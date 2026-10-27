Wygląda na to, że USA odwracają się od Ukrainy. Prezydent Stanów Zjednoczonych mówił niedawno o porozumieniu energetycznym i zakupie paliw z Rosji. Dlaczego rynki nie zareagowały optymizmem?

Bo ceny surowców zależą dziś przede wszystkim od geopolityki, a sama zapowiedź niczego jeszcze nie zmienia. W przypadku ropy liczy się to, czy deklaracje przełożą się na realną zmianę podaży. Podobnie jest z dieslem, którego cena okazała się szczególnie wrażliwa na ostatnią destabilizację Bliskiego Wschodu oraz zniszczenia rafinerii w Rosji. Rynki już nauczyły się, że droga od deklaracji osiągnięcia rozwiązania w tym obszarze do rzeczywistych zmian jest bardzo niepewna i czekają na fakty. Także z powodu oporu politycznego nawet w samych Stanach Zjednoczonych przed takim porozumieniem z Rosją.

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Już czysto technicznym elementem jest to, że skala ewentualnej większej podaży ze strony Rosji jest niewielka w kontekście popytu USA. Porozumienie o dostarczeniu przez Rosję ok. 4,8 miliona ton diesla na rynek światowy to według dostępnych analiz jeden dzień globalnego popytu lub ok. 10 dni popytu USA. Z tego punktu widzenia to bardziej słowna interwencja niż realne działanie, choć z potencjalnie konkretną polityczną konsekwencją w postaci zniesienia części sankcji na Rosję.

Patrząc na cenę ropy, nie możemy ponadto zapominać, że wpływ na ten rynek ma nie tylko polityka USA, ale także choćby Chin i Indii, które są w tym względzie często niezależne w swych decyzjach.

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Co rosyjsko-amerykańskie porozumienie oznacza dla Polski i Europy?

Dla Polski liczy się zarówno sytuacja na rynku surowców, jak i szersza ocena ryzyka geopolitycznego. Zmiany cen energii przekładają się na inflację, koszty firm i nastroje inwestorów. Ważne jest również to, jak polski rynek postrzega zagraniczny kapitał.

Polskie akcje przez długi czas były wyceniane z dyskontem względem wielu innych rynków wschodzących. To dyskonto do indeksu rynków wschodzących bez Chin w ostatnim czasie zostało zniwelowane. Porozumienie rosyjsko-amerykańskie mogłoby teoretycznie spowodować obniżenie cen ropy i diesla w jakimś okresie, co mogłoby przełożyć się pozytywnie na rynek akcji i obligacji.

Jednak dla naszego regionu bardzo ważny byłby też czynnik średnio i długoterminowy. Porozumienie skutkujące zniesieniem istotnych sankcji na Rosję przy braku zakończenia wojny, mogłoby przywrócić obawy inwestorów o długoterminową stabilność naszego regionu. Tym samym spowodowałoby to ponownie konieczność dyskonta do rynków rozwijających się.

Krajowe banki zachowują się ostatnio słabiej, podobnie jak cały sektor finansowy w Europie. Czy hossa na polskiej giełdzie dobiega końca?

Najłatwiejsza część wzrostów może już być za nami. Dyskonto, z jakim kilka lat temu handlowano polskimi akcjami, zostało w większości wymazane. Dynamika wyników spółek, zwłaszcza banków, których zyski w kilka lat wzrosły z kilku miliardów złotych do ponad 40 mld zł, również będzie się wypłaszczać.

Tak silna poprawa wyników banków i szeregu innych firm wspierała notowania, ale zyski nie mogą rosnąć w takim tempie w nieskończoność. Jeśli ich dynamika – w przypadku banków – spadnie z ponad 30 proc. do około 10 proc., inwestorzy będą musieli inaczej oceniać potencjał dalszych wzrostów.

Wskaźnik ceny do zysku dla całego rynku wynosi około 13–14-krotności, więc polskich akcji nie można nazwać skrajnie drogimi. Argument, że rynek jest tani, jest jednak mniej przekonujący po dotychczasowych wzrostach. Wsparciem pozostaje dobra kondycja gospodarki i możliwość dalszej poprawy wyników firm. Ostatecznie o kierunku rynku zdecyduje relacja między wzrostem zysków, wycenami i oczekiwaniami inwestorów.

Czy Rada Polityki Pieniężnej może ponownie podnieść stopy procentowe w listopadzie?

Taki scenariusz jest możliwy, zwłaszcza jeśli inflacja utrzyma się w pobliżu 4 proc., a nie pojawią się mocne argumenty za jej trwałym spadkiem. RPP patrzy nie tylko na bieżący odczyt, ale też na oczekiwania inflacyjne i na to, jak ceny będą się zachowywać w kolejnych miesiącach.

Istotna jest również struktura inflacji. Spadek dynamiki cen żywności pomaga obniżać wskaźnik ogólny, ale nie przesądza jeszcze o trwałym wygaszeniu presji cen w całej gospodarce. Rada musi ocenić, czy inflacja zmierza do celu, czy grozi jej ponowne przyspieszenie i nie będzie to zadanie łatwe, także dlatego, że obecny wzrost inflacji jest związany z tzw. szokiem podażowym cen paliw. Generalnie banki centralne starają się nie reagować przesadnie na tego typu szoki wychodząc z założenia, że nie mają na nie wpływu, chyba że jest ryzyko trwałego wzrostu oczekiwań inflacyjnych. Dlatego terminu podwyżki nie należy traktować jako przesądzonego. Decyzja będzie zależeć od napływających danych, oczekiwań inflacyjnych i perspektyw gospodarczych.

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Dotychczas mieliście raczej tylko fundusze inwestujące w akcje i obligacje, ale niedawno ruszył szósty – surowców. To obecnie tak ważny rynek?

Tak, z uwagi na rosnące zapotrzebowania na surowce, związane m.in. z rozwojem sztucznej inteligencji i infrastruktury centrów danych. Ich rozbudowa wymaga ogromnych ilości energii, a więc także inwestycji w sieci energetyczne i inne elementy systemu. Szacuje się, że do 2030 r. zapotrzebowanie energetyczne centrów danych może sięgnąć 117–120 GW. Dla porównania, moc planowanej polskiej elektrowni jądrowej to około 3,75 GW. To dobrze pokazuje skalę wyzwania i potencjalny wzrost popytu na surowce potrzebne do rozbudowy energetyki.

Drugi czynnik to transformacja transportu. Samochód elektryczny wymaga około 2,5-krotności więcej miedzi niż spalinowy. Do tego dochodzą inwestycje w sieci przesyłowe i magazyny energii. Trzeci to takie trendy jak przyspieszająca robotyka i skokowy wzrost wydatków militarnych.

Wreszcie deglobalizacja. W ostatnich dekadach firmy optymalizowały łańcuchy dostaw pod kątem kosztów, często uzależniając się od wąskiej grupy dostawców, szczególnie z Chin. Dziś bezpieczeństwo dostaw staje się równie ważne jak cena, co dotyczy zwłaszcza metali ziem rzadkich i surowców niezbędnych w nowoczesnych technologiach. Dywersyfikacja źródeł i budowa nowych mocy produkcyjnych mogą zwiększać popyt na surowce i wpływać na ich ceny. Ich beneficjentem mogą być w dużo większym stopniu niż w przeszłości spółki notowane na rynkach rozwiniętych, jak USA czy Europa, które są z naszego punktu widzenia dużo bardziej inwestowalne. Fundusz surowców pozwala inwestorom uczestniczyć w tych długoterminowych zmianach.

W funduszu Global Growth Trends obecnie dużą część aktywów stanowi sektor ochrony zdrowia, a sztuczna inteligencja jakby zeszła na drugi plan. Dlaczego?

Sztuczna inteligencja to jeden z najważniejszych trendów technologicznych, ale nie jedyny, który zmienia światową gospodarkę. Dlatego strategia funduszu opiera się na szerszym spojrzeniu na globalne trendy, w tym na ochronie zdrowia i innych obszarach o długoterminowym potencjale. Ochrona zdrowia jest ważna m.in. ze względu na zmiany demograficzne, rozwój medycyny i postęp technologiczny. Nowe rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją mogą zmieniać sposób diagnozowania i leczenia chorób oraz funkcjonowanie całego sektora. Inwestowanie w wiele trendów jednocześnie zmniejsza też zależność wyników funduszu od jednej branży, a tym samym zmienność stóp zwrotu funduszu.

Zainteresowanie takimi strategiami rośnie. Aktywa funduszu zwiększyły się z około 20 mln zł w 2023 r. do około 220 mln zł w 2025 r., a później przekroczyły 400 mln zł. Widać, że inwestorzy chcą uczestniczyć w długoterminowych zmianach gospodarczych, choć popularność trendu sama w sobie nie gwarantuje przyszłych zysków.

Na ile rynki akcji stały się mniej atrakcyjne w związku z wysokimi rentownościami obligacji skarbowych?

Wysokie rentowności obligacji zwiększają konkurencję dla akcji, bo inwestorzy mogą całkiem nieźle zarobić na instrumentach o znacznie niższym ryzyku. Nie oznacza to jednak, że akcje muszą tanieć. Na rynku amerykańskim kluczowe są oczekiwania co do wzrostu zysków spółek, zwłaszcza tych związanych ze sztuczną inteligencją. Jeśli firmy zdołają przełożyć inwestycje w nowe technologie na realne przychody i zyski, może to uzasadniać część obecnych wycen. Oczekiwania wobec AI są jednak bardzo wysokie, a rynek może gwałtownie reagować na każde rozczarowanie.

Istnieje też ryzyko nadmiernych inwestycji w centra danych. Jeśli firmy zbudują moce, które nie przyniosą oczekiwanych przychodów, rentowność tych przedsięwzięć będzie niższa od zakładanej, a wyceny spółek mogą znaleźć się pod presją.

Z drugiej strony wzrost zysków łagodzi wpływ wysokich wycen. Jeśli wyniki firm rosną szybciej niż ceny akcji, wskaźniki wyceny stopniowo spadają. Kluczowe będzie więc to, czy efekty inwestycji technologicznych sprostają oczekiwaniom rynku. Może się okazać, że wyniki będą rewelacyjne, ale jednocześnie rozczarują rynek.

Czy obligacjom grozi poważny odwrót klientów?

Rentowności polskich obligacji powyżej 6 proc. mogą być atrakcyjne, ale nie można ich oceniać w oderwaniu od sytuacji finansów publicznych. Polska od kilku lat utrzymuje wysoki deficyt budżetowy, rzędu 7 proc. PKB. Jeśli tak pozostanie, inwestorzy będą coraz uważniej przyglądać się tempu narastania długu i zdolności państwa do jego obsługi.

Wysoka rentowność oznacza większy potencjalny dochód, ale może też odzwierciedlać wyższe ryzyko i większą niepewność. Przy ocenie papierów skarbowych liczą się również inflacja, perspektywy stóp procentowych i sytuacja gospodarcza. Problem nie dotyczy wyłącznie Polski. Wysokie zadłużenie jest wyzwaniem także dla innych państw, a dług publiczny Francji sięga około 120 proc. PKB. Powrót obaw o stabilność finansów publicznych w strefie euro mógłby wywołać napięcia podobne do tych z wcześniejszych kryzysów zadłużeniowych.

Stany Zjednoczone również mają kłopoty fiskalne, ale wspiera je potencjał wzrostu gospodarczego i rola dolara w światowym systemie finansowym. Inwestorzy nie kierują się więc samym poziomem rentowności. Porównują dochód z obligacji z ryzykiem kredytowym, inflacyjnym i politycznym oraz z alternatywnymi możliwościami inwestowania.

Jaki wpływ na polską giełdę może mieć wprowadzenie OKI?

Wpływ OKI warto rozpatrywać w dłuższej perspektywie. Punktem odniesienia jest szwedzki system ISK, który zachęca do inwestowania prostszymi zasadami opodatkowania. Zamiast podatku od każdego zrealizowanego zysku płaci się podatek od wartości aktywów. W Szwecji w okresie, gdy konto ISK zdobywało popularność stawka podatku wynosiła ok. 0,5 proc. ze względu na dużo niższe ówcześnie stopy procentowe. Jednocześnie podatek od zysków kapitałowych był na poziomie 30 proc. W Polsce podatek od wartości aktywów ma wynieść w 2027 roku 0,85 proc., a standardowy podatek od zysków kapitałowych wynosi 19 proc., tak więc nie można w prosty sposób przenosić popularności konta ISK w Szwecji na prognozy co do Polski. Konstrukcja OKI sprzyja długoterminowemu inwestowaniu, bo ogranicza znaczenie moment sprzedaży i upraszcza rozliczenia. W polskiej propozycji kluczowe będą jednak szczegóły, w tym zwolnienia i limity. Brak podatku w przypadku aktywów kwalifikowanych do limitu 100 tys. zł decyduje o tym, jak szeroka grupa inwestorów mogłaby skorzystać z rozwiązania. Z badania, które nasze TFI przeprowadziło wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego, Inwestoskop, wynikało, że już w pierwszym kwartale tego roku ponad 20 proc. osób słyszało o OKI. Taka rozpoznawalność w momencie, gdy produkt jeszcze nie istniał daje nadzieję na jego istotną popularność.

Nie należy zakładać, że pieniądze płynące na OKI w całości trafią na giełdę jako nowy kapitał. Część inwestorów przeniesie środki z produktów, które już posiadają, zmieniając jedynie ich „opakowanie”, a nie zwiększając łączną wartość inwestycji. Duże znaczenie będzie miało też to, jak produkty będą dystrybuowane i jakie aktywa instytucje finansowe zaproponują klientom. Jeśli sieci sprzedaży nadal będą się koncentrować głównie na funduszach obligacji skarbowych, wpływ OKI na giełdę może być początkowo niewielki. W dłuższym terminie rozwiązanie może jednak wspierać rozwój rynku kapitałowego, zwiększać zainteresowanie inwestowaniem i zachęcać do lokowania oszczędności w instrumentach finansowych. Skala tego efektu zależy od ostatecznych zasad programu, atrakcyjności oferty i tego, czy OKI przyciągną rzeczywiście nowe oszczędności.