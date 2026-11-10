Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki miała spółka Mentzen w III kwartale.

Czy strukturyzacja przynosi efekty.

Dlaczego Mentzen nie podaje prognoz.

Jak zachowuje się kurs akcji.

O prawie 32 proc. spadła wycena spółki Mentzen od czasu jej debiutu na giełdzie w 2024 r. – biorąc pod uwagę cenę, po której sprzedawano inwestorom akcje w IPO. W stosunku do kursu z zamknięcia pierwszej sesji skala spadku jest jeszcze większa i wynosi 57 proc.

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Spadek notowań ma związek z hamującą skalą biznesu. Choć w grupie przeprowadzono restrukturyzację, jej efektów na razie nie widać.

Wyniki firmy Mentzen w III kwartale

Spółka Mentzen w III kwartale miała stratę wynoszącą 288,8 tys. zł wobec 96,3 tys. zł straty w analogicznym okresie 2025 r. Przychody spadły o 16,5 proc. do 3,1 mln zł. W ujęciu narastającym wyniki również są wyraźnie gorsze niż rok temu.

W raporcie finansowym nie znaleźliśmy wyjaśnienia przyczyn niższej rentowności (spadek przychodów jest mocniejszy niż spadek kosztów). Zapytaliśmy spółkę, z czego wynika pogorszenie wyników, jakie kroki zamierza podjąć zarząd, żeby wyniki się poprawiły oraz czy restrukturyzacja nie przyniosła efektów. Do czasu publikacji tego artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Wyniki za III kwartał są również słabsze w ujęciu kwartał do kwartału. Spadek przychodów wynosi 10,8 proc. Z raportu wynika, że przychody z doradztwa podatkowego nieznacznie spadły względem poprzedniego kwartału (-0,7 proc.), natomiast spadek dotyczył przede wszystkim księgowości, w której dodatkowo wzrosły koszty (+4,7 proc. względem II kwartału 2026 r.), związane między innymi z dodatkowymi fakturami od firm zewnętrznych za wykonywane przez nie usługi.

Jakie plany ma Mentzen?

Firma Mentzena świadczy usługi doradcze. Jej prezes prezentuje duży sceptycyzm w kwestii prognozowania.

„W związku z tym, że konstruowanie prognoz finansowych jest równie przydatne, jak wróżbiarstwo czy astrologia, spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2026 r. i nie będzie też publikować żadnych innych prognoz finansowych” – napisano w raporcie.

Nie wiadomo czy kontynuowana będzie restrukturyzacja, o której zarząd informował w zeszłym roku. Podawano wtedy, że uproszczono strukturę operacyjną, zmniejszono koszty stałe oraz renegocjowano umowy z podmiotami zewnętrznymi. Spółka wdrożyła również zmiany w modelu subskrypcyjnym, zwiększając elastyczność oferty i dostosowując ją do oczekiwań klientów z sektora MŚP. Mentzen zapowiadał też, że trwają prace nad rozwojem oferty w zakresie usług online i automatyzacji procesów księgowych, co miało pomóc w zwiększeniu skalowalności biznesu w kolejnych kwartałach. Na razie tych pozytywnych efektów w wynikach nie widać.

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IPO Mentzena cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem – w szczególności z uwagi na osobę wiodącego akcjonariusza i prezesa, polityka Konfederacji. Wartość oferty publicznej wyniosła 12,6 mln zł. Akcje sprzedawano po 36 zł. Na finiszu pierwszej sesji (2 lipca 2024 r.) kurs wzrósł do 57,39 zł. W kolejnym dniu wyznaczył maksimum na poziomie niemal 72 zł, ale potem zaczął spadać. Kilka dni temu zanotował minimum, spadając poniżej 24 zł. Dziś notowania wynoszą 24,6 zł (-0,8 proc.).