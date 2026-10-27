– To kontynuacja jednego z najbardziej dynamicznych wzrostów cen na rynkach surowcowych w tym roku: +8,78 proc. w ujęciu tygodniowym, +35,51 proc. miesiąc do miesiąca, +231,28 proc. od początku roku i +205,21 proc. rok do roku – zwraca uwagę Michał Stajniak z XTB. Zmiany te kontrastują z zachowaniem gazu na rynku amerykańskim, gdzie w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia ze spadkami. Skąd więc tak mocne wzrosty w Europie?

Reklama Reklama

Foto: Parkiet

– Rdzeniem obecnego ruchu jest sytuacja magazynowa. Europejskie zapasy gazu według stanu na 24 października wynoszą około 75 proc. pojemności (niektóre odczyty wskazują na 74,6 proc.), co jest najniższym poziomem sezonowym od momentu rozpoczęcia prowadzenia rejestrów przez GIE w 2009 r., wobec pięcioletniej normy sezonowej na poziomie około 90 proc. Warto zauważyć, że w ostatnich dniach zdarzały się sytuacje, że zapasy nie rosły. Początek sezonu grzewczego może więc doprowadzić do mocniejszych ruchów cenowych. Do tego dochodzi seria awarii po norweskiej stronie podaży, która akurat teraz, w kluczowym momencie sezonu, ogranicza przepływy do kontynentu. Na to wszystko nakłada się geopolityka – wskazuje Stajniak i podkreśla, że atak na okrągły poziom 100 euro jest jak najbardziej prawdopodobny.

- Rynek europejskiego gazu znajduje się w rzadkiej sytuacji, w której ekstremalnie napięte fundamenty zbiegają się z równie ekstremalnym obrazem technicznym. To kombinacja, która uzasadnia dalszy marsz w stronę 100 euro w przypadku złych wiadomości z Bliskiego Wschodu lub frontu pogodowego, ale jednocześnie czyni rynek wyjątkowo podatnym na gwałtowną korektę przy pierwszym sygnale deeskalacji.