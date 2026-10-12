We wrześniu z funduszy dłużnych wypłacono aż 1,8 mld zł netto – informuje serwis Analizy.pl. Jest to wynik najsłabszy od marca, który przerywa serię czterech z rzędu miesięcy z przewagą wpłat. To skutek marnych wyników, jakie w ostatnim czasie przynoszą obligacje. Tylko we wrześniu fundusze polskich papierów skarbowych straciły średnio 1,6 proc., zamykając III kwartał z aż 4,6-proc. przeceną. Oznacza to m.in., że ich 12-miesięczne stopy zwrotu są bliskie zera. Najwyraźniej dla wielu klientów funduszy wyniki te przelały czarę goryczy.

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Czytaj więcej Fundusze inwestycyjne Wrzesień był marny wszędzie tylko nie na polskiej giełdzie W większości grup funduszy w zeszłym miesiącu wyniki były ujemne. Pozytywnym wyjątkiem były polskie akcje, które wysunęły się na pozycję samotnego...

Co ciekawe, nadal utrzymywały się całkiem wysokie wpłaty do funduszy akcji. Ogółem tego typu fundusze pozyskały 417 mln zł. Klienci TFI preferowali rozwiązania zagraniczne, gdzie powędrowały trzy czwarte wspomnianej sumy.

Fundusze mieszane były nieliczną grupą, która poprawiła wyniki sprzedaży w porównaniu z sierpniem. Klienci do tego rodzaju rozwiązań wpłacili we wrześniu 808 mln zł wobec 606 mln zł miesiąc wcześniej.

Ogółem fundusze detaliczne zakończyły wrzesień z odpływami netto rzędu 0,4 mld zł, co było najsłabszym wynikiem od marca.

Z akcji do obligacji?

Jak wskazuje serwis Analizy.pl, szczególnie duże umorzenia dotknęły produkty, które wcześniej były motorem wzrostu. Z funduszu PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy odpłynęło około 740 mln zł netto, a z PKO Obligacji Uniwersalny kolejne 362 mln zł. Są to zarazem największe fundusze detaliczne na rynku.

Co ciekawe, w pierwszej trójce najpopularniejszych rozwiązań znalazł się PKO Akcji Rynku Polskiego. W tym samym zestawieniu, ale na miejscu siódmym uplasował się PKO Akcji Polskich.