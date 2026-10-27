Działalność grupy Decora podzielona jest na dwie części: podłogową i ścienną. Jaka jest sytuacja na tych rynkach?

Oceniamy ją pozytywnie, choć otoczenie rynkowe pozostaje wymagające. W Europie nadal nie obserwujemy wyraźnego ożywienia na rynku remontowo-budowlanym. Warto jednak pamiętać, że źródłem popytu na nasze produkty jest zarówno rynek pierwotny – związany z oddawaniem nowych mieszkań – jak i rynek remontowy. W zależności od kraju proporcje te kształtują się mniej więcej jak jeden do trzech na korzyść rynku remontowego. Dla nas kluczowy jest właśnie popyt pochodzący z remontów. Ma to swoje konsekwencje: nigdy nie jesteśmy bezpośrednim beneficjentem boomu budowlanego tak jak producenci stali czy betonu. Z drugiej strony gwałtowne osłabienie liczby oddawanych mieszkań nie wywołuje u nas głębokiego kryzysu.

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Gdyby miał pan podać główne determinanty, które pozwalają ocenić rynek, na którym działacie, to co by to było?

Są dwie najważniejsze. Pierwsza to liczba oddawanych mieszkań lub wyprzedzający wskaźnik wydawanych pozwoleń na budowę. Druga to aktywność konsumentów w zakresie remontów, na którą wpływają przede wszystkim trzy czynniki: dochody, stopa bezrobocia oraz polityka kredytowa banków. Te aspekty decydują o tym, czy konsumenci są skłonni alokować własne środki na remonty, czy też redukują swoją aktywność.

W ostatnich latach Decora poprawiała wyniki. Czy w tym roku ten trend będzie zachowany?

Pomimo wymagającej sytuacji rynkowej w I półroczu odnotowaliśmy wzrost przychodów o ponad 10 proc., a EBITDA o prawie 10 proc. To pokazuje, że potrafimy rozwijać biznes nawet w warunkach płaskiego popytu. Prawdziwego kopa daje nam nowa kategoria produktów – dywizja ścienna, która zanotowała wzrost o ponad 30 proc. Jest to związane z wdrożeniem mineralnych paneli ściennych, będących doskonałą alternatywą dla płyt meblowych oraz pogrążonego w kryzysie rynku płytek ceramicznych. Nasz rozwój koncentruje się na dwóch filarach: innowacjach produktowych oraz systematycznej rozbudowie dystrybucji, ze szczególnym uwzględnieniem rynków zagranicznych. Dziś prawie 70 proc. naszych przychodów pochodzi ze sprzedaży poza Polską.

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Jakie rynki zagraniczne są dziś dla Decory najważniejsze?

Biorąc pod uwagę skalę, są to Niemcy, Francja oraz Europa Południowa, głównie Hiszpania. Włochy są dla nas trudniejsze ze względów logistycznych i dystrybucyjnych.

A jak wygląda struktura przychodów i zysków w rozbiciu na dywizję podłóg i ścian?

Zdecydowanie najważniejszą grupą decydującą o wolumenie przychodów pozostaje dywizja podłogowa. Natomiast największy potencjał wzrostu i najwięcej zadań stoi przed dywizją ścian.

Od pewnego czasu na szeroko rozumianym rynku niemal wszystko drożeje. Które rodzaje kosztów są dla was najbardziej dotkliwe?

Kluczowe są koszty materiałowe, czyli ceny surowców – głównie polichlorku winylu. Posiadamy odpowiednią skalę, która pozwala nam dywersyfikować dostawy. Obok kształtowania się popytu to właśnie zmienność cen surowców i energii stanowi dziś największe wyzwanie. Duża zmienność w otoczeniu geopolitycznym utrudnia podejmowanie decyzji biznesowych, ale staramy się w tych warunkach działać maksymalnie zyskownie.

Jakie są zatem perspektywy grupy na II połowę roku? Planujecie ekspansję na nowe rynki?

Nasza sieć dystrybucyjna jest mocno zdywersyfikowana – nie zależymy od jednego klienta. Będziemy konsekwentnie rozwijać sprzedaż w Europie Zachodniej. Paradoksalnie w obecnej trudniejszej sytuacji popytowej widzimy dużą szansę. Dzięki naszej elastyczności pozyskujemy nowych partnerów. Chcemy skoncentrować się na trzech głównych rynkach: Hiszpanii, Niemczech i Francji.

Na czym polega model dystrybucji Decory i kto jest głównym odbiorcą waszych produktów?

Na końcu procesu sprzedaży zawsze znajduje się konsument-inwestor i to do niego chcemy dotrzeć. Z drugiej strony dbamy o dywersyfikację kanałów. Działamy zarówno w kanale DIY, jak i w kanale profesjonalnym. W sieciach DIY dystrybucję budujemy bezpośrednio. W kanale specjalistycznym na bliższych nam rynkach dostarczamy produkty bezpośrednio do punktów sprzedaży detalicznej, a na bardziej odległych współpracujemy z lokalnymi dystrybutorami. W trudnych czasach kluczowa jest elastyczność. Obserwujemy problemy dużych zagranicznych podmiotów – we Francji upadłość ogłosił duży dystrybutor LMS, w Anglii kłopoty ma Headlam, a w Niemczech zamknięto sieć Hammer. Dla nas to szansa, ponieważ decydenci na tamtych rynkach, tracąc dotychczasowych dostawców, stają się skłonni do zmiany modeli współpracy i oferty produktowej.

Na rynkach zagranicznych sprzedajecie produkty oferowane poprzez dystrybutorów czy własne punkty sprzedaży?

Nie mamy i nie planujemy budować własnej sieci detalicznej. Bardzo mocno wierzymy jednak w to, że biznes trzeba prowadzić lokalnie, dlatego na kluczowych rynkach tworzymy lokalne siły sprzedaży. Wierzymy, że Hiszpan najlepiej dogada się z Hiszpanem, Niemiec z Niemcem, a Francuz z Francuzem. W całej Europie nasze produkty można kupić w kilku tysiącach punktów – szacuję, że dobijamy do 10 tys. punktów dystrybucyjnych. Dostosowujemy ich strukturę do specyfiki danego kraju. Na przykład w Niemczech kilkanaście lat temu przejęliśmy spółkę handlową i prowadzimy działalność przez podmiot niemiecki. W Hiszpanii mamy własną organizację handlową, ale sprzedaż odbywa się bezpośrednio z polskiej spółki, bo tamtejsi partnerzy nie mają z tym żadnego problemu. Jeśli we Francji uznamy, że lokalny podmiot będzie efektywniejszy, stworzymy tam osobną organizację. Najważniejsze jest wybranie najskuteczniejszego sposobu dotarcia do konsumenta.

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Jak wyglądają plany inwestycyjne Decory na ten rok i kolejne lata?

Rozwój organizacji realizujemy poprzez podnoszenie efektywności i automatyzację. Na przełomie tego i przyszłego roku kończymy mniejszy projekt o wartości około 25 mln zł, obejmujący termomodernizację oraz instalację fotowoltaiki o mocy około 2 MW. Fotowoltaika zaspokoi około 10 proc. naszego zapotrzebowania na energię elektryczną. Kluczową inwestycją rozpoczętą w tym roku jest budowa nowego centrum logistycznego oraz zwiększenie mocy produkcyjnych w naszej drugiej lokalizacji w Środzie Wielkopolskiej. Projekt przebiega zgodnie z harmonogramem i zostanie zakończony w przyszłym roku.

O ile zwiększą się moce produkcji i ile wynosi wartość tej inwestycji?

Zwiększymy moce produkcji z obecnych 5 mln mkw. do 10 mln mkw. rocznie w obszarze podłóg winylowych SPC oraz mineralnych paneli ściennych. Całkowity koszt tej inwestycji szacujemy na około 170 mln zł. Projekt finansujemy częściowo ze środków własnych, a częściowo z kredytu bankowego.

Kiedy ta inwestycja może się zwrócić?

Szacujemy, że w zależności od sytuacji rynkowej inwestycja powinna zwrócić się w okresie od 5 do 10 lat, przy czym optymistycznie zakładałbym termin bliższy 5 lat. Warto pamiętać, że kwota ta obejmuje zarówno moce produkcyjne, jak i własne zaplecze logistyczne. Większe własne centrum logistyczne w Środzie Wielkopolskiej pozwoli nam zwiększyć powierzchnię magazynową z obecnych 25 tys. mkw. do około 45 tys. mkw. Zastąpimy w ten sposób dotychczas wynajmowane magazyny własną, częściowo zautomatyzowaną infrastrukturą magazynową, co podniesie naszą doskonałość operacyjną i obniży koszty obsługi. To bardzo bezpieczny model inwestowania.

Czy rozważacie jakiekolwiek przejęcia?

Na ten moment nie planujemy żadnych akwizycji. Stawiamy na rozwój organiczny. Akwizycje to bardzo trudny obszar i niewiele firm może pochwalić się na tym polu sukcesami. Mamy już pewne doświadczenia z przeszłości i znamy ryzyka związane z integracją po przejęciu. Gdyby jednak pojawiła się wyjątkowo atrakcyjna okazja, zwłaszcza w obszarze dystrybucji, to przeanalizujemy ją, ale nie jest to nasz pierwszy wybór.

W tym roku Decora wypłaciła 4 zł dywidendy na akcję. Czy duże nakłady inwestycyjne w rozwój organiczny mogą ograniczyć jej wartość?

Nasze podejście do dywidendy jest konsekwentne, jasne i przewidywalne. Co roku zarząd przedstawia rekomendację, uwzględniając wyniki finansowe i potrzeby inwestycyjne. W tym roku walne zgromadzenie przeznaczyło na dywidendę ponad 40 mln zł. Na dzień dzisiejszy nie widzę powodów, aby zmieniać te założenia.

Czy spółka posiada sformalizowaną politykę dywidendową?

Nie mamy sformalizowanej polityki, ponieważ cenimy elastyczność, która nie wiąże nam rąk w podejmowaniu decyzji. Chcemy być jednak spółką przewidywalną. Wierzymy, że budowanie wartości dla akcjonariuszy odbywa się poprzez połączenie regularnej dywidendy z konsekwentnym, rentownym wzrostem wartości przedsiębiorstwa.

W ostatnich miesiącach kurs akcji Decory wzrósł. Z czego to wynika?

Jako zarząd uważamy, że przez lata spółka była niedostatecznie doceniana przez rynek kapitałowy, a wycena pozostawała niska w stosunku do stabilnych wyników i bezpiecznego, organicznego wzrostu. Na początku października wskaźnik cena do zysku (C/Z) wynosił około 11. W mojej ocenie nie jest to wyśrubowany mnożnik dla firmy, która rozwija się organicznie, utrzymuje wysoką rentowność, realizuje duży program inwestycyjny i generuje dobre wyniki w średnio sprzyjającym otoczeniu.

Czy w jakiejś perspektywie rozważacie emisję akcji bądź skup akcji własnych?

Nie, na tym etapie nie widzimy takiej potrzeby i nie rozważamy takiego scenariusza.

Jakie są cele zarządu Decory na najbliższe kwartały i lata?

Stawiamy sobie bardzo ambitne cele strategiczne w perspektywie od 3 do 5 lat. Chcielibyśmy znaleźć się w gronie pięciu największych producentów i dostawców podłóg SPC w Europie – obecnie plasujemy się w pierwszej dziesiątce. Ponadto chcemy zostać liderem nowo wdrażanej kategorii mineralnych pokryć ściennych, która ma potencjał odmienić rynek wyposażenia wnętrz w Europie. Obecnie przechodzimy transformację z producenta akcesoriów w stronę producenta wyrobów silnie dostrzeganych przez konsumenta. Musimy rozwijać kompetencje w zakresie designu i technologii, budując silne marki. Dzisiaj konsument w pierwszej kolejności wybiera design, a dopiero później parametry techniczne i łatwość montażu. Nie chcemy jednak rosnąć za wszelką cenę – kluczowe jest zachowanie równowagi między zwiększaniem udziałów w rynku a utrzymaniem wysokiej rentowności.