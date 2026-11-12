Przez większą część 2026 r. inwestorzy mniej łaskawie spoglądali na polską walutę, co skutkowało jej osłabieniem w relacji do głównych walut – euro i dolara. To odwrócenie sytuacji z poprzedniego roku, gdy złoty pozytywnie zaskakiwał swoją siłą. W ostatnich dniach kurs euro do złotego przebił poziom 4,40, osiągając najwyższe notowania od ponad trzech lat. Jeszcze bardziej zauważalną zmianę zanotował dolar, za którego na przełomie października i listopada płacono nawet 3,96 zł, podczas gdy jeszcze w maju był wyceniany po ok. 3,60 zł. Czy polska waluta ma szansę na odreagowanie po spadkach?

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Foto: GG Parkiet

Złoty mocno stracił

Splot niekorzystnych czynników w postaci napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie, które wywindowały ceny ropy naftowej w połączeniu z rozpoczęciem cyklu podwyżek stóp procentowych na świecie oraz umacniającym się dolarem przy zachowawczej postawie NBP sprawiły, że złoty miał mocno pod górkę. – Osłabienie złotego w ostatnich tygodniach wynikało przede wszystkim z pogorszenia globalnych nastrojów inwestycyjnych, związanego z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie, wzrostem cen surowców energetycznych oraz nasileniem oczekiwań na dalsze podwyżki stóp procentowych przez Fed i EBC. Dodatkowym czynnikiem ograniczającym atrakcyjność polskiej waluty były obawy o sytuację finansów publicznych, które znalazły odzwierciedlenie w niedawnej decyzji agencji S&P o obniżeniu perspektywy ratingu Polski do negatywnej – wyjaśnia Krystian Jaworski, ekonomista w Credit Agricole.

Uważa jednak, że w końcówce 2026 r. istnieje przestrzeń do odreagowania wcześniejszego osłabienia złotego. – Sprzyjać temu powinny obserwowany w ostatnich dniach spadek cen ropy naftowej, związany z nadziejami na deeskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie, oraz perspektywa utrzymania relatywnie wysokiego wzrostu gospodarczego w Polsce, wspieranego przez konsumpcję prywatną i inwestycje współfinansowane ze środków unijnych. Wsparciem dla złotego powinien być również nasz scenariusz polityki pieniężnej, zakładający podwyżkę stóp o 25 pb w styczniu 2027 r. – mówi Jaworski. Prognozuje, że kurs EUR/PLN obniży się do 4,32 na koniec 2026 r., a w horyzoncie końca 2027 r. osiągnie 4,30. - Głównymi zagrożeniami dla naszego scenariusza pozostają ponowna eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie, trwałe utrzymywanie się wysokich cen energii oraz dalsze pogorszenie perspektyw fiskalnych Polski. Dlatego, choć nie zakładamy trwałej tendencji osłabiania złotego, oceniamy, że jego umocnienie będzie stopniowe i może mu towarzyszyć podwyższona zmienność – wyjaśnia.

Foto: GG Parkiet

W podobnym tonie wypowiada się Marek Rogalski, główny analityk rynków w DM BOŚ, którego zdaniem złoty ma szansę ustabilizować się po ostatniej przecenie. – Wydaje się, że kumulacja złych informacji dla złotego w tym roku jest już za nami. Gorsza perspektywa ratingu dla Polski nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę trudną sytuację polityczną, która raczej nie zmieni się w nadchodzących miesiącach. W temacie TK mamy pat, ale rynek zawsze zadaje wtedy pytanie – a czy może być gorzej? Jeżeli odpowiedź brzmi „nie” – to mamy punkt do poprzedniej narracji. Niemniej, jeżeli złoty miałby jakoś mocniej zyskać na wartości do końca roku (co może nie być łatwe), to raczej za sprawą czynników globalnych, a nie krajowych – uważa Rogalski. Zwraca uwagę, że ostatnie dni przyniosły sygnały mogące świadczyć o wytracaniu impetu wzrostowego na globalnym koszyku dolara, jaki był widoczny od września. -Pomimo lepszych danych z rynku pracy, oraz tych dotyczących inflacji, inwestorzy zredukowali zakłady, co do skali podwyżek stóp przez Fed w 2027 r. Tyle że rynek walutowy to pewna „gra wzajemnych relacji”, a tutaj trudno wskazać na obecną chwilę jakieś inne waluty o wyraźnie lepszych fundamentach od dolara – nie są to ani euro, ani jen, które odpowiadają za 2/3 składu wspomnianego koszyka dolara – zauważa.

Czytaj więcej Waluty Złoty odrabia straty po piątkowej przecenie Dzięki poprawie globalnych nastrojów w poniedziałek inwestorzy nabrali większej ochoty na ryzykowne aktywa, czego beneficjentem jest polska waluta.

Wyjaśnia, że dzięki zwrotowi na rynku ropy naftowej nastroje na rynkach poprawiły się, a inwestorzy nabrali większej ochoty na ryzykowne aktywa, co może wpływać stabilizująco na krajową walutę. – Inwestorzy na rynkach EM zerkają na ropę, która nie tak dawno była wskazywana jako jeden z głównych elementów ryzyka. Teraz spadek o ponad 20 USD na baryłce w mniej niż dwa tygodnie może dać efekt stabilizacji także dla złotego, ale czy pozwoli mu na silniejsze umocnienie? O to może nie być jednak łatwo – uważa.

Foto: GG Parkiet

Czynniki krajowe mogą zyskać na znaczeniu

Napięta sytuacja polityczna w naszym kraju coraz bardziej zdaje się przyciągać uwagę inwestorów, ale jak na razie ma ograniczony wpływ na złotego. Zdaniem analityków obecne tarcia w krajowej polityce to jedynie przedsmak tego, co nas może czekać przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. – Im bliżej wyborów parlamentarnych w 2027 r., tym większą wagę rynek będzie przykładał do krajowej polityki. Spór o TK już dziś jest opisywany jako otwarcie mocnej kampanii wyborczej, a premier Tusk wykluczył jakikolwiek kompromis. To zapowiedź możliwej dalszej eskalacji, choć na razie z ograniczonym wpływem na rynek, który skupia się na danych gospodarczych oraz na stabilności sytuacji monetarnej. Warto jednak podkreślić, że jeśli ta twarda retoryka utrzyma się w czasie, polska premia za ryzyko może się trwale podnieść, niezależnie od tego, jak rozstrzygnie się bieżący spór – zauważa Michał Stajniak, analityk XTB.

Foto: GG Parkiet

Na plus trzeba dodać zakończenie sporu o Narodowy Bank Polski. Konflikt dotyczący obsady zarządu banku centralnego, który w dłuższej perspektywie mógł sparaliżować jego prace i trwale pogorszyć postrzeganie Polski przez inwestorów zagranicznych, trwał od kilku miesięcy. W ub. tygodniu został zażegnany po podpisaniu przez premiera kontrasygnaty dotyczącej powołania nowych członków zarządu NBP.