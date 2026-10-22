Według wspomnianych źródeł, transakcja ta została sfinalizowana mniej więcej w tym samym czasie, co inwestycje kapitałowe ze strony innych udziałowców Skydance, w tym członkini zarządu, Laurene Powell Jobs.

Reklama Reklama

Elon Musk inwestuje w Skydance

Musk publicznie wyrażał się z uznaniem o rodzinie Ellisonów oraz firmie Skydance, co wywołało spekulacje na temat możliwej, szerszej współpracy między Skydance a należącą do Muska siecią satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej – Starlinkiem.

- Będzie musiał całkowicie przebudować wszystkie te kanały i wymyślić, w jaki sposób przekształcić je w serwisy streamingowe, odchodząc od tradycyjnej telewizji linearnej – stwierdził we wtorek miliarder John Malone, wpływowa postać w branży telewizji kablowej. Podczas wystąpienia w Paley Center Malone dodał również: „Sądzę, że szykuje się tam jakaś umowa”.

Wcześniej Ellison pomógł Muskowi

- Kto pomógł Elonowi sfinansować Twittera, gdy go kupował? Larry Ellison – powiedział Malone. - Skąd Larry Ellison wziął część środków na stworzenie Skydance? Z akcji Tesli. I nie mam najmniejszych wątpliwości, że już niedługo usłyszymy stosowne ogłoszenie – dodał.

Ellison, który pozyskał Ynona Kreiza z firmy Mattel na stanowisko współdyrektora generalnego (co-CEO), może wykorzystać kapitał Muska, aby wesprzeć działania spółki w zakresie redukcji kosztów i rozwoju technologii.

- Budujemy zespół, który łączy kompetencje produktowe i technologiczne – stwierdził Ellison w wywiadzie dla CNBC na początku tego miesiąca. - Głęboko wierzymy, że sztuczna inteligencja jest narzędziem dla artystów, a nie odwrotnie – dodał.

Musk znalazł się w gronie zamożnych osób, z którymi dyrektor generalny Paramount, David Ellison, rozważał współpracę w zakresie inwestycji.

Musk i ojciec Davida Ellisona, założyciel firmy Oracle – Larry Ellison, od dawna pozostają w bliskich relacjach. To właśnie w dużej mierze dzięki kapitałowi oraz kontaktom starszego z Ellisonów możliwe stało się przejęcie Warner Bros. przez Paramount. Larry Ellison osobiście zagwarantował ponad 40 miliardów dolarów finansowania kapitałowego na potrzeby tego przejęcia.

Początkiem października Paramount Skydance sfinalizowała przejęcie Warner Bros. Discovery za 110 mld dolarów. Tym samym powstał jeden z największych koncernów medialno-rozrywkowych na świecie. Od tego czasu grupa działa pod nazwą Skydance. Wcześniej koncern Warner Bros. Discovery był właścicielem m.in. TVN.

Larry Ellison zainwestował miliard dolarów w transakcję z 2022 roku, dzięki której Musk przejął serwis X (dawniej Twitter) i wycofał go z giełdy. W 2018 roku zainwestował również w Teslę, a przez kolejne lata zasiadał w zarządzie tej spółki.