Z tego artykułu dowiesz się: Na czym polega innowacyjna struktura funduszu parasolowego, łączącego oferty dziewięciu globalnych gigantów inwestycyjnych.

Jakie korzyści podatkowe i elastyczność daje inwestorom możliwość transferu środków między różnymi strategiami i zarządzającymi.

Które światowe strategie inwestycyjne, niedostępne dotąd w Polsce, trafiły do oferty dla lokalnych klientów.

Czym charakteryzują się alternatywne ścieżki inwestowania, w tym portfele zarządzane i samodzielny dostęp do 3000 instrumentów.

UniCredit poszerzył swoją ofertę inwestycyjną w Polsce, dostępną w ramach prostego procesu w aplikacji all-in-one, o parasolową platformę onemarkets. Jest to globalne rozwiązanie stworzone we współpracy z dziewięcioma z czołówki największych globalnych firm zarządzających aktywami: Amundi,, BlackRock, Capital Group, Fidelity, Generali, J.P. Morgan, Pictet, PIMCO oraz Rockefeller.

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– W ramach jednej, spójnej struktury parasolowej zapewniamy klientom dostęp do funduszy zarządzanych przez największych, światowych asset managerów. Co istotne, część z oferowanych strategii nie była dotychczas dostępna dla inwestorów w Polsce, a część z nich nie była oferowana z hedgingiem walutowym – mówi Tomasz Wróblewski, szef Treasury UniCredit NV/SA. – Rozwiązania dostępne “pod parasolem” są tworzone wyłącznie na potrzeby platformy Grupy i nie są dostępne na naszym rynku w tej formule.

Fundusze dostępne w ramach onemarkets są zarządzane aktywnie. Zarządzający na bieżąco monitorują wyniki, dbając o jakość strategii na każdym etapie cyklu inwestycyjnego. Oznacza to, że składowe poszczególnych rozwiązań są na bieżąco dostosowywane do sytuacji rynkowej.

Portfolio czołowych światowych dostawców

Obecnie na rynku dominuje model, w którym korzystając z funduszu parasolowego klient może wybierać jedynie spośród subfunduszy jednego zarządzającego. W przypadku onemarkets zmiany alokacji pomiędzy funduszami w ramach wybranej waluty nie będą skutkowały obowiązkiem podatkowym w momencie transferu środków - rozliczenie następuje dopiero po zakończeniu inwestycji. To największe novum i duże uelastycznienie dla inwestorów w Polsce.

– Kluczowym wyróżnikiem tego rozwiązania jest jego wysoka elastyczność. W ramach funduszu parasolowego inwestorzy mogą zmieniać nie tylko strategie inwestycyjne, ale również wybierać spośród ofert różnych zarządzających, korzystając z portfolio czołowych światowych dostawców. Dzięki temu zyskują możliwość dynamicznego dostosowywania portfela do zmieniających się warunków rynkowych, a zróżnicowane cele inwestycyjne i poziomy ryzyka poszczególnych subfunduszy w ramach parasola umożliwiają skuteczną dywersyfikację – mówi Tomasz Wróblewski.

To rozwiązanie skierowane jest do wszystkich klientów, szczególnie tych, którzy chcą wykorzystać możliwości płynące z alokacji środków w strategie prowadzone przez czołowe światowe towarzystwa inwestycyjne. Fundusze w USD i euro zostały wprowadzone do oferty w momencie jej uruchomienia, rozwiązania w złotych są wprowadzane etapami.

Oferta onemarkets została zaprojektowana w oparciu o dogłębną analizę potrzeb klientów UniCredit w różnych krajach – subfundusze spod parasola dostępne są wyłącznie w ramach platformy Grupy.

Klienci korzystający z platformy onemarkets otrzymają także dostęp do kluczowych informacji. Udostępniony portal oferuje szereg funkcjonalności, w tym zoptymalizowaną wyszukiwarkę produktów.

Po udanym debiucie we Włoszech, Niemczech i Austrii w 2022 roku oraz późniejszym wprowadzeniu oferty w Czechach, na Słowacji, w Bułgarii, na Węgrzech, w Rumunii i w Słowenii, dedykowane rozwiązania inwestycyjne UniCredit są obecnie dostępne na wielu rynkach europejskich. Do tej pory klienci powierzyli funduszom onemarkets aktywa o wartości 30 miliardów euro.

Trzy ścieżki inwestowania

Z poziomu aplikacji „all-in-one” UniCredit udostępnia klientom wybór trzech ścieżek: inwestowanie samodzielne, wspomniany fundusz parasolowy onemarkets, i portfele inwestycyjne.

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W ramach platformy do samodzielnego inwestowania klient ma dostęp do blisko 3000 instrumentów z 14 rynków, w tym do akcji polskich i zagranicznych spółek oraz setek międzynarodowych ETF-ów sektorowych, indeksowych i tematycznych. Prowizje wynoszą 0,15 proc. dla akcji polskich oraz 0,03 proc. dla zagranicznych akcji i ETF-ów (od 4 zł lub 1 euro) i są jednymi z najniższych na rynku.

Transakcje są realizowane w oryginalnych walutach, bez kosztów przewalutowania. Każdy klient korzystający z oferty inwestycyjnej banku otrzymuje automatycznie 5 bezpłatnych rachunków inwestycyjnych: w zł, euro, USD, funtach oraz frankach szwajcarskich.

Klientom preferującym profesjonalne wsparcie UniCredit oferuje usługę aktywnego zarządzania portfelami instrumentów finansowych – dotychczas dostępną przede wszystkim dla klientów bankowości prywatnej. Jest oferowana od kwoty 100 euro/USD. Stała roczna opłata za zarządzanie zaczyna się od 0,35 proc. dla portfeli konserwatywnych (opłaty różnią się w zależności od profilu inwestycyjnego). Po wypełnieniu krótkiej ankiety MiFID, klient otrzymuje propozycję strategii zarządzania portfelami, dopasowanej do jego poziomu akceptacji ryzyka, celów inwestycyjnych i horyzontu inwestycyjnego – od konserwatywnej po ofensywną. Akceptuje ją samodzielnie z poziomu aplikacji. Obecnie bank oferuje portfele w euro i USD. W najbliższym czasie planowane jest włączenie także do oferty strategii w złotych.