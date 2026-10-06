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Foto: GG Parkiet

Dolara wspiera m.in. perspektywa podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Z drugiej strony euro ma swoje problemy. To chociażby kryzys zaufania wokół francuskich finansów publicznych czy też przedterminowe wybory w Hiszpanii. W tym momencie wydaje się, że to czynniki związane ze strefą euro są głównym powodem spadków EUR/USD.

– Rentowności francuskich 10-letnich obligacji wystrzeliły w zeszłym tygodniu do najwyższego poziomu od 2002 r., a spread rentowności Francja–Niemcy przekroczył 140 punktów bazowych. To największy tygodniowy skok od 17 lat i najwyższy poziom tego spreadu od 2012 r. Rynek zaczyna się obawiać efektu zarażenia reszty strefy euro, jak w 2011-2012, co w teorii mogłoby zmusić EBC do interwencji na francuskim długu. Jest to widmo kryzysu zadłużeniowego ze wskazanego przed momentem okresu – analizuje Michał Stajniak z XTB. Dodaje on jednocześnie, że obecnie mamy do czynienia ze skrajnym pozycjonowaniem pod spadki. Co zaś mówi analiza techniczna?

– Na wykresie dziennym EUR/USD notowany jest obecnie w okolicach 1,1196, w trwającej korekcie spadkowej po nieudanej próbie utrzymania się powyżej szczytu z 2025 r. w rejonie 1,1896–1,2083. Cena przebiła już zniesienia Fibonacciego 23,6 proc. (1,16324) oraz 38,2 proc. (1,13536), co jest sygnałem głębszej niż typowa korekty, a dodatkowo znajduje się poniżej wszystkich trzech średnich kroczących (SMA25, SMA50, SMA200) – układ pozostaje niedźwiedzi w ujęciu średnioterminowym. Kluczowym obszarem docelowym jest szeroka strefa wsparcia 1,0950–1,1130 – wskazuje Stajniak.