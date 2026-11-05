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Rynek walut próbuje odwrócić trendy z poprzednich tygodni, w czasie których dolar wyraźnie urósł w siłę. W środę pretekstem do odreagowania mogły być wyniki amerykańskich wyborów.

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Przede wszystkim oddech złapało złoto, które w ostatnich dniach zeszło wyraźnie poniżej 4000 dolarów za uncję. W środę cena złota rosła nawet o niemal 3 proc., negując z nawiązką piątkowe spadki. Obok słabszego dolara złotu sprzyjały też spadające rentowności obligacji skarbowych.

Umocnienie na rynku obligacji widoczne było także w Polsce, co częściowo można wiązać z decyzją Rady Polityki Pieniężnej o utrzymaniu dotychczasowych poziomów stóp. Złoty na tę decyzję reagował w ograniczonym stopniu. Ważniejsza może być czwartkowa, listopadowa projekcja NBP, która pokaże, jaki kierunek zdaniem analityków NBP obierze inflacja w 2027 r.

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Na rynku walut karty zostały rozdane jeszcze w godzinach porannych, a głównym bodźcem do osłabienia dolara wobec większości innych walut, w tym PLN, było wyraźnie większe niż się spodziewano zwycięstwo Demokratów w amerykańskich wyborach.

– Zmiana układu sił w Kongresie może przynieść niższe rentowności obligacji, mniejszą presję na podwyżki stóp procentowych przez Fed i osłabienie dolara. Taki scenariusz sprzyjałby aktywom, które korzystają na niższym rynkowym koszcie pieniądza oraz tańszej amerykańskiej walucie – tłumaczy Daniel Kostecki z CMC Markets. – Chodzi przede wszystkim o metale szlachetne – reakcję złota i srebra widać już dziś rano. Na takim rozstrzygnięciu mógłby skorzystać również rynek kryptowalut – twierdzi.

– Dolar w środę tracił, bo inwestorzy wybierają ryzyko, odreagowując ostatnie, dość nerwowe dni. To, czy widoczne dzisiaj tendencje utrzymają się w kolejnych dniach może zależeć od tego, czy Trump nie zmieni zdania wobec Iranu w najbliższy weekend (i finalnie zdecyduje się jednak na atak). Im dłużej będzie z tym zwlekać, tym bardziej taki scenariusz będzie odrzucany przez rynki – przewidywał Marek Rogalski z DM BOŚ.

Po południu dolar kosztował 3,90 zł, o 0,9 proc. mniej w porównaniu z wtorkowym zamknięciem. Był to najniższy poziom USD od blisko dwóch tygodni. Złoty zyskiwał wobec głównych walut, w tym także funta, euro i franka, ale w regionie wcale nie błyszczał – węgierski forint był znów mocniejszy.