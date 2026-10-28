Z tego artykułu dowiesz się: Na czym polega program EDIP.

Jaka jest wartość projektu.

Z kim będzie współpracował Niewiadów.

Jakie są priorytety grupy.

Notowania Niewiadowa świecą dziś na zielono. Po południu kurs rośnie o prawie 2 proc. Spółka podała informację o tym, że jej projekt E–WARP, realizowany przez międzynarodowe konsorcjum z udziałem Zakładów Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów został wybrany przez Komisję Europejską do dofinansowania w ramach programu European Defence Industry Programme.

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Czytaj więcej Firmy Spółki pracujące dla wojska nadal przykuwają uwagę inwestorów Notowania firm dostarczających sprzęt dla wojska mocno zdrożały w 2025 r. Do kolejnej fali zwyżek doszło w bieżącym roku za sprawą programu SAFE.

Jaki projekt chce realizować Niewiadów

European Defence Industry Programme to przedsięwzięcie, którego celem jest rozwój europejskich zdolności produkcyjnych w zakresie głowic bojowych i materiałów wybuchowych. Projekt uzyskał kwalifikację do wsparcia w wysokości 25,8 mln euro. Znalazł się w gronie ośmiu wybranych spośród 83 zgłoszonych wniosków.

- Współpraca z takimi firmami jak KNDS France i KNDS Belgium wpisuje się w naszą strategię rozwoju krajowych kompetencji technologicznych i produkcyjnych oraz budowania długoterminowych relacji z europejskimi partnerami. Udział w tym projekcie daje nam możliwość dalszego rozwijania kompetencji ZSP Niewiadów i wzmacniania pozycji całej grupy w europejskim łańcuchu dostaw sektora obronnego – komentuje Andrzej Kensbok, prezes Niewiadów PGM.

W skład konsorcjum realizującego projekt wchodzą m.in. KNDS France, KNDS Belgium, ZSP Niewiadów oraz europejscy partnerzy przemysłowi i instytucjonalni z Łotwy.

Kolejnym etapem będzie przygotowanie i zawarcie umowy grantowej, która określi szczegółowy zakres zadań poszczególnych partnerów, harmonogram realizacji oraz zasady finansowania przedsięwzięcia. Na tym etapie ustalona zostanie również wysokość środków przypadających bezpośrednio na Niewiadów.

Jak rozwija się Niewiadów

Niewiadów Polska Grupa Militarna powstała w wyniku połączenia Polskiej Grupy Militarnej z grupą Niewiadów. Tworzą ją spółki specjalizujące się w rozwoju systemów bezzałogowych, produktów podwójnego zastosowania (dual use), logistyki militarnej i nowoczesnych technologii dla wojska.

Niewiadów jest notowany na rynku głównym GPW od kwietnia 2026 r. (wcześniej był na NewConnect). Kurs otwarcia na pierwszą sesję notowań na GPW wnosił 20,4 zł. Teraz sięga 16,2 zł.

W I półroczu 2026 r. skonsolidowane przychody Niewiadowa wzrosły o 59,5 proc.. do 44,6 mln zł. Strata EBITDA wyniosła 61,5 mln zł wobec 3,6 mln zł straty w analogicznym okresie 2025 r., a strata netto ukształtowała się na poziomie 60,5 mln zł wobec 4,2 mln zł straty rok wcześniej. Zarząd wyjaśnia, że decydujący wpływ na raportowane wyniki miało ujęcie kosztu związanego z wyceną programu emisji warrantów subskrypcyjnych w wysokości 56,8 mln zł.

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 48 mln zł, odzwierciedlając skalę prowadzonych przez grupę inwestycji związanych z rozbudową zdolności produkcyjnych i realizacją strategicznych projektów. Kluczowym jest uruchomienie produkcji amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. W czerwcu 2026 r. grupa podpisała strategiczną umowę z KNDS France, dotyczącą wdrożenia do produkcji amunicji 155 mm oraz modułowych ładunków miotających. W sierpniu zakończył się końcowy odbiór techniczny na Słowacji linii technologicznych przeznaczonych do elaboracji amunicji. Równolegle rozwijana jest polska technologia amunicji 155 mm we współpracy z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia oraz Polską Grupą Odlewniczą.