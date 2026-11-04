Zyski wypracowywane przez grupę Mo-Bruk w dużej mierze zależą od realizacji kontraktów dotyczących likwidacji tzw. bomb ekologicznych, czyli nagromadzonych odpadów szkodliwych dla środowiska i ludzi, których przedostanie się do gleby, wody lub powietrza grozi katastrofą naturalną. W ostatnich miesiącach spółka sfinalizowała m.in. dwa istotne kontrakty dotyczące tego obszaru działalności. Pod koniec sierpnia podpisała umowę z gminą Głogów dotyczącą usunięcia nielegalnie zmagazynowanych odpadów niebezpiecznych. Maksymalna wartość kontraktu wynosi 15,9 mln zł netto, a termin jego realizacji przewidziano do 30 października 2027 r.