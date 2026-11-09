Z tego artykułu dowiesz się: Ile jest firm w rejestrze krótkiej sprzedaży.

Które spółki są najchętniej shortowane.

Czy presja na Modivo słabnie.

Którzy debiutanci znaleźli się pod presją.

Po dwóch spadkowych sesjach, w poniedziałek WIG zyskuje na wartości, oscylując w okolicach 157 tys. pkt. Od początku obecnej hossy (jesień 2022 r.) zyskał już prawie 250 proc. Nic więc dziwnego, że przybywa inwestorów obstawiających spadki cen akcji na warszawskiej giełdzie. Dobrze obrazuje to rejestr krótkiej sprzedaży publikowany przez KNF. Jeszcze trzy lata temu było w nim zaledwie kilka pozycji. Od 2025 r. jest ich ponad 20.

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Kto jest w rejestrze

W czerwcu 2026 r. było 21 pozycji, a teraz są 22 – wynika z analizy „Parkietu”. Latem krótkie pozycje dotyczyły czternastu różnych spółek. W ciągu ostatnich kilku miesięcy skład rejestru mocno się zmienił. Siedem firm z listy zniknęło, a pojawiło się pięć nowych. Obecnie jest ich dwanaście, są to: Allegro, Budimex, Creotech, Creotech Quantum, Cyfrowy Polsat, Dino, Grupa Azoty, JSW, Kęty, Kruk, Modivo i Scanway.

W rejestrze nie widnieją już pozycje na akcjach Asseco Poland, Benefitu Systems, CD Projektu, Pepco, Tauronu, Ten Square Games i Żabki. Natomiast nowymi firmami w zestawieniu są: Cyfrowy Polsat, Dino, Kęty, Kruk i Creotech Instruments. Przy czym warto zaznaczyć, że wprawdzie kilka miesięcy temu w rejestrze ich nie było, ale są to spółki, które wcześniej już nie raz pojawiały się w zestawieniu i teraz po prostu do niego wróciły.

Modivo, Grupa Azoty i Kruk pod lupą

Pozycje mamy 22, a spółek tylko 12, ponieważ niektóre z nich występują w portfelach kilku różnych funduszy. Jeszcze kilka lat temu ulubieńcem zagranicznych inwestorów grających na krótko był CD Projekt. Ale to się zmieniło. W 2025 r. mieliśmy zmasowany atak na Modivo, czyli na ówczesne CCC. W kulminacyjnym momencie na spadek wyceny (kurs zaczął spadać wiosną 2025 r.) handlowej spółki grało aż dziesięć różnych podmiotów, łącznie mających ponad 8 proc. jej kapitału. Zbiegło się to w czasie z mocną przeceną akcji, która przybrała na sile po tym, jak w październiku na rynek trafił raport Ningi Research (również zajął krótką pozycję), w którym pojawiło się wiele zarzutów pod adresem spółki. Zarząd je zdementował. Wraz z upływem czasu presja shortów na Modivo słabła. Obecnie na spadek notowań handlowej firmy grają trzy fundusze, mające łącznie 4,12 proc. pozycji netto.

Tym samym Modivo nie jest już najchętniej shortowaną spółką na GPW. Również trzy fundusze grają na spadek notowań Grupy Azoty i Kruka. Kurs tej pierwszej spółki porusza się w trendzie spadkowym, a przecena przybrała na sile od września. Wtedy akcje kosztowały około 25 zł, a teraz 16 zł. Niedawno chemiczna spółka podała szacunkowe wyniki za III kwartał – gorsze niż zakładali analitycy. To skutek mocnego wzrostu cen surowców, w szczególności gazu ziemnego. Ostateczne wyniki za III kwartał Grupa Azoty przedstawi 19 listopada.

Również notowania Kruka w ostatnich miesiącach są pod presją. Obecnie za akcję trzeba zapłacić 330 zł wobec rekordowych ponad 500 zł na początku 2026 r. Zarząd spółki nie ukrywa, że rynek jest trudny i studzi oczekiwania co do tegorocznych wyników finansowych. Już zasygnalizował, że zysk netto windykacyjnej grupy może być niższy niż w zeszłym roku.

Pozostałe spółki

W rejestrze nadal są spółki, które dopiero w tym roku zadebiutowały na rynku głównym GPW. To Scanway, który przeniósł się z NewConenct oraz Creotech Quantum, który został wydzielony z już notowanego Creotechu Instruments. Kurs Scanwaya podczas obecności spółki na NewConnect mocno wzrósł. Na rynku głównym firma zadebiutowała 27 marca z kursem odniesienia wynoszącym 333 zł. Po początkowych mocnych wzrostach przyszła korekta i kurs wszedł w trend boczny. Obecnie notowania oscylują w okolicach 320 zł. Na spadek notowań Scanwaya kilka miesięcy temu grał jeden fundusz-miał 0,57 proc. Teraz są dwa, a ich łączna pozycja wynosi 1,61 proc.

Wzrosła też krótka pozycja na Creotechu Quantum. Kilka miesięcy temu 0,8 proc. miał Qube Research. Teraz ma 1,27 proc. Warto odnotować również krótką pozycję (0,72 proc.) otworzoną przez ten fundusz na akcjach spółki matki – czyli Creotechu Instruments.

Kilka miesięcy temu uwagę zwracała duża reprezentacja spółek handlowych obecnych w rejestrze. Oprócz Allegro i Modivo były tam również Pepco czy Żabka. Teraz już ich nie ma. Shortujące fundusze raczej nie miały szczęścia do inwestycji pod kątem spadków notowań w przypadku tych dwóch spółek – zarówno notowania Pepco, jak i Żabki (reakcja na wezwanie) w ostatnich miesiącach wyraźnie poszły w górę.