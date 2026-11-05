Zakończony niedawno kwartał wypadł zdecydowanie słabiej zarówno w porównaniu do wyników sprzed roku, jak i prognoz analityków. Grupa Arctic Paper zanotowała 18,5 mln zł straty w III kwartale 2026 r. wobec 2,1 mln zł zysku w analogicznym okresie poprzedniego roku. EBITDA skurczyła się rok do roku o 75 proc., do 9,7 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 736,6 mln zł i były o ponad 7 proc. niższe niż rok wcześniej.

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Wyniki Arctic Paper pod wpływem trudnego otoczenia

W III kwartale 2026 r. wyzwaniem nadal były trudne warunki rynkowe, co negatywnie odbiło się na wynikach segmentu papieru. Prezes Michał Jarczyński wyjaśnia, że popyt na rynku europejskim nadal był stłumiony, a konkurencja ostra, natomiast konflikt na Bliskim Wschodzie spowodował wzrost kosztów surowców i logistyki. Z drugiej strony, efekty kursowe oraz oszczędności przyczyniły się do uzyskania lepszego wyniku w segmencie celulozy. – Silna presja na ceny papieru utrudniła pełne zrównoważenie rosnących kosztów surowców, co wywarło presję na marże w segmencie papieru. W trzecim kwartale przychody tego segmentu wyniosły 521,8 mln zł, a EBITDA 10,1 mln zł, co odpowiada marży EBITDA na poziomie 1,9 proc. Wielkość sprzedaży spadła, natomiast zysk na tonę nieznacznie wzrósł. Chociaż przychody i zyski były niższe niż w analogicznym kwartale ubiegłego roku, w obu przypadkach odnotowano poprawę w porównaniu z poprzednim kwartałem br., do czego przyczynił się nasz program poprawy wydajności i redukcji kosztów – wyjaśnia.

Arctic Paper szuka oszczędności

W odpowiedzi na utrzymujące się słabe wyniki w segmencie papieru grupa zintensyfikowała działania mające na celu redukcję kosztów, uruchamiając nowy program oszczędnościowy, który przewiduje zmniejszenie zatrudnienia w zakładach. – Oczekuje się, że program ten przyniesie roczne oszczędności w wysokości 18 mln zł, a efekty będą widoczne w latach 2027-2028, natomiast związane z nim koszty zostaną rozpoznane w latach 2026-2027. Nakłady inwestycyjne będą nadal wyraźnie ograniczane, przy czym nacisk zostanie położony na zakończenie uprzednio rozpoczętych projektów – wylicza prezes.

W segmencie celulozy grupa odnotowała obroty w wysokości 570 mln SEK, przy nieznacznie wyższych wolumenach dostaw, ale innym miksie produktowym. Ceny rynkowe celulozy NBSK pozostawały stabilne. Koszty zmienne spadły o 51 mln SEK, głównie z powodu niższych cen drewna, choć wyższe ceny energii częściowo zniwelowały te oszczędności. Trwające działania mające na celu poprawę wydajności i dostępności produkcyjnej okazały się skuteczne i pozostaną naszym priorytetem – podkreśla Jarczyński. Jednocześnie dodaje, że zmodernizowany kocioł w Grycksbo zapewnił oszczędności kosztów energii przewyższające oczekiwania, a sprzedaż pelletu nabiera tempa. Budowa nowego kotła elektrycznego w Kostrzynie przebiega zgodnie z planem i ma zostać ukończona w II kwartale 2027 r. – Chociaż trudno jest przewidzieć, kiedy powróci koniunktura, Arctic Paper jest dobrze przygotowany do radzenia sobie z obecną sytuacją rynkową. Solidna sytuacja finansowa w połączeniu z nieustanną koncentracją na wynikach operacyjnych, niższymi kosztami stałymi oraz selektywnym podejściem do inwestycji wspierają długoterminowy rozwój grupy. Działania te mają na celu poprawę konkurencyjności, utrzymanie marż oraz umożliwienie grupie optymalnego wykorzystania lepszych warunków rynkowych, gdy tylko te się pojawią – podsumowuje prezes.