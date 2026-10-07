Polskie akcje pozostają niezłomne, ale spora grupa klientów TFI może być jednak po ostatnich miesiącach rozczarowana, patrząc na dokonania zakupionych niedawno jednostek funduszy dłużnych.

Reklama Reklama

Psychologiczny fenomen

Rosnące ceny ropy, presja inflacji i oprocentowania obligacji skarbowych spędzały w ostatnich tygodniach sen z powiek inwestorów, ale głównie na rynkach długu. Fundusze polskich obligacji o dłuższym okresie zapadalności przeciętnie straciły w zeszłym miesiącu 1,4-1,6 proc. (w zależności od grupy). Przed spadkami nie uchroniły się także fundusze papierów krótkoterminowych, aczkolwiek były one wielokrotnie niższe. Zachowują one wciąż też dodatnie stopy zwrotu od początku roku, ale wyniki rzędu 2 proc., a nawet mniejsze, to raczej marna konkurencja nawet dla lokat.

Fundusze inwestujące w obligacje z większym ryzykiem stopy procentowej są zaś pod wodą i to dość głęboko. Ich przeciętne straty (w przypadku funduszy papierów skarbowych) sięgają aż 2,3 proc.

Dla krajowego rynku obligacji cały III kwartał był ciężki. W lipcu oprocentowanie papierów dziesięcioletnich zwiększyło się o 48 pkt. baz., w sierpniu o 30 pkt. baz., a wrzesień przyniósł zwyżkę o 28 pkt. baz. Dlatego szczególnie marnie prezentują się kwartalne wyniki funduszy. W przypadku portfeli papierów skarbowych średnie spadki sięgają aż 4,6 proc. Lekko pod kreską są także fundusze dłużne papierów krótkoterminowych.

Jak wylicza serwis Analizy Online wśród funduszy skarbowych relatywnie najlepiej poradziły sobie Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ, ING Indeks Obligacji oraz inPZU Polskie Obligacje Skarbowe, które straciły po 0,9 proc. Najsłabsze były natomiast Erste Prestiż Obligacji Skarbowych i Generali Obligacje Aktywny, ze stratami sięgającymi 2,3 proc. W grupie uniwersalnej najmniejszą stratę, w wysokości 0,4 proc., zanotował Superfund Obligacyjny Uniwersalny, najgorzej wypadł Erste Obligacji Uniwersalny, który stracił natomiast 2,1 proc.

Początek października przynosi jednak stabilizację krajowego rynku długu, a oprocentowanie papierów dziesięcioletnich oscyluje wokół 6,3 proc. wobec wrześniowych szczytów w okolicach 6,5 proc. Dla krajowego rynku długu istotnym wydarzeniem tego tygodnia będzie decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Rynek na ogół spodziewa się jeszcze utrzymania dotychczasowych poziomów stóp, ale po wrześniowych podwyżkach w strefie euro oraz w Stanach Zjednoczonych decyzja o podniesieniu stóp w Polsce nie byłaby zaskoczeniem. Gdyby jednak główna stopa referencyjna pozostała na poziomie 3,75 proc., byłaby aż o 2,55 proc. poniżej oprocentowania skarbowych papierów dziesięcioletnich.

W ostatnich miesiącach – po marcowo-kwietniowej przerwie – napływy do funduszy dłużnych wracały do wysokich poziomów rzędu kilki miliardów złotych. Dodatni wynik sprzedaży fundusze te odnotowały zapewne i we wrześniu, aczkolwiek pierwsze szacunki napływające z największych TFI zdają się skromniejsze niż np. w sierpniu.

Jak przyznał Dominik Bekkewold, dyrektor ds. sprzedaży, Fidelity International podczas odbywającego się we wtorek Fund Forum, organizowanego przez Analizy Online, w obliczu kiepskich wyników funduszy dłużnych coraz trudniej będzie przekonywać klientów TFI do tego typu rozwiązań.

– Polacy są zapatrzeni w obligacje i przytaczając przykład poprzedniej dekady trudno się temu dziwić. Wówczas obligacje dawały całkiem atrakcyjne zyski przy niewielkiej zmienności, z kolei polskie akcje mocno zawodziły stopami zwrotu – wspomina Bekkewold. – Wszystko się jednak zmieniło w 2021 r. Od tego czasu to obligacje przy wysokiej zmienności przynoszą wręcz straty, a akcje są zwycięzcami. Wciąż jednak sprzedaż funduszy opiera się na produktach dłużnych, a nie akcjach – zauważył Bekkewold. Ekspert Fidelity określił tę sytuację psychologicznym fenomenem. – Z perspektywy ostatnich lat obligacje przegrywają z lokatami, obciążając inwestorów dodatkowym ryzykiem i kosztami – stwierdził.

Wyraźne pogorszenie na rynkach obligacji zniechęciło inwestorów we wrześniu do metali szlachetnych. Notowania złota czy srebra w ostatnim czasie nie przypominają rajdu z przełomu 2025 i 2026 r., a wręcz są już na sporych minusach. Dotyczy to zwłaszcza srebra, gdzie przecena od początku roku jest już kilkunastoprocentowa.

Polskie akcje na czele

Wrześniowe spadki krajowych funduszy dłużnych były na tyle poważne, że zachowaniem przypominały raczej fundusze akcji. Z perspektywy krajowego rynku można było co prawda odnieść wrażenie, że we wrześniu przeważały wzrosty, ale większość globalnych funduszy akcji zamknęła wrzesień pod kreską. Słabo zachowały się szczególnie europejskie rynki rozwinięte, gdzie przeciętne spadki wyniosły 2,4 proc. Jeszcze marniejsze wyniki przyniosły inwestycje na rynkach azjatyckich, nie licząc Japonii.

Fundusze akcji amerykańskich plasowały się po środku tabeli, ale też na ogół zaliczyły straty. Nie tak jednak duże, jakie można było ponieść inwestując w akcje spółek z rynku metali szlachetnych. Średnio tego rodzaju fundusze straciły po blisko 10 proc., co sprowadziło ich tegoroczne wyniki do około 1,8 proc. To oczywiście echo przeceny złota i srebra, które były we wrześniu niewiele niższe, ale za to stopy zwrotu po dziewięciu miesiącach tego roku są niemal 14 proc. na minusie. Są to najgorsze rozwiązania na rynku.

A najlepsze? Są to oczywiście fundusze polskich akcji szerokiego rynku. Fundusze te wypracowały w zeszłym miesiącu przeciętnie po 2,2 proc., co zbliżyło je do 30-proc. zysków od początku roku. Dzięki mocnemu wrześniowi fundusze polskich akcji odskoczyły akcjom europejskich rynków wschodzących, z którymi dotąd szły łeb w łeb.

Wrzucając jednak kamyczek do ogródka, warto odnotować, że na rynku krajowym nadal w statystykach królują fundusze zarządzane pasywnie. Z danych Analizy Online wynika, że najwyższą stopę zwrotu w grupie szerokiego rynku osiągnął we wrześniu Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ, który zyskał 4,5 proc. Wśród aktywnie zarządzanych funduszy wyróżniły się Allianz Turbo Akcji z wynikiem 4 proc. oraz Agio Akcji Plus, który zarobił 3,7 proc. PKO Akcji Rynku Polskiego zyskał zaś 3,2 proc.

Po wynikach funduszy polskich akcji widać także, że rynek napędzają ostatnio głównie większe spółki, a małe i średnie pozostały nieco z boku. Przeciętna stopa zwrotu funduszy tzw. misiów sięgnęła w poprzednim miesiącu minus 0,7 proc., co daje 25,9 proc. zysków od początku roku. W tej grupie najlepszy we wrześniu był Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, który zyskał 1 proc. oraz Ipopema Małych i Średnich Spółek z wynikiem 0,6 proc. Na dole tabeli znalazł się natomiast Skarbiec Małych i Średnich Spółek ze stratą 3,2 proc. oraz Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek, tracąc 2,2 proc.