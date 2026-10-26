MLP Group konsekwentnie rozwija portfolio powierzchni logistycznych, a najnowsza transakcja z Auto Partner stanowi jedną z najważniejszych umów leasingowych spółki w 2026 roku. W ramach podpisanej umowy najemca zajmie 42 tys. mkw., w tym około 600 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Powstający na Górnym Śląsku park MLP Bieruń West zaoferuje docelowo 56,3 tys. mkw. powierzchni magazynowo-biurowej. Tak duże zainteresowanie projektem już na etapie realizacji potwierdza atrakcyjność lokalizacji oraz potencjał rynku logistycznego w tej części Polski.

Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu, MLP Group S.A.

- Konsekwentnie realizujemy założenia biznesowe, utrzymując tempo komercjalizacji zgodne z przyjętym budżetem. MLP Bieruń West jest już skomercjalizowany w około 75%, mimo że inwestycja wciąż znajduje się w fazie realizacji. To potwierdza skuteczność naszej strategii i silny popyt na oferowane przez nas powierzchnie. Przed nami kolejny rekordowy czwarty kwartał - mówi Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu, MLP Group S.A.

Nowa umowa to kolejny etap współpracy MLP Group z Auto Partner, trwającej nieprzerwanie od 2016 roku. Dystrybutor części samochodowych o zasięgu europejskim korzysta obecnie z powierzchni w trzech parkach logistycznych: MLP Poznań West, MLP Pruszków II oraz MLP Zgorzelec. MLP Bieruń West będzie czwartą lokalizacją firmy w portfolio MLP Group, wzmacniając jej zaplecze logistyczne i możliwości dystrybucyjne.

- Relacja z Auto Partner to dla nas znacznie więcej niż standardowa współpraca biznesowa, to partnerstwo budowane od ponad dekady na wzajemnym zaufaniu. MLP Bieruń West to już czwarta lokalizacja, którą wspólnie rozwijamy. Przez te wszystkie lata doskonale poznaliśmy specyfikę działalności naszego klienta oraz jego potrzeby operacyjne. Cieszymy się, że możemy po raz kolejny dostarczyć nowoczesną powierzchnię magazynową, dostosowaną do indywidualnych wymagań firmy i zapewniającą odpowiednie warunki do jej dalszego rozwoju - podkreśla Tomasz Pietrzak, Leasing Director Poland, MLP Group S.A.

Nowy obiekt w MLP Bieruń West zostanie przygotowany z uwzględnieniem specyfiki działalności Auto Partner, obejmującej dystrybucję szerokiego asortymentu części i akcesoriów samochodowych, w tym produktów oferowanych pod marką własną MaXgear. Projekt przewiduje zastosowanie antresoli oraz dostosowanie obiektu do obsługi wózków systemowych VNA (Very Narrow Aisle), przeznaczonych do pracy w bardzo wąskich korytarzach międzyregałowych. Rozwiązania te pozwolą efektywnie wykorzystać dostępną przestrzeń, zwiększyć pojemność magazynową i usprawnić procesy kompletacji oraz dystrybucji towarów.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest BIN Biuro Inżynierskie. Przekazanie obiektu najemcy planowane jest na wrzesień 2027 roku.

MLP Bieruń West to nowy projekt logistyczny MLP Group realizowany na Górnym Śląsku, w pobliżu Tychów. Lokalizacja zapewnia dogodny dostęp do regionalnej infrastruktury drogowej. Park powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 44, około 3,5 km od planowanego węzła drogi ekspresowej S1. Docelowo MLP Bieruń West zaoferuje około 56,3 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej.

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MLP GROUP S.A. – najważniejsze informacje

MLP Group to wiodąca europejska platforma nieruchomości logistycznych, przemysłowych oraz parków biznesowych. Działa na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim. MLP Group jest właścicielem i zarządcą portfela nieruchomości, o łącznej powierzchni najmu w obiektach gotowych, w budowie oraz w przygotowaniu wynoszącej ponad 1,7 mln m kw. Wartość aktywów netto spółki wynosi około 3,4 mld zł (na koniec 1H 2026 roku). Od 2013 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (ISIN: PLMLPGR00017).

Więcej informacji na temat MLP Group można znaleźć na stronie www.mlpgroup.com

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