego rozwiązania będą firmy i instytucje, które m.in. z uwagi na własne polityki dotychczas nie korzystały z oferty funduszy inwestycyjnych. Poza tradycyjnym lokowaniem na depozytach bankowych czy w obligacjach skarbowych, teraz zyskują one możliwość inwestowania właśnie w FRP. – mówi Marlena Janota, prezes Pekao TFI.

Fundusz zgodny z unijnymi wytycznymi dla rynku pieniężnego

Utworzenie i funkcjonowanie funduszu jest uregulowane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie funduszy rynku pieniężnego (FRP). Pekao Rynku Pieniężnego SFIO jest pierwszym utworzonym na podstawie tych przepisów funduszem rynku pieniężnego w Polsce.

- Uruchomienie pierwszego w Polsce funduszu rynku pieniężnego to nie tylko znaczące wydarzenie w rozwoju naszej oferty, ale również odpowiedź na potrzeby inwestorów instytucjonalnych. Chcemy dostarczać rozwiązania wspierające naszych klientów w profesjonalnym zarządzaniu płynnością. W Europie Zachodniej fundusze tego typu stanowią od lat oczywisty element rynku kapitałowego. Aktywa ulokowane w FRP są tam liczone w bilionach euro, a roczna sprzedaż w setkach miliardów euro. Wierzę, że nasz fundusz otwiera nowy rozdział w rozwoju tego segmentu rynku w Polsce – dodaje Marlena Janota.

Tylko papiery krótkoterminowe

- Konstrukcja portfela jest przygotowana tak, że rynkowe zmiany cen obligacji, z którymi mamy do czynienia w ostatnim czasie, nie wpływają w znaczący sposób na jego wyniki. Naszym celem jest osiąganie wyników nieco wyższych od stawek rynku pieniężnego (Polonia). Jednym z kluczowych priorytetów nowego funduszu jest wysoka płynność portfela – tak aby firmy mogły traktować ten fundusz jako wygodny sposób zarządzania własną płynnością. W portfelu funduszu dominować będą obligacje skarbowe o relatywnie krótkim terminie wykupu. Dodatkowo minimum 15 proc. portfela inwestowane będzie w instrumenty o zapadalności do 7 dni – dodaje Tomasz Pawluć, dyrektor zespołu zarządzania instrumentami dłużnymi w Pekao TFI.

Wskaźnik zysku i ryzyka dla Pekao Rynku Pieniężnego SFIO wynosi 1. Faktycznie pobierana opłata stała za zarządzanie w skali roku to 0,50 proc. Minimalna pierwsza wpłata (dla jednostek kat. A) to 200 000 złotych, a minimalna dopłata to 10 000 zł.