Podejrzenia dotyczące obrotu akcjami MLK Foods, Coal Energy i Raen

W ocenie Komisji, za manipulacyjne działania w obrocie akcjami MLK Foods Public Company Ltd., Coal Energy oraz Raen odpowiada inwestor indywidualny, a o ich manipulacyjnym charakterze świadczy m.in. znaczący udział złożonych zleceń i zawieranych transakcji w dziennym wolumenie obrotu, składanie zleceń mających na celu stwarzanie wrażenia rozproszonego popytu/podaży oraz składanie zleceń z intencją ich realizacji z innymi zleceniami wystawionymi przez niego samego.

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Działania manipulacyjne, zakazane przez art. 15 Rozporządzenia MAR, polegały na zawieraniu transakcji i składaniu zleceń, które wprowadzały lub mogły wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy lub co do jego ceny, a także zawieraniu transakcji i składaniu zleceń, które utrzymywały albo mogły utrzymywać cenę instrumentu finansowego na nienaturalnym lub sztucznym poziomie.

Komisja podała, że manipulacja akcjami MLK Foods Public Company Ltd. dokonywana była podczas 32 pojedynczych sesji giełdowych w latach 2021–2022. Manipulacja akcjami Coal Energy odbywała się podczas 3 pojedynczych sesji giełdowych w 2021 roku, a manipulacja akcjami Raen odbywała się podczas 8 pojedynczych sesji giełdowych w latach 2023–2024.

W tej sprawie 21 września 2026 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego złożył do organów ścigania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulacji z art. 183 ust. 1 ustawy o obrocie.

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FON SE: podejrzenia wobec grupy powiązanych podmiotów

Za manipulacyjne działania na akcjach FON SE, podejmowane od 7 grudnia 2023 roku do 23 stycznia 2024 roku, odpowiada - w ocenie Komisji - grupa co najmniej sześciu powiązanych podmiotów, a tożsamy schemat manipulacyjny został zastosowany przez te same podmioty do manipulacji kursem akcji Atlantis SE – od 7 stycznia do 2 marca 2021 roku i od 18 stycznia 2021 roku do 20 stycznia 2022 roku.

Działania manipulacyjne zakazane przez art. 15 Rozporządzenia MAR, polegały m.in. na zajmowaniu pozycji długiej na akcjach FON SE, a następnie podejmowaniu działań polegających na kupnie lub dalszym szerzeniu, wprowadzających w błąd, pozytywnych informacji na temat akcji tej spółki, w celu podwyższenia ich ceny, poprzez przyciągnięcie innych kupujących, a także składaniu dużej liczby zleceń lub dużych zleceń często w odosobnieniu po jednej stronie arkusza zleceń, w celu wykonania transakcji po drugiej stronie arkusza zleceń.

W tej sprawie 3 września 2026 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego złożył do organów ścigania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulacji z art. 183 ust. 1 ustawy o obrocie.