Druga połowa listopada przyniesie wysyp publikacji wyników za trzeci kwartał 2026 r. Najbliższy tydzień to tydzień spółek z sektora medialnego. Wyniki pokażą w kolejności Wirtualna Polska Holding, Cyfrowy Polsat, Agora i Kino Polska TV. Mniejsi gracze, tacy jak ATM Grupa, Digital Network (d. 4Fun Media), czy w końcu również IMS czy PTWP (główny akcjonariusz Gremi Media, wydawcy „Parkietu”) dane pokażą w ostatnich dniach listopada.

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Rynek reklamy w Polsce w III kw. 2026 r. Pierwsze doniesienia

Dla wyników każdej z tych spółek bezpośrednio lub pośrednio (np. w wypadku ATM Grupy) ważnym czynnikiem jest zachowanie rynku reklamowego w Polsce. W trzecim kwartale br. radził on sobie nie najlepiej i utrzymały się trendy widoczne w drugim kwartale – wynika z naszych nieoficjalnych informacji.

Spadki wpływów z reklam kolejny kwartał z rzędu zanotować miały stacje telewizyjne, które na giełdzie reprezentują Cyfrowy Polsat, właściciel Telewizji Polsat oraz Kino Polska TV, właściciel takich kanałów jak Stopklatka, Kino Polska, czy Zoom. Wzrosty wydatków na reklamę internetową notować miały ponownie filie międzynarodowych koncernów Alphabet i Meta, a tracić portale i wydawcy krajowi. Pozytywnie wyróżniać miał się segment reklamy zewnętrznej.

Biorąc to pod uwagę zaskoczeniem dla giełdowych inwestorów byłoby, gdyby holding Wirtualna Polska, czy Kino Polska TV wykazały poprawę ogólnych wyników w porównaniu z trzecim kwartałem 2025 r.

Prognozy dla Wirtualnej Polski: inwestorzy czekają na odbicie w reklamie i subskrypcjach

Średnia prognoz dla Wirtualnej Polski mówi, że w ciągu trzech miesięcy zakończonych 30 września holding mógł zanotować 751 mln zł przychodów (plus 4 proc. r/r), ale zarówno wynik operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA), jak i operacyjny oraz netto obniżyły się. Skorygowana EBITDA właściciela portalu Wp.pl, Money.pl, książkowej Audioteki, czy szeregu spółek turystycznych mogła obniżyć się o 4,5 proc. do 231 mln zł. Zysk operacyjny grupy kierowanej przez Jacka Świderskiego zaś mógł wynieść 153 mln zł, o 3,8 proc. mniej niż przed rokiem, a na czysto grupa mogła zarobić 90 mln zł, o około 12 proc. mniej niż przed rokiem.

Foto: GG Parkiet

Biura maklerskie zwracają uwagę, że zgodnie z prognozą kwartalną zarządu Wirtualnej Polski trzeci kwartał tego roku ma być pierwszym po dłuższej przerwie, w którym wzrost zysków wykaże segment turystyczny. Zdaniem Dominika Niszcza, z Domu Maklerskiego Trigon, inwestorzy nadal czekają na odbicie w bardzo ważnym dla grupy segmencie reklamy i subskrypcji.

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Tomasz Krukowski z Erste Biuro Maklerskie przypomina, że zarząd WP pokazał dość dokładnie czego należy spodziewać się w trzecim kwartale, gdy omawiał wyniki za półrocze i jego zdaniem rezultaty te są już uwzględnione przez giełdowych inwestorów w kursie akcji.

Menedżment grupy podał wtedy, że w trzecim kwartale po segmencie turystycznym oczekuje kilkunastoprocentowego wzrostu przychodów oraz niskiego jednocyfrowego wzrostu skorygowanej EBITDA (pro forma), który będzie wypadkową wzrostu w turystyce zagranicznej i spadku w krajowej. Z kolei trendy w reklamie i subskrypcjach miały pozostać bez zmian.

W ocenie Erste jeszcze czwarty kwartał br. i pierwszy kwartał 2027 r. będą dla grupy trudne. Dopiero drugi kwartał przyszłego roku może przynieść powrót do dodatniej dynamiki zysków holdingu.

Cyfrowy Polsat mógłby zaskoczyć erratą, Agora zyskuje na kinach i outdoorze

O tym, co może pokazać grupa Cyfrowy Polsat, pisaliśmy, gdy dział relacji inwestorskich przedstawił medianę prognoz analityków na trzeci kwartał.

Foto: GG Parkiet

Mówi ona, że był to lepszy okres dla grupy kierowanej przez Piotra Żaka niż trzeci kwartał 2025 r. Przy 3,61 mld zł przychodów (plus 5,19 proc.), EBITDA mogła wynieść 810 mln zł (plus 5,74 proc.), zysk operacyjny 390 mln zł (wzrost o 15,7 proc.), a czysty zarobek 105 mln zł (o ponad 84 proc. więcej niż przed rokiem). Specjaliści z biur maklerskich oceniali jednak, że istotnej i długotrwałej pozytywnej reakcji notowań nie należy się spodziewać po tym, jak zarząd pokazał założenia co do wyniku głównego biznesu (TMT) grupy na ten rok oraz oczekiwania na przyszłe lata. Szansą na odreagowanie notowań mógłby być swoisty „aneks” do strategii, czyli doprecyzowanie przekazanych 29 października założeń – wskazuje Maciej Bobrowski, szef analityków domu maklerskiego BDM.

Foto: GG Parkiet

Lepszych wyników niż rok temu biura maklerskie spodziewają się po Grupie Agora, właścicielu Radia Zet, „Gazety Wyborczej” i serwisu Gazeta.pl, sieci kin Helios, czy firmy reklamy zewnętrznej AMS. Zaznaczmy od razu, że jej wyniki prognozuje niewiele biur (podobnie jak ATM Grupy tylko dwa). Wypadkowa szacunków Trigonu i BDM mówi, że w omawianym okresie przychody Agory mogły być wyższe niż przed rokiem o 7,7 proc. i wynieść około 400 mln zł. EBITDA mogła poprawić się o ponad 22 proc. (do 74,5 mln zł), a zysk operacyjny urosnąć o ponad 30 proc. do niecałych 20 mln zł.

Zdaniem Dominika Niszcza, wyniki grupy napędzać powinna rosnąca widownia w kinach oraz AMS. Jak pisaliśmy, według szacunków Heliosa w minionym kwartale kina w kraju mogły sprzedać 14,5 mln biletów, o 18 proc. więcej niż rok wcześniej.

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Kino Polska TV ze spadkami wyników. Co pokaże Digital Network?

Oczekiwania wobec wyników Kino Polska TV, spółki należącej do grupy Canal+ nie są tym razem najlepsze. Do czasu zakończenia przygotowywania tej publikacji spółka nie pokazała wstępnych wyników szacowanych przez zarząd, co ma w zwyczaju. Maciej Bobrowski z BDM spodziewa się, że wykaże ona spadki zysków. Specjalista prognozuje, że EBITDA będzie niższa o prawie 12 proc. i wyniesie 26 mln zł, zysk operacyjny spadnie o 5,9 proc. do około 23 mln zł, a zysk netto pozostanie niemal na poziomie sprzed roku (spadek o 1,2 proc.) i wyniesie niecałe 19 mln zł.

Wstępne cząstkowe dane za trzeci kwartał pokazał zarząd Digital Network, grupy działającej w segmencie reklamy zewnętrznej skupiającej się na rozwoju sieci nośników cyfrowych. Za sprawą przejęć i rozbudowy sieci wyniki tej spółki dynamicznie rosły w ostatnich kwartałach przyczyniając się do wzrostu notowań, co jej główny akcjonariusz wykorzystał by spieniężyć część akcji. W trzecim kwartale br. według zarządu pod kierunkiem Agnieszki Godlewskiej grupa Digital Network mogła uzyskać 53 mln zł przychodów, o prawie 154 proc. więcej niż rok wcześniej.

– Przychody za pierwsze trzy kwartały stanowią nieco mniejszą część prognozowanej sprzedaży rocznej, niż wynosił ten udział historycznie. Oznacza to relatywnie wyższe wymagania wobec sprzedaży w IV kwartale, aby osiągnąć naszą prognozę na cały 2026 rok - ostrzegli specjaliści z Domu Maklerskiego BOŚ.

Jakich wyników spodziewają się po Digital Network, dopiero się okaże. Trwa przygotowywanie prognoz dla tej spółki.