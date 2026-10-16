Z tego artykułu dowiesz się: Jak Osobiste Konta Inwestycyjne (OKI) mogą zmienić polski rynek kapitałowy i na jak duży napływ środków liczy branża.

Na jakie uproszczenia w dostępie do funduszy i instrumentów giełdowych mogą liczyć klienci dzięki modelowi „jednej umowy”.

W jaki sposób towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) dostosowują swoje produkty, by umożliwić inwestowanie bez podatku Belki.

Jakie strategie w walce o klienta przyjmują największe instytucje finansowe, od grup bankowych po niezależne TFI.

Niektórzy działają, inni przyglądają się jeszcze, co robi konkurencja. Tymczasem do startu Osobistych Kont Inwestycyjnych pozostało ledwie ponad dwa miesiące. OKI ruszą 1 stycznia 2027 r.

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Miliardy złotych czekają na OKI

Szacunki analityków Trigona DM wskazują, że w ciągu trzech pierwszych lat na OKI popłynie około 132 mld zł. Potem program będzie się rozkręcał – w ciągu pięciu lat ma to być razem ponad 245 mld zł. Same instytucje jak na razie są nieco ostrożniejsze. Przykładowo PKO BP spodziewa się około 100 mld zł aktywów zebranych na OKI do końca 2029 r. Dla porównania z końcem września towarzystwa funduszy inwestycyjnych miały pod zarządzaniem 491,3 mld zł aktywów. Zakładając racjonalne działanie klientów TFI można się spodziewać, że od 2027 r. duża część nowych wpłat będzie już transferowana na OKI w ramach kont działających w TFI. A jaka część aktywów zostanie umorzona i następnie przeniesiona do OKI? Prawdopodobnie niewielka, bo będzie się to wiązać z koniecznością uiszczenia podatku od zysków kapitałowych na dotychczasowych zasadach.

Foto: Parkiet

W ostatnich miesiącach część TFI zdecydowała się na zmiany w strategiach niektórych funduszy tak, by spełniały one kryteria zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych w ramach OKI. Przypomnijmy – strategia zapisana w statucie funduszu musi zakładać co najmniej 70-proc. udział aktywów kwalifikowanych, czyli na ogół akcji, obligacji, bonów i listów zastawnych denominowanych w PLN. Pozostałych 30 proc. aktywów zarządzający może lokować w inne instrumenty dopuszczone w ramach strategii inwestycyjnej. Fundusz wciąż zatem zachowuje dość sporą swobodę. Lista funduszy, które kwalifikują się na „dzień dobry” do ulgi podatkowej w ramach OKI jest długa, a będzie jeszcze dłuższa – część TFI jeszcze szlifuje ofertę.

Grupa PKO BP poinformowała już, że w ramach jednej umowy klienci dostaną dostęp do lokat, obligacji, funduszy inwestycyjnych oraz rachunku maklerskiego. Klienci będą też mogli skorzystać z kreatora pomagającego wybrać inwestycje i wyliczyć szacowany podatek. Jaką pozycję będą miały towarzystwa funduszy inwestycyjnych w innych grupach, zwłaszcza bankowych?

Czytaj więcej Banki Grupa PKO BP zaoferuje szeroki wachlarz produktów w ramach OKI W Polsce ledwie od 5 do 10 proc. klientów banków decyduje się na inwestycje. Grupa PKO BP chce to zmienić dzięki osobistym kontom inwestycyjnym, kt...

Podobną drogą do PKO BP zamierza pójść Erste Bank Polska. – OKI jest bardzo ważną inicjatywą w kontekście promowania zdrowia finansowego klientów. Z tego powodu nasz bank przy budowaniu koncepcji OKI bardzo dokładnie przeanalizował potrzeby klientów oraz zaplanował ofertę i benefity. W związku z tym zaoferujemy umowę parasolową, w której obok instrumentów maklerskich i depozytów oferowane będą fundusze Erste TFI – zapowiada Patryk Borkowski, dyrektor departamentu sprzedaży i strategii Erste TFI. – Erste TFI od początku jest włączone w proces planowania oferty, tak by przygotowane przez nas fundusze oraz zestaw benefitów wpisywał się w szerszy plan banku – dodaje.

Borkowski przyznaje, że początkowo część funduszy musiała dostosować się pod kryteria OKI. – OKI mimo swoich zalet, ma także wiele warunków i nowych mechanizmów m.in. podatkowych. Dlatego za priorytet uważamy przygotowanie sieci dystrybucji do zrozumiałego i dostępnego wyjaśniania koncepcji produktu klientom – tłumaczy. W planach jest też wspólna z bankiem kampania.

– Badając już od jakiegoś czasu potrzeby klientów wiemy jednocześnie jak ważny jest płynny i prosty proces nabywania produktów, szczególnie takich jak inwestycje. Dlatego przykładamy szczególną uwagę do powstających właśnie ścieżek klienta. Bardzo ważne jest połączenie elementów takich jak: przeszkolona i przygotowana sieć doradców, płynny i prosty proces nabycia, dostosowana i nieskomplikowana oferta funduszy, dodatkowe zachęty i promocja OKI. Wszystkie te elementy są szczegółowo planowane obecnie w banku, a TFI jest istotnie zaangażowane w każdy z nich – zapewnia Borkowski.

A jaki kształt będą miały OKI w Pekao? Jak poinformowało nas biuro prasowe banku, zarówno bank jak i biuro maklerskie przygotowują się do wdrożenia tej oferty i traktują ten projekt jako jeden z priorytetów rozwojowych w obszarze produktów inwestycyjnych. „Po wejściu ustawy w życie planujemy niezwłocznie udostępnić klientom rozwiązanie umożliwiające korzystanie z preferencji podatkowych przy jednoczesnym dostępie do szerokiej oferty produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych. Obecnie prowadzimy intensywne prace nad docelowym modelem produktu i jego funkcjonalnościami, tak aby od początku zapewnić klientom atrakcyjne i kompleksowe rozwiązanie. O szczegółach oferty oraz dostępnych wariantach OKI będziemy informować na kolejnych etapach procesu przygotowawczego” – czytamy.

Impuls do długoterminowego inwestowania

Klienci PZU mają z kolei mieć dostęp zarówno do funduszy aktywnie i pasywnie zarządzanych przez TFI PZU, jak też ETF-ów dostępnych w ramach rachunku maklerskiego. – OKI to dla Grupy PZU duża szansa na rozwój długoterminowego inwestowania w Polsce. TFI PZU, w ramach PZU inwestycje, będzie jednym z kluczowych filarów tej oferty. Planujemy udostępnić klientom szeroki wachlarz funduszy inwestycyjnych, w tym funduszy zarządzanych aktywnie i fundusze indeksowe, które będą dostępne na platformie inPZU, oraz ETF-y, w które będzie można zainwestować przez rachunek maklerski. Dzięki temu inwestorzy będą mogli wybierać rozwiązania dopasowane do swoich potrzeb i horyzontu inwestycyjnego, jednocześnie korzystając z przewidzianych dla OKI preferencji podatkowych – mówi Jarosław Leśniczak, wiceprezes zarządu TFI PZU. Jak przypomina, na początku października TFI ogłosiło zmiany statutów PZU FIO Parasolowy oraz inPZU FIO, które zagwarantują, że polityka inwestycyjna wybranych funduszy zapewnia odpowiedni udział aktywów kwalifikowanych w portfelu – a tym samym umożliwia inwestorowi skorzystanie ze zwolnienia podatkowego przewidzianego dla OKI.

– Z początkiem 2027 r. na platformie inPZU udostępnimy inwestorom łącznie 12 strategii podlegających zwolnieniom podatkowym przewidzianym w ustawie o OKI, w tym 8 zarządzanych aktywnie i 4 indeksowe – podkreśla Leśniczak. To m.in. PZU Sejf+, PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek, PZU Akcji Polskich i inPZU Akcje Polskie. W przypadku wspomnianych 12 funduszy wszystkie limity są zasadniczo już teraz dostosowane pod OKI. – Nie ma zatem konieczności dokonywania zasadniczych zmian w portfelach w celu dostosowania ich do zapisów ustawy – zaznacza Leśniczak.

– Ponadto warunki wskazane w ustawie o OKI na ten moment spełniają trzy nasze ETF-y: akcji polskich PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ oraz oba obligacyjne – PZU ETF Obligacji Skarbowych Długoterminowych Portfelowy FIZ i PZU ETF Obligacji Skarbowych Zmiennokuponowych Portfelowy FIZ. O ewentualnych nowościach przygotowywanych z myślą o OKI będziemy informować – zapowiada wiceprezes TFI PZU.

Jak dodaje, obecnie w Grupie PZU trwają intensywne przygotowania do wdrożenia nowych rozwiązań. – Obejmują one dostosowanie procesów operacyjnych, obsługowych i technologicznych oraz prace nad ofertą produktową PZU Inwestycje. Naszym celem jest zapewnienie klientom dostępu do produktów kwalifikujących się do OKI od początku 2027 r. Będzie to ważny impuls dla rozwoju długoterminowego oszczędzania i inwestowania oraz wzrostu zainteresowania rynkiem kapitałowym – przekonuje Leśniczak.

Jedna umowa z bankiem, by móc inwestować w fundusze i instrumenty biura maklerskiego będzie wystarczająca także w VeloBanku. – Model współpracy VeloFunds TFI w ramach grupy VeloBanku w ramach prowadzenia OKI zakłada, że nasz bank będzie pełnił funkcję koordynatora OKI, natomiast TFI oraz biuro maklerskie VeloBanku będą dostawcami rozwiązań inwestycyjnych – tłumaczy Piotr Żochowski, prezes VeloFunds TFI. Jak mówi, oznacza to, że umowę o prowadzenie OKI uczestnik będzie zawierał z VeloBankiem.

– VeloFunds TFI będzie dostawcą subfunduszy dostępnych w ramach tego rozwiązania, w ramach którego przewidziano pięć subfunduszy wchodzących w skład parasola VeloFunds FIO, których jednostki będą kwalifikować się do zwolnienia podatkowego w ramach limitu aktywów wynoszącego 100 tys. zł – analizuje Żochowski. Chodzi m.in. o VeloFund Akcji Polskich, VeloFund Emerytalny oraz VeloFund Obligacji.

– Pozostałe subfundusze dostępne w ramach Funduszu VeloFunds FIO również będą mogły być wybierane przez uczestników OKI w VeloBanku, jednak będą zaliczane do grupy aktywów przekraczających limit 100 tys. zł, dla których przewidziane będzie opodatkowanie aktywów zgodnie z zasadami funkcjonowania OKI – podkreśla Żochowski.

W ilość nie zamierza iść na pewno mBank. – mTFI będzie pełniło istotną rolę po stronie produktowej, odpowiadając za przygotowanie i zarządzanie funduszami, które będą mogły być oferowane klientom mBanku w ramach OKI. W zakresie funduszy inwestycyjnych planujemy umożliwić klientom mBanku inwestowanie w jednostki uczestnictwa trzech subfunduszy wydzielonych w ramach mBank FIO (mBank Obligacji, mBank Multiasset oraz mBank Innowacji PL) – zakłada Maksymilian Łochowski, wiceprezes zarządu mTFI. Jak przyznaje, przygotowania do uruchomienia OKI wymagały po stronie mTFI m.in. dostosowania dokumentacji tych funduszy. – W szczególności w statutach wprowadzono zmiany mające na celu zapewnienie zgodności polityk inwestycyjnych z wymogami dotyczącymi minimalnego udziału aktywów kwalifikowanych. Obecnie finalizowane są również prace nad utworzeniem odrębnej kategorii jednostek uczestnictwa dedykowanej inwestycjom realizowanym w ramach OKI – przyznaje.

OKI nie mają wiele wspólnego z produktami emerytalnymi, takimi jak np. pracownicze plany kapitałowe i przedstawiciele instytucji często to podkreślają. W ramach OKI uczestnicy mają swobodę wpłat i wypłat. Wygląda na to, że na uruchomienie OKI zdecyduje się większość TFI, w tym oczywiście także te nienależące do dużych grup bankowych. Plany uruchomienia OKI potwierdził już Quercus TFI czy Skarbiec TFI, gdzie np. – podobnie jak w mBanku – PPK nie ma.

– Kończymy przygotowania do wdrożenia OKI w Skarbcu. Mamy już kompletną dokumentację oraz regulamin prowadzenia kont. Termin wprowadzenia OKI do oferty Skarbiec TFI 1 stycznia jest już praktycznie przesądzony – zapewnia Wojciech Dreżewski, dyrektor zespołu produktów, Skarbiec TFI. – W ramach OKI w Skarbiec TFI dostępne będą wszystkie nasze fundusze, w tym również fundusze inwestujące na rynkach zagranicznych. Chcemy zapewnić klientom dostęp do szerokiej gamy rozwiązań inwestycyjnych, odpowiadających różnym celom i horyzontom inwestycyjnym – dodaje Dreżewski. – W ofercie znajdą się również portfele modelowe złożone z kilku funduszy. Rozwiązanie to umożliwi klientom budowanie zdywersyfikowanych portfeli inwestycyjnych w prosty i wygodny sposób – zapewnia.

Kształt oferty opracowuje także Esaliens TFI. – W Esaliens z entuzjazmem podchodzimy do nowych rozwiązań, które przynoszą klientom realne korzyści i wpisują się w naszą strategię rozwoju. OKI mają szansę stać się kolejnym impulsem do rozwoju długoterminowego oszczędzania i inwestowania. Korzyści podatkowe są ważnym argumentem, ale równie istotna jest prostota zasad i swoboda korzystania z produktu – przekonuje Krzysztof Wojno, dyrektor zespołu oferty produktowej i wsparcia sprzedaży w Esaliens TFI. Jak dodaje, możliwość inwestowania bez konieczności regularnych wpłat, przy stosunkowo niskim progu wejścia i atrakcyjnym limicie aktywów objętych preferencjami, na pewno zainteresuje osoby, które dopiero zaczynają budować kapitał, jak i te z większym doświadczeniem w inwestowaniu. – W Esaliens przygotowania do uruchomienia OKI są zaawansowane. Intensywnie pracujemy nad kwestiami operacyjnymi, prawnymi i produktowymi. Na tym etapie nie chciałbym jeszcze zdradzać szczegółów, ale jestem przekonany, że nasza oferta zapewni klientom interesujące możliwości inwestycyjne, a jednocześnie będzie wygodna w codziennym korzystaniu. Myślimy nie tylko o produkcie i dostępnych rozwiązaniach inwestycyjnych, ale także o całym doświadczeniu klienta, w tym o ciekawej stronie informacyjnej i sprawnej obsłudze przez serwis internetowy i aplikację – zapewnia Wojno.