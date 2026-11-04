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Likwidacja bomb ekologicznych napędza biznes Mo-Bruku

Spółka pozyskuje kolejne kontrakty na likwidację nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych. Ich łączna wartość sięga dziesiątków milionów złotych. Spółka liczy na dalszy rozwój rynku, choć wskazuje też na istotne bariery.

Publikacja: 04.11.2026 06:00

Henryk Siodmok, prezes Mo-Bruku, widzi znaczący potencjał wzrostu na polskim rynku w obszarze zagosp

Henryk Siodmok, prezes Mo-Bruku, widzi znaczący potencjał wzrostu na polskim rynku w obszarze zagospodarowania odpadów przemysłowych i likwidacji nielegalnych składowisk. Fot. T. GOTFRYD/mpr

Foto: parkiet.com

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Tomasz Furman

Zyski wypracowywane przez grupę Mo-Bruk w dużej mierze zależą od realizacji kontraktów dotyczących likwidacji tzw. bomb ekologicznych, czyli nagromadzonych odpadów szkodliwych dla środowiska i ludzi, których przedostanie się do gleby, wody lub powietrza grozi katastrofą naturalną. W ostatnich miesiącach spółka sfinalizowała m.in. dwa istotne kontrakty dotyczące tego obszaru działalności. Pod koniec sierpnia podpisała umowę z gminą Głogów dotyczącą usunięcia nielegalnie zmagazynowanych odpadów niebezpiecznych. Maksymalna wartość kontraktu wynosi 15,9 mln zł netto, a termin jego realizacji przewidziano do 30 października 2027 r.

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