Platformy streamingowe są obecnie w trakcie drugiej fali rozwoju. Wprowadzenie przez głównych dostawców usług streamingowych – Disney+ i Netfliksa – abonamentów z reklamami (inaczej – hybrydowych) to szansa na przyspieszenie zmian na rynku reklamy telewizyjnej w Polsce – uważa Tony Gunnarsson, główny analityk w firmie badawczej Omdia.

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– W dłuższym terminie hybrydowy model subskrypcyjny zadomowi się u nas na dobre, a rynek reklamy internetowej dojrzeje. Większą presję ze strony platform odczują tradycyjni nadawcy telewizyjni – przewiduje ekspert Omdia. Model, w którym platforma streamingowa oferuje dostęp taniej, ale za zgodę na oglądanie reklam, jest już polskim widzom znany. Proponują go od dłuższego czasu takie serwisy jak Player.pl i HBO Max (grupa Warner Bros. Discovery z TVN) oraz SkyShowtime (platforma Skydance – czyli d. Paramount – i Comcast).

Według naszego rozmówcy i przytaczanych przez niego szacunków, pod koniec 2025 r. na około 12,9 mln subskrypcji serwisów streamingowych w Polsce ok. 700 tys. stanowiły abonamenty z reklamami. Na rynku dominuje Netflix (około 3,4 mln subskrypcji do końca roku). Kolejnymi dwoma największymi serwisami są HBO Max z 2,6 mln subskrypcji oraz Player.pl z 1,9 mln (nie wiemy jak duże grono korzysta z obu serwisów).

Według Gunnarssona na polskim rynku liczą się jeszcze: Disney+, SkyShowtime, YouTube Premium (płatna wersja serwisu YouTube, pozbawiona reklam) oraz Polsat Box Go – każdy posiada ponad milion subskrypcji.

Prognoza Omdia mówi, że na koniec grudnia, przy 14,12 mln subskrypcji ogółem, abonamenty bez reklam mają stanowić niecałe 88 proc. (12,4 mln), a hybrydowych będzie – już 1,7 mln.

Częściowo będzie to już efekt wprowadzenia nowego abonamentu „Standard” przez Disney+, planowanego na listopad. Platforma nie ujawniła jeszcze, jaka będzie cena dostępu do jej treści z reklamami. Z kolei w marcu przyszłego roku z analogicznym rozwiązaniem ma wyjść do użytkowników Netflix. Tutaj także informacji o cenie brak.

– Przykłady z innych rynków wskazują, że różnica w cenie między pakietem z reklamami a pakietem bez reklam przekłada się na około 35–55 proc. oszczędności. Zgodnie z badaniami agencji analityczno-badawczej Yotta, należącej do Grupy Publicis, ponad połowa respondentów oczekuje, że pakiet „z reklamami” będzie przynajmniej o 11 zł tańszy od wersji bez reklam – podaje Bartosz Sieradzki, dyrektor ds. inwestycji i sprzedaży w Publicis Groupe Polska, pytany czego można spodziewać się po Netfliksie.

Jeśli te oczekiwania się sprawdzą, abonament z reklamami od Netfliksa może kosztować około 26 zł, bo obecnie za dostęp do tej platformy trzeba zapłacić minimum 37 zł (wcześniej 33 zł), a maksymalnie 75 zł (wcześniej 69 zł).

Ceny poszły w górę w maju tego roku, robiąc miejsce na tańszy abonament z reklamami. Podobnego ruchu spodziewać się można po Disney+. Tym bardziej, że platforma ta podnosi ceny regularnie.

Ile osób skorzysta z abonamentu z reklamami Netfliksa? – Nikt nie lubi oglądać reklam, więc nie będę spekulować, jak dużą popularnością cieszyć się będzie Netflix w wersji z reklamami – mówi nam Gunnarsson. Jednak przewiduje on, że w pierwszym roku odsetek subskrypcji z reklamami będzie relatywnie niski i wyniesie 5-10 proc.

– W dłuższej perspektywie, mniej więcej do połowy lat 30. XXI wieku, spodziewamy się, że proporcja ta zbliży się do podziału 50/50 między subskrypcjami z reklamami a tymi, które ich nie zawierają – mówi specjalista.

– Obecnie możemy odnosić się przede wszystkim do doświadczeń konkurencyjnych platform, które wcześniej wprowadziły takie oferty w Polsce. Zarówno SkyShowtime, jak i HBO Max zwiększyły bazę użytkowników, a z badań PMR wynika, że pakiety z reklamami odpowiadają za kilkanaście procent ich bazy. W przypadku Netflixa oceniamy jednak, że potencjał ten może być znacznie wyższy. Na bardziej dojrzałych rynkach, na których Netflix oferuje plan reklamowy, wybiera go już 60 proc. nowych klientów – prognozuje Patryk Gawłowicz, analityk rynku ICT w firmie PMR Market Research by Hume’s.

– Oferta ta będzie miała trzy skutki. Po pierwsze, obniży próg wejścia dla osób, które dotychczas nie korzystały z Netflixa, po drugie, zmniejszy prawdopodobieństwo rezygnacji z usługi, a po trzecie może sprawić, że pojawią się nowe pakiety łączące tanie abonamenty serwisów streamingowych z ofertami operatorów telekomunikacyjnych i płatnej telewizji – ocenia Tony Gunnarsson.