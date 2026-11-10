– Technicznie nadal pozostajemy w szerokiej konsolidacji – od dołu wsparcie 1,1100–1,1150, a od góry opór wokół 1,1275. Nie wydaje się, aby w tym tygodniu miał pojawić się impuls mogący doprowadzić do jego opuszczenia. Wprawdzie dolar zareagował prawidłowo w piątek na mocne dane z rynku pracy USA, ale skala piątkowego cofnięcia pokazuje, że rynek nie odbiera zaplanowanego na wtorek odczytu inflacji CPI, jako czegoś istotnie znaczącego. Narracja tonująca skalę podwyżek stóp przez Fed w 2027 r. zaczyna być coraz bardziej widoczna – podkreśla Marek Rogalski, analityk DM BOŚ. Jak wskazuje Michał Stajniak, analityk z XTB, za słabszym dolarem stoją przede wszystkim dwa czynniki: po pierwsze, wzrost na giełdach azjatyckich ograniczył popyt na dolara jako bezpieczną przystań, po drugie, presję na dolara wywiera tańsza ropa. – To zmniejsza obawy przed efektami drugiej rundy i nakazuje rynkowi zastanowić się, ile podwyżek Fedu będzie faktycznie potrzebnych. Wydaje się, że grudniowa podwyżka jest bardzo prawdopodobna, biorąc pod uwagę odporność amerykańskiej gospodarki, podwyższoną inflację oraz jastrzębio nastawiony Komitet. Z drugiej strony potrzeba kolejnych ruchów w 2027 r. budzi coraz większe wątpliwości – uważa analityk XTB.

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Stajniak chłodzi nastroje związane ze zmianą układu sił na rynku dolara. Jego zdaniem wtorkowe dane o inflacji będą miały jednak rynkową siłę przebicia. – Słabość dolara to raczej korekta po mocnym tygodniu niż zmiana trendu. Rynek dyskontuje mniejszą awersję do ryzyka i tańszą ropę, ale ostateczny kierunek wyznaczy wtorkowy odczyt CPI. Do tego czasu ruchy głównych par walut mogą pozostać ograniczone – podkreśla.