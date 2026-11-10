Dlaczego zrezygnowaliście z realizacji projektu HyperPIC? Jego łączny budżet szacowany był na ok. 880 mln zł. Pod koniec października rozwiązaliście umowę z NCBiR i zrezygnowaliście z dofinansowania w kwocie 440 mln zł.

Działamy w branży deep tech i wiemy, że każdy bardzo ambitny projekt, a takim jest HyperPIC, jest obarczony dużym ryzykiem. Ta technologia jest bardzo skomplikowana. Już na etapie R&D wiedzieliśmy, że musielibyśmy zainwestować w projekt ponad 150 mln zł. Nawet licząc dofinansowania, to byłyby to bardzo duże nakłady z naszej strony. Jeśli przeszlibyśmy dalej do fazy inwestycyjnej, to projekt wymagałby ok. 200 mln euro nakładów. Doszliśmy do wniosku, że poziom ryzyka jest zbyt wysoki, żebyśmy mogli ten projekt kontynuować. Próbowaliśmy znaleźć inwestora finansowego, czy branżowego, ale nie udało się pogodzić oczekiwań. Stwierdziliśmy, że lepiej będzie na obecnym etapie zrezygnować z tego projektu i skupić się na innych, które są już na bardziej zaawansowanym poziomie i które powinny przynieść przychody i zyski stosunkowo szybko. Projekt HyperPIC mógłby przynieść potencjalne korzyści dopiero po kilku latach naprawdę dużych inwestycji.

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Czy będziecie dalej rozwijać te fotoniczne układy scalone przeznaczone do pracy w średniej podczerwieni, ale na mniejszą skalę?

Nie chcemy kończyć tego tematu. Wierzymy w przyszłość tej technologii. Ale ona wymaga jeszcze wielu lat pracy. Będziemy korzystać, być może z innych grantów. Chcemy krok po kroku rozwijać poszczególne elementy tej technologii. Elementem tego projektu był rozwój technologii produkcji własnych laserów podczerwieni, tzw. kwantowych laserów kaskadowych. Udało nam się zbudować pierwsze prototypy laserów. To jest jeden z takich projektów, powiedzmy spin offów z Vigo, które będziemy kontynuować. Wydaje nam się, że z tej technologii będziemy w stanie osiągać potencjalne przychody już w ciągu najbliższych kilku lat.

Czy w ramach dofinansowania projektu HyperPIC dostaliście zaliczki, które musicie teraz zwrócić?

To dofinansowanie nie zostało uruchomione, nie dostaliśmy żadnych zaliczek. Doszliśmy do wniosku, że lepiej teraz rozwiązać umowę z NCBiR właśnie po to, żeby nie było żadnego ryzyka późniejszych odpisów czy ewentualnie negatywnego wpływu na wyniki spółki. Oczywiście pewne koszty zostały poniesione przez te ostatnie dwa lata rozwoju tej technologii, ale były one na bieżąco uwzględnianie w wynikach spółki.

Rynek liczy na wasz inny projekt, na produkcję matryc podczerwieni wykorzystywanych do kamer termowizyjnych. Macie już kontrakt z firmą PCO o wartości ok. 200 mln zł. Na jakim etapie jest realizacja tej inwestycji?

Projekt matrycowy może nie jest aż tak ambitny technologicznie, jak projekt fotonicznych układów scalonych, ale to też było bardzo duże wyzwanie. Prace badawcze rozpoczęły się w 2021 r. Mamy już prototypy. Trwają testy kwalifikacyjne takich niewielkich serii produktów przez naszego klienta, czyli firmę PCO. W przyszłym roku będziemy uruchamiać seryjną produkcję. Żeby móc myśleć o takiej skali produkcji, która zaspokoi zapotrzebowanie polskiego rynku, musimy zainwestować ok. 60 mln zł, czyli kwotę, jaką udało nam się pozyskać w ramach emisji akcji, którą przeprowadziliśmy w lipcu.

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Kiedy pojawią się pierwsze przychody ze sprzedaży matryc podczerwieni?

Linia produkcyjna powinna być gotowa do połowy 2027 r. Pierwsze przychody powinny pojawić się w drugiej połowie 2027 r. Teraz trudno mi powiedzieć, czy to będzie trzeci, czy czwarty kwartał. Tak naprawdę większe przychody będą dopiero w 2028 r. Zapotrzebowanie na tego rodzaju produkt zgłasza nie tylko Polska Grupa Zbrojeniowa, ale też firmy z Europy i USA. Chcemy z nimi nawiązać współpracę.

Jakie jest zastosowanie matrycy podczerwieni?

Matryca jest detektorem podczerwieni, tylko nie jednopikselowym jak nasze dotychczasowe produkty, tylko wielopikselowym, czyli umożliwia obrazowanie podczerwieni. To jest produkt bardzo drogi, złożony. Średni koszt matrycy to jest dwadzieścia kilka tysięcy euro. Jest wykorzystywana głównie do wykrywania nieprzyjaciela, do jego obserwacji. Kamery termowizyjne są instalowane na wozach bojowych, na masztach obserwacyjnych, na pokładach dronów lub samolotów zwiadowczych. Głównie to są zastosowania wojskowe.

Ile tych matryc będzie w stanie produkować spółka w ciągu roku?

W pierwszym etapie chcielibyśmy mieć zdolność produkcyjną około 500 matryc rocznie. To powinno zaspokoić w całości zapotrzebowanie ze strony polskiego rynku, czyli zapotrzebowanie, które wynika z produkcji wozów bojowych takich jak Borsuk, czy też innych platform pancernych, które będą wymagały tego typu sprzętu. Intensywnie pracujemy nad pozyskaniem kolejnych klientów, czy to z Europy, czy z Ameryki Północnej. Jeśli ich zdobędziemy, będziemy rozbudowywać nasze moce produkcyjne.

Vigo nie jest bezpośrednim beneficjentem programu SAFE, ale korzysta na wzroście wydatków związanych z doposażeniem armii.

Tak. Nie mamy żadnej umowy w ramach programu SAFE. Jesteśmy dostawcą komponentów, wykorzystywanych przez producentów sprzętu wojskowego. Widzimy ten zwiększony popyt w przemyśle zbrojeniowym już od jakiegoś czasu. Mamy relacje z różnymi spółkami z Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Już od ponad 20 lat dostarczamy detektory do systemów ostrzegania przed namierzaniem laserowym, do systemów, które są w stanie bardzo szybko zidentyfikować pożar i go ugasić, czy też do innych rodzajów uzbrojenia. Wprowadzamy kolejne generacje produktów po to, żeby te technologie były coraz doskonalsze.

Czy przejęcie w marcu za ponad 8,4 mld USD amerykańskiej firmy Infrared Associates ułatwi wam dostęp do kontraktów dla amerykańskiej armii?

Na to również liczymy. Przejęliśmy naszego konkurenta w USA. Dla nas rynek amerykański od wielu lat był rynkiem priorytetowym. Mieliśmy tam pierwsze projekty z firmami zbrojeniowymi, ale wiedzieliśmy, że nasi klienci wymagają, żeby produkcja, zwłaszcza tych krytycznych komponentów, które są wykorzystywane przez wojsko, była zlokalizowana w USA. Przejęcie Infrared zwiększa nam udziały w rynku, ale również dzięki tej akwizycji mamy zakład produkcyjny na Florydzie. W najbliższym czasie będziemy bardzo mocno stawiać na amerykański rynek zbrojeniowy. On może wygenerować jeszcze więcej przychodów niż rynek cywilny.

Jak przebiega integracja z tą amerykańską spółką? Dzięki niej skonsolidowane przychody w II kw. i III kw. (są szacunki sprzedaży – red.) wyniosły po około 35 mln zł i były wyższe odpowiednio o ok. 70 i 50 proc. niż przed rokiem. W I półroczu poprawił się też wynik EBITDA i netto.

Integracja przebiega bardzo dobrze, zgodnie z planem. Udaje nam się w USA utrzymać stabilny poziom przychodów ze sprzedaży. Technologie są podobne, ale są też różnice pomiędzy naszymi zakładami. Mamy też trochę innych klientów, więc po pierwsze staramy się wykorzystać wszystkie synergie, takie sprzedażowe. Będziemy oferować wzajemnie swoje produkty. To powinno nam wygenerować dodatkowy wzrost sprzedaży w 2027 r. Szukamy też kolejnych oszczędności, pewne rzeczy się dublowały. Podstawowym celem było nie stracić żadnego klienta, utrzymać odpowiedni poziom biznesu. W przyszłym roku ruszymy do przodu.

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Raport za III kwartał poznamy pod koniec listopada. Jaki on był pod względem wyników? Czego można oczekiwać po IV kwartale?

Jeśli chodzi o trzeci kwartał, to wyniki nie będą jakoś różnić się zasadniczo od wyników za II kwartał. Mamy bardzo podobne przychody ze sprzedaży a koszty również były na podobnym poziomie. Natomiast czwarty kwartał powinien być jeszcze lepszy niż drugi i trzeci kwartał. Plan na przyszły rok to jest dalszy wzrost.

Ipopema Securities prognozuje, że w 2027 r. grupa może mieć ok. 175 mln zł przychodów i skorygowaną EBITDA na poziomie ok. 43 mln zł. To są bardzo ambitne kwoty.

Tak, to byłyby bardzo ambitne kwoty. Trzeba pamiętać, że mamy pewne przesunięcia, jeśli chodzi o projekt matrycowy. Tych prognozowanych 175 mln zł przychodów raczej w przyszłym roku nie uda nam się osiągnąć. Ale to będzie kolejny rok istotnych wzrostów. Odbiliśmy się od takiego najgorszego okresu, w którym nasze wyniki nie były najlepsze. Rok 2026 już powinien przynieść zdecydowaną poprawę, jeśli chodzi o wyniki, czy na poziomie EBITDA, czy też zysku netto. W przyszłym roku chcemy kontynuować ten proces poprawy.

Cena akcji Vigo na giełdzie ostatnio wahała się między 500 a 520 zł. W lipcu przeprowadziliście emisję akcji po 480 zł. Ipopema Securities w maju podniosła wycenę akcji z 610 do 670 zł. Wierzy w spółkę, wydała rekomendację „kupuj”. Kurs ruszy w górę? Przyszły rok wraz z uruchomieniem produkcji matryc będzie przełomowy?

Myślę, że tak. Bardzo pozytywnym sygnałem będzie zakończenie testów kwalifikacyjnych przez naszego klienta. Wtedy jeszcze uwiarygodnimy tę technologię i pokażemy jej potencjał. W przyszłym roku zobaczymy pierwsze przychody z tego segmentu, więc spodziewamy się również wzrostu kursu akcji, ale trudno przewidzieć, jak się on zachowa. Wszystko zależy też od trendów na rynku, na giełdach.

Vigo jako producent materiałów półprzewodnikowych jest spółką technologiczną, trochę kojarzoną z sektorem AI.

Jesteśmy identyfikowani jako spółka półprzewodnikowa. Ale nie jesteśmy takim bezpośrednim beneficjentem tego trendu związanego z AI. Aczkolwiek wzrost przychodów w naszym segmencie materiałów półprzewodnikowych również jest spowodowany tymi bardzo dużymi inwestycjami w AI. Myślę, że moglibyśmy kontynuować duże wzrosty w tym segmencie, ale niestety zostaliśmy objęci w lipcu chińskimi sankcjami i trochę nam to utrudniło rozwój. Pomimo tego trzeci kwartał był bardzo udany w tym segmencie, czwarty też powinien być całkiem niezły.

Vigo zostało wpisane na listę podmiotów, które mają ograniczenia w imporcie półproduktów z Chin. Macie alternatywne kierunki dostaw, są wystarczające?

Nie możemy sprowadzać z Chin produktów podwójnego przeznaczenia. Dla nas takim kluczowym, krytycznym produktem są podłoża półprzewodnikowe z arsenku galu albo fosforku indu. Byliśmy świadomi tego ryzyka, dlatego od wielu lat rozwijaliśmy naszą sieć dostawców. Mieliśmy już wcześniej dostawców z Japonii i z Europy. Dzięki temu mamy nieprzerwane źródła dostaw tych produktów. Niestety one nie są tak tanie, jak te z Chin i nie mamy aż tak dużych wolumenów potencjalnie, jak mielibyśmy od dostawcy chińskiego. Są pewne przejściowe, operacyjne trudności, ale to dotyczy tylko tego segmentu materiałów półprzewodnikowych. Jeśli chodzi o produkcję detektorów podczerwieni czy też matryc, to mamy zapewnione takie wolumeny, które są potrzebne do tego, żeby bez problemu wyprodukować wszystko dla naszych klientów.