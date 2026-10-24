Mimo rosnących kosztów Dębica pozostaje konkurencyjna

W rozmowie z PAP Pryczek podkreślił, że pomimo rosnących kosztów pracy i energii fabryka zachowuje wysoką konkurencyjność.

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Przedstawiciel koncernu przypomniał, że podkarpacki zakład jest największą fabryką Goodyeara w Europie. Od momentu prywatyzacji i wejścia inwestora strategicznego w 1995 r. nakłady inwestycyjne w spółce przekroczyły 500 mln dolarów.

- Dębica wypracowała sobie bardzo korzystną pozycję konkurencyjną wewnątrz koncernu. Nie chodzi tylko o wolumen, ale o to, jak i co produkuje. Doświadczony zespół udowodnił, że radzi sobie z wyzwaniami technologicznymi i sprawnym wdrażaniem skomplikowanych produktów – wskazał Pryczek.

Pytany o ryzyko przeniesienia produkcji do tańszych regionów w związku ze wzrostem płacy minimalnej i cen energii, Pryczek zauważył, że koszty rosną w całej branży.

- Koszty rosną wszędzie, ale u nas ciągle rosną wolniej niż urosły w innych regionach. Dębica ciągle jest konkurencyjna. Poziom zatrudnienia (ok. 3 tys. osób) jest stabilny i mimo postępującej automatyzacji oraz robotyzacji procesów nie widzę dla niego zagrożeń w przyszłości – powiedział.

Dodał, że wyzwaniem pozostaje, podobnie jak dla innych pracodawców, pozyskiwanie nowych pracowników na lokalnym rynku pracy.

Nowe wymagania wobec produktów branży oponiarskiej

Pryczek zapewnił również, że zeszłoroczna decyzja koncernu o sprzedaży licencji na markę Dunlop na rzecz grupy Sumitomo w żaden sposób nie wpłynęła niekorzystnie na wolumeny produkcyjne polskiej fabryki.

Prezes Goodyear Polska zwrócił uwagę na zmiany w branży motoryzacyjnej, w tym rosnącą wagę segmentu aut elektrycznych oraz hybrydowych. Zaznaczył, że pojazdy te, o dużej masie i wysokim momencie obrotowym, generują nowe wymagania stawiane oponom. Wskazał na konieczność obniżania oporów toczenia przy jednoczesnym zachowaniu krótkiej drogi hamowania na mokrej nawierzchni oraz utrzymanie niskiego poziom hałasu.

Pryczek wskazał także na trend rynkowy w kierunku opon o coraz większej średnicy osadzenia, od 18 do nawet 24 cali oraz rosnący udział opon wielosezonowych. Według prognoz Goodyeara segment opon całorocznych będzie rósł w Europie do 2030 r., wypierając głównie opony letnie, podczas gdy opony zimowe pozostaną kluczowe na rynkach o ostrzejszym klimacie.

Konieczność zapewnienia uczciwych warunków konkurencji na rynku

Szef Goodyear Polska odniósł się również do konkurencji ze strony azjatyckich producentów. Zauważył, że wprowadzone przez Unię Europejską cła na opony ciężarowe z Chin zostały w dużej mierze zniwelowane przez przeniesienie produkcji do innych krajów Azji Południowo-Wschodniej (m.in. Wietnamu, Kambodży, Tajlandii).

Przypomniał, że w lipcu br. weszły w życie nowe regulacje celne dotyczące opon osobowych z Chin.

- Nie jestem zwolennikiem administracyjnego ingerowania w rynek, ale kluczowe jest zapewnienie uczciwych warunków konkurencji. Chodzi nie tylko o ceny czy subsydia, ale też o spełnianie norm środowiskowych, skład chemiczny mieszanek oraz odpowiedzialność za pełny cykl życia opony, w tym jej recykling i utylizację – podkreślił Pryczek.

Powołując się na testy Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego i Politechniki Rzeszowskiej, zaznaczył, że najtańsze opony azjatyckie wykazują znacząco dłuższą drogę hamowania w porównaniu do produktów europejskich marek budżetowych i premium.

Pryczek przyznał jednak, że jakość opon produkowanych przez niektórych azjatyckich producentów sukcesywnie rośnie.