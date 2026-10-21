W najbliższy czwartek odbędzie się nadzwyczajne walne zgromadzenie Ergu. Akcjonariusze planują podjąć uchwałę m.in. w sprawie zamknięcia programu skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie uchwały z 20 marca 2020 r. Niewykorzystane środki mają zasilić kapitał rezerwowy, który zostanie przeznaczony na przyszły skup akcji własnych.

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Erg skupi część akcji po wysokich cenach?

Uchwała w sprawie nowego skupu akcji własnych również zostanie podjęta w najbliższy czwartek. Jej projekt mówi o nabyciu ponad 24,9 tys. walorów stanowiących przeszło 2,8 proc. wszystkich dotychczas wyemitowanych papierów. Na ten cel ma być przeznaczonych nie więcej niż 3,2 mln zł. To z kolei warunkuje średnią cenę zakupu na poziomie 128,21 zł. W projektach uchwał przewidziano jednak, że proces ten nie może być prowadzony po cenach niższych niż 0,01 zł oraz wyższych niż 200 zł. Dla porównania, we wtorek na otwarciu notowań ciągłych handlowano walorami spółki po 48 zł. To jedna z najwyższych wycen odnotowanych w ostatnich 12 miesiącach.

Termin skupu akcji własnych zaproponowano na 60 miesięcy (5 lat) od dnia podjęcia uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie. Erg będzie mógł kupować walory w drodze publicznej oferty nabycia, jak również za pośrednictwem firm inwestycyjnych w obrocie giełdowym na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. W przypadku skupu prowadzonego w formie publicznej oferty oferowana cena będzie wymagała uzyskania uprzedniej zgody rady nadzorczej spółki wyrażonej w formie uchwały. W kolejnym kroku akcje własne Ergu zostaną przeznaczone do zbycia lub umorzenia.

Erg skokowo poprawił wyniki

Z ostatnich danych wynika, że w I połowie tego roku Erg wypracował ponad 48,7 mln zł przychodów ze sprzedaży i przeszło 1,6 mln zł zysku netto. W porównaniu z tym samym okresem 2025 r. wzrosły one odpowiednio o 16,3 proc. oraz 204 proc.

Zarząd spółki tłumaczy, że decydujący wpływ na osiągnięte rezultaty miała zwyżka wolumenu sprzedaży oraz poziomu realizowanych marż. To z kolei następstwo poprawy efektywności produkcji oraz większego udziału w portfelu sprzedaży produktów wysokomarżowych. Ponadto firma rozwija ofertę produktów zaawansowanych wytwarzanych na nowej instalacji przetwarzającej tworzywa, co również wpływało na poprawę wyników finansowych. Jednocześnie Erg zauważa, że po znaczącym skoku popytu w II kwartale nastąpił spadek zapotrzebowania w III kwartale, co jest rezultatem m.in. wejścia branży w sezon wakacyjny.