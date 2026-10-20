Nie tak dawno, jako pierwsi na naszych łamach informowaliśmy o tym, że Łukasz Siwek, zarządzający w Skarbiec TFI, z końcem roku rozstaje się z firmą. Każda tego typu informacja rozpoczyna spekulacje na temat tego, kto może zostać nowym pracodawcą. Według informacji „Parkietu” karty zostały już rozdane. Łukasz Siwek od stycznia ma dołączyć do zespołu Pekao TFI.

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Sam zainteresowany w rozmowie z „Parkietem” nie chciał komentować tych ustaleń. Kiedy jednak pisaliśmy o jego odejściu mówił: „dalej będę zajmował się krajowym rynkiem akcji, ale w innym TFI”. Z kolei szef Skarbiec TFI Piotr Szulec wskazywał, że rekrutacja na miejsce Siwka już się rozpoczęła. – Prowadzimy już rozmowy z kandydatami, natomiast odejście Łukasza w żadnym stopniu nie wpłynie na strategię realizowaną przez Skarbca Małych i Średnich Spółek – podkreślał Szulec.

Łukasz Siwek dołączył do Skarbca TFI w marcu 2022 r., zaraz po tym, jak Piotr Szulec przejął stery Skarbca TFI. W tym czasie dał się poznać jako sprawny zarządzający. W ostatnich latach zarządzany przez niego fundusz średnich i małych spółek wyróżniał się na tle rynku. Od nowego roku wyniki osiągane przez Siwka będą już szły na konto Pekao TFI.

Grupa Pekao przechodzi zmiany

Warto zwrócić uwagę, że grupa Pekao przechodzi większą rotację w obszarze związanym z inwestycjami. To nie tylko TFI, ale też biuro maklerskie. Na jego czele stanął niedawno Maksymilian Skolik, przez lata związany z BM mBanku. Z kolei nie tak dawno informowaliśmy o tym, że z działu analiz odchodzi najlepszy analityk ostatnich lat w Polsce Emil Popławski.

Ciąg informacyjny związany z grupą Pekao zatacza jednak też coraz szersze kręgi. Wczoraj informacje medialne wskazywały, że grupa rozważa zmianę wizerunku i odejście od symbolu żubra. Powiedzieć więc, że w Pekao dzieje się dużo, to tak naprawdę nic nie powiedzieć.