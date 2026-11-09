Piątkowy raport z rynku pracy okazał się wyraźnie lepszy od wszystkich prognoz i powinien był utrwalić oczekiwania na grudniową podwyżkę stóp Fed. Rynek wycenia ją obecnie na blisko 80%. Mimo to dolar traci dzisiaj wyraźnie na szerokim rynku. Sam indeks osłabia się aż o 0,4%. Najsilniej do dolara zyskuje dolar nowozelandzki. Złoty rośnie o 0,5% w stosunku do amerykańskiej waluty. EURUSD ponownie zbliża się do poziomu 1,12.

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Tańsza ropa i odbicie na rynkach

Za słabszym dolarem stoją przede wszystkim dwa czynniki. Po pierwsze, odbicie na giełdach azjatyckich ograniczyło popyt na dolara jako bezpieczną przystań. Indeks MSCI Asia Pacific rośnie dziś o blisko 2% po spadku o niemal 7% w siedmiu poprzednich sesjach. Z kolei japoński Nikkei 225 wzrósł dzisiaj o 2,3%.

Po drugie, presję na dolara wywiera tańsza ropa. Brent oscyluje już blisko 96 USD za baryłkę, wyraźnie niżej niż przed wyborami połówkowymi, które odbyły się w poprzedni wtorek. To zmniejsza obawy przed efektami drugiej rundy i nakazuje rynkowi zastanowić się, ile podwyżek Fed faktycznie będzie potrzebnych. Wydaje się, że grudniowa podwyżka jest bardzo prawdopodobna, biorąc pod uwagę odporność amerykańskiej gospodarki, podwyższoną inflację oraz jastrzębio nastawiony Komitet. Z drugiej strony potrzeba kolejnych ruchów w 2027 roku budzi coraz większe wątpliwości. Rentowności 10-letnich obligacji USA stoją praktycznie w miejscu w okolicach 4,86%

Dolar nowozelandzki liderem dnia

Najmocniejszą walutą wśród G10 jest dziś dolar nowozelandzki. NZDUSD zyskuje blisko 1% i dochodzi do poziomu 0,5600, po tym jak w piątek spadł do 0,5528, najniżej od kwietnia 2025 roku. Wsparciem okazują się weekendowe wybory parlamentarne. Według wstępnych wyników, centroprawicowy blok skupiony wokół Partii Narodowej ma zdobyć 67 mandatów w 131-osobowym parlamencie. Oznacza to szansę na kontynuację obecnej polityki, choć ostateczny wynik może się jeszcze zmienić po przeliczeniu głosów specjalnych. Rynek obawiał się przede wszystkim planów Partii Pracy, która chciała przywrócić bankowi centralnemu RBNZ podwójny mandat. Mimo dzisiejszego odbicia, kiwi pozostaje jedną z najsłabszych walut G10 w tym kwartale, głównie ze względu na presję wysokiej energii oraz ostrożnego podejścia RBNZ do podwyżek i globalnej wyprzedaży na rynkach akcji.

Najważniejsze wydarzenia tygodnia

W poniedziałek

We wtorek kluczowe dane z całego tygodnia, czyli inflacja CPI z USA.

W czwartek poznamy dane PKB z Wielkiej Brytanii.

W piątek dane dotyczące PKB strefy euro.

Złoty: jastrzębie głosy w RPP równoważą decyzję S&P

Złoty stabilizuje się na rynkach i zyskuje względem najważniejszych walut, zgodnie z globalnym trendem. EURPLN notowany jest w okolicach 4,385, a USDPLN w rejonie 3,92. Inwestorzy spokojnie przyjęli piątkową decyzję agencji S&P. Agencja potwierdziła rating Polski w walucie obcej na poziomie A-/A-2, ale zmieniła jego perspektywę na negatywną. Jednocześnie obniżyła rating w walucie krajowej z A/A-1 do A-/A-2, czyli do poziomu ratingu w walucie obcej. S&P wskazała na pogarszającą się sytuację fiskalną, w tym jeden z najwyższych deficytów budżetowych w UE, oraz na przedłużający się konflikt polityczny, który utrudnia przeprowadzenie reform.

Przeciwwagą jest wyraźna zmiana retoryki Rady Polityki Pieniężnej. Po listopadowej projekcji, która podniosła ścieżkę inflacji na 2027 rok do 3,1–5,3%, kolejni członkowie Rady otwarcie mówią o podwyżkach. Henryk Wnorowski ocenia prawdopodobieństwo podwyżki w grudniu jako znaczące, a w styczniu jako wysokie. Marcin Zarzecki uważa, że szanse na podwyżkę na początku przyszłego roku istotnie wzrosły. Prezes Glapiński przyznał, że Rada obawia się konieczności podniesienia stóp, ale sam nie wydaje się być za taką opcją. Ludwik Kotecki, który właśnie przeszedł z RPP do zarządu NBP, określił listopadową dyskusję jako „bardzo jastrzębią”. Perspektywa wyższych stóp w Polsce, przy jednoczesnych sygnałach, że grudniowa podwyżka Fed może być ostatnią, łagodzi presję wynikającą z decyzji S&P. Ważnym sprawdzianem będą piątkowe dane o finalnej inflacji CPI i szybki szacunek PKB z Polski.

Podsumowanie

Dzisiejsza słabość dolara to raczej korekta po mocnym tygodniu niż zmiana trendu. Rynek dyskontuje mniejszą awersję do ryzyka i tańszą ropę, ale ostateczny kierunek wyznaczy wtorkowy odczyt CPI. Do tego czasu ruchy na głównych parach mogą pozostać ograniczone.

Michał Stajniak, CFA

XTB